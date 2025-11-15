Пошаговая инструкция: как подготовить пояснения в налоговую и избежать штрафа в 2025 году

Получить требование от ФНС о предоставлении пояснений — событие, которое вызывает беспокойство в бухгалтерии каждой компании. Многие бухгалтеры паникуют, думая, что это означает проблемы, хотя на самом деле требование пояснений — это стандартная и вполне управляемая процедура. Главное — понять, почему налоговая требует пояснения, соблюдать установленные сроки и правильно сформулировать свой ответ.
Что такое пояснения в налоговой и когда их требуют
Пояснения — это письменный документ, который налогоплательщик направляет в инспекцию ФНС в ответ на её официальное требование. Суть пояснений заключается в том, чтобы объяснить налоговикам, почему в вашей отчётности содержатся определённые данные или почему существуют расхождения в показателях.
Требование пояснений налоговая может выставить в следующих ситуациях:
В налоговой декларации выявлены ошибки — описки, арифметические ошибки, неверно заполненные строки, когда допущенные ошибки не привели к занижению налога.
Обнаружены противоречия внутри отчётности — несогласованность показателей в разных разделах одного документа или между несколькими декларациями за разные периоды.
Выявлены расхождения с данными ФНС — ваши показатели не совпадают с информацией, имеющейся у налоговиков (например, данные о доходах от контрагентов из их деклараций).
По уточнённой декларации возникают вопросы — налоговая хочет понять причины внесённых вами изменений.
Требуются пояснения о налоговой нагрузке — инспекция может потребовать объяснений, почему ваша налоговая нагрузка значительно отличается от среднеотраслевой.
Важный момент: требование пояснений — это не уведомление о проверке и не начало судебного разбирательства. Это процедура, через которую часто ходят даже компании с безупречной репутацией. На практике хорошо подготовленные и своевременные пояснения часто помогают избежать более серьёзных проблем.
Критические сроки: как считать дедлайн правильно
Ошибка в подсчёте срока — одна из самых дорогостоящих ошибок бухгалтеров. Неправильно интерпретированный срок может привести к штрафу в 5 000 рублей (или 20 000 рублей при повторном нарушении).
Стандартные сроки для ответа на требование
Тип требования
Способ доставки
Срок подачи ответа
Пояснения к ошибкам в декларации
Лично в ИФНС
5 рабочих дней с даты получения
Пояснения к ошибкам в декларации
По почте заказным письмом
11 дней с даты отправки требования (не с даты получения!)
Пояснения к ошибкам в декларации
По ТКС (электронный документооборот)
5 рабочих дней с даты отправки квитанции о приеме
Пояснения к ошибкам в декларации
Через личный кабинет на сайте ФНС
6 дней с даты размещения требования
Документы (не пояснения)
Лично в ИФНС
10 рабочих дней с даты получения
Документы (не пояснения)
По почте заказным письмом
16 дней с даты отправки
Документы (не пояснения)
По ТКС
10 рабочих дней с даты отправки квитанции
Документы (не пояснения)
Через личный кабинет ФНС
11 дней с даты размещения
Как правильно отсчитать рабочие дни
Отсчёт сроков начинается на следующий день после получения требования. При подсчёте учитываются только рабочие дни — выходные и праздники не входят в расчёт.
Пример из практики: требование поступило 15 апреля (среда). Это день 1. Затем идут 16 апреля (четверг) — день 2, 17 апреля (пятница) — день 3, 18 апреля (суббота) не учитывается, 19 апреля (воскресенье) не учитывается, 20 апреля (понедельник) — день 4, 21 апреля (вторник) — день 5. Следовательно, последний день подачи пояснения — 21 апреля.
Ситуация с электронными требованиями в 2025 году
С 5 февраля 2025 года действуют обновлённые правила для электронных документов. Электронное требование считается полученным на шестой рабочий день с даты отправки (подтверждённой оператором электронного документооборота), а срок для ответа начинает отсчитываться только после этого.
Однако на практике возникает путаница: некоторые налоговые инспекции неправильно применяют эти правила. Специалисты советуют перепроверить в своём требовании, указан ли срок в день получения квитанции о приёме или в день отправки документа, и при сомнениях взять телефон и уточнить.
Что может содержать требование пояснений
Требование от налоговой должно быть оформлено в соответствии с законом. Хотя на практике часто встречаются ошибки в оформлении, вы должны знать, что представляет собой законное требование.
Корректное требование содержит:
Наименование и адрес налогового органа;
ФИО (для ИП) или название (для организации) налогоплательщика;
ИНН и КПП;
Четкую формулировку того, что именно требуется пояснить;
Налоговый период, по которому возникли вопросы;
Конкретные строки в декларации или расчёте, по которым есть вопросы;
Установленный законом срок для предоставления ответа;
Подпись должностного лица налоговой инспекции;
Дату выставления требования.
