За 20 лет пережил 5 кризисов и вырос в 19 раз: почему тот, кто не дергается, остается в плюсе❗️

Я изучил историческую динамику нашего рынка и выяснил, что с 2000 по 2025 год индекс Мосбиржи пережил минимум 5 жесточайших кризисов:

2008 - мировой финансовый кризис

2014 - санкции на фоне присоединения Крыма

2020 - пандемия

2022 - начало СВО

2024г - рекордная ставка ЦБ в 21%, держалась более полугода!

Каждый кризис приводил к падению рынка на десятки процентов. Но если посмотреть шире, оказывается, что рынок растет в 4-5 раз дольше, чем падает! Несмотря на кризисы 2008, 2014, 2020 и 2022 годов, за 25 лет индекс вырос более чем в 19 раз. Потому что КРИЗИС — ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ АКЦИИ! Все знают это правило, но почему то не все ему следуют

Конечно, найдутся те, кто скажет: "Сейчас всё иначе, такого кризиса еще не было". Уверен, точно такие же слова звучали и при мировом финансовом кризисе 2008г, и при начале смертельной пандемии 2020г и при начале СВО 2022г. История учит нас одному: те, кто не поддаётся панике, не дёргается и продолжает инвестировать, всегда остаются в плюсе.

Как перестать дергаться

У меня есть простая система, которая позволяет снизить количество импульсивных решений до нуля. Делюсь ей с вами:

Оформленные цели. Я знаю, ЗАЧЕМ я инвестирую. Мне нужен пассивный доход здесь и сейчас, чтобы капитал работал на меня. Именно поэтому я выбрал дивидендную стратегию.

Чёткая стратегия . У меня есть список критериев отбора активов. Я знаю, ЧТО и КОГДА буду покупать.

Диверсификация. У меня около 30 акций в портфеле, основной капитал сосредоточен в 15 из них. При таком подходе мой портфель не рухнет в ноль, что бы не случилось на рынке. Максимальную просадку, которую я видел по своим инвестициям -37% (в 2022г, когда началось СВО. Рынок тогда падал на -53% ).

Дневник инвестора. Этот мой канал. Здесь я честно показываю сделки, анализирую бумаги, ищу идеи. Оформляя свои мысли в текст, я сам лучше вникаю в суть инвестирования.

Автоматизация. Что бы не происходило, 2 раза в месяц я стабильно закидываю на свой брокерский счет деньги (70-100 тр в акции, остальное в фонд ликвидности). Я не гадаю, «дно» или нет. Я просто покупаю регулярно.

Сила сложного процента

Есть "Правило 72": чтобы узнать, за сколько лет ваши деньги удвоятся, разделите 72 на годовую доходность.

Например, при доходности 10% годовых, капитал удвоится через 7,2 года.

Сложный процент работает и я сейчас как раз нахожусь на этапе, когда мои дивиденды начинают всерьез помогать пополнять портфель. На скрине дивидендная доходность портфеля (той части капитала в 5.1млн р, которую я инвестировал в акции!):

Я планирую, что в 2027г мой портфель выйдет на самоокупаемость: т.е. реинвестируемых дивидендов будет хватать, чтобы поддерживать тот же объем покупок, что и сейчас без моих пополнений. В какой то момент я смогу перестать вносить деньги с зарплаты на брокерский счет, а мой капитал продолжит расти и приносить всё большие пассивный доход! И это всё благодаря тому, что я несколько лет просто терпеливо покупал и держал акции, не дергаясь.

Вывод

Друзья, терпение в нашем деле — это не пассивное ожидание у моря погоды. Это осознанная стратегия. Она включает в себя четкие цели, четкую стратегию, регулярные пополнения и диверсификацию.

Сложный процент — штука мощная, но он работает только на тех, у кого хватает выдержки дать ему время сформироваться. Поэтому пропишите цели, выработайте свою стратегию, настройте "автопополнение", сократите информационный шум и спокойно инвестируйте. А я, как всегда, буду продолжать делиться с вами своим опытом и результатами.

