Пошаговая инструкция: как подготовить пояснения в налоговую и избежать штрафа в 2025 году

Частые вопросы и ответы

Вопрос: Что будет, если я не отвечу на требование налоговой?

Ответ: Вам выпишут штраф в размере 5 000 рублей, а при повторном нарушении в течение года — 20 000 рублей. Кроме того, налоговая может применить меры взыскания задолженности через суд, если речь идёт о неуплаченном налоге.

Вопрос: Может ли требование налоговой быть незаконным?

Ответ: Да, могут. На практике более половины требований содержат ошибки или требуют документы, которые не относятся к делу. Если вы считаете требование незаконным, ответьте на него в срок и укажите в пояснении, почему вы не согласны с позицией налоговой. Затем вы сможете оспорить требование в суде или в вышестоящей налоговой инспекции.

Вопрос: Нужно ли привлекать бухгалтера для подготовки пояснения?

Ответ: Если это просто опечатка, можете справиться сами. Если же вопрос касается сложной налоговой позиции, рекомендуется привлечь специалиста или налогового консультанта.

Вопрос: Что если я не уверен в своей позиции?

Ответ: Подавайте уточнённую декларацию. Это всегда безопаснее, чем спорить с налоговой. Уточненка исправляет ошибку и показывает добросовестность.

Вопрос: Может ли налоговая требовать пояснение по заработной плате, если я — ИП на УСН?

Ответ: Налоговая может требовать пояснение по любому вопросу, имеющему отношение к уплате налогов. Однако вы вправе указать, что расходы на оплату труда при применении УСН "Доходы минус расходы" подлежат учету в соответствии со статьей 346.16 НК РФ. Если налоговая требует бухгалтерскую документацию, которую вы как ИП не обязаны вести, указывайте на это в пояснении.