На практике: часто в требованиях налоговиков встречаются ошибки — например, неправильно указаны ставки налогов, требуются документы, не относящиеся к проверке, или налоговики неправильно трактуют положения налогового кодекса. Вы вправе в своём ответе указать на эти ошибки и предоставить правовую позицию, подкреплённую ссылками на НК РФ.
Как подготовить пояснения: пошаговая инструкция
Шаг 1: Проанализируйте, есть ли в вашей отчётности ошибки
Первое, что нужно сделать, — внимательно перепроверить декларацию или расчёт, по которому пришло требование. Часто бухгалтеры обнаруживают ошибку, которую налоговая указала в требовании.
Три сценария:
Сценарий 1: Ошибка есть, но налог не занижен
Если ошибка никак не повлияла на сумму налога (например, опечатка в названии контрагента или описка в коде ОКПД), то в пояснении напишите:
Что ошибка действительно обнаружена;
В чём состоит ошибка;
Что правильные данные таковы;
Что ошибка не повлияла на сумму налогового обязательства;
Что оснований для подачи уточнённой декларации нет.
К пояснению приложите копии первичных документов, подтверждающих ваши слова (если требуется).
Сценарий 2: Ошибка есть, и она привела к занижению налога
В этом случае вам нужна уточнённая декларация, а не пояснения. Однако, согласно пункту 3 статьи 88 НК РФ, подача уточнённой декларации рассматривается как альтернатива пояснениям. То есть вы можете вместо написания пояснения подать уточнённую декларацию, и это будет считаться надлежащим исполнением требования.
Сценарий 3: Ошибок нет
Если вы перепроверили всё и убеждены, что в вашей отчётности нет ошибок, то в пояснении:
Чётко заявите, что ошибок не обнаружено;
Поясните, на каком основании вы указали именно эти данные;
Приложите подтверждающие документы (выписку из регистров бухгалтерского учёта, подтверждающие документы, аналитические справки и т.д.);
Дайте ссылки на пункты НК РФ, которые подтверждают вашу позицию.
Шаг 2: Оформите пояснение правильно
Для НДС требуется специальная форма. Пояснение к декларации по НДС должно быть оформлено согласно приказу ФНС от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@ и подано в электронном виде по ТКС.
Для остальных налогов форма не установлена. Пояснение можно оформить в виде произвольного письма на бланке компании. Не требуется уникальный шаблон — важна суть и содержание.
Обязательные реквизиты пояснения:
Наименование компании или ФИО ИП;
ИНН и КПП (если есть);
Дата составления пояснения;
Номер требования, на которое вы отвечаете;
Налоговый период, к которому относится вопрос;
Чёткое описание обнаруженной ошибки или объяснение расхождений;
Сумма и строки, которые требуют пояснения;
Ваша позиция с ссылками на документы и нормы права;
Подпись руководителя или главного бухгалтера;
Если подаётся в электронном виде — цифровая подпись или КЭП (квалифицированная электронная подпись).
Шаг 3: Приложите подтверждающие документы
К пояснению обязательно приложите копии первичных документов, которые подтверждают вашу позицию. В зависимости от ситуации это могут быть:
Выписка из журналов-ордеров или регистров бухгалтерского учета;
Копии счетов-фактур, накладных, актов выполненных работ;
Договоры с контрагентами;
Банковские выписки;
Расчетные ведомости (если вопрос о зарплате);
Товарно-транспортные накладные.
Шаг 4: Выберите способ подачи
Электронно (рекомендуется):
По ТКС (телекоммуникационным каналам связи) — если вы обязаны отчитываться в электронном виде;
Через личный кабинет на сайте ФНС.
На бумаге:
Лично в налоговую инспекцию (получите расписку о получении);
По почте заказным письмом с описью вложения (берите с собой копию).
На практике: электронная подача предпочтительнее, так как вы сразу получаете подтверждение приёма и точно знаете дату подачи.
Типичные ошибки при подаче пояснений
Ошибка 1: Неправильный подсчёт сроков
Самая частая ошибка — бухгалтеры считают сроки от даты личного получения требования в руки, а не от официальной даты отправки. При подаче по почте срок считается от даты, когда почта отправила письмо (не когда вы его получили).
Как избежать: создайте систему уведомлений — календарик на компьютере, выписку с контрольными датами на стену.
Ошибка 2: Пояснение вместо уточнённой декларации
Если в вашей отчётности выявлена ошибка, которая привела к занижению налога, недостаточно написать пояснение. Нужно подать уточнённую декларацию. Пояснение в этом случае не является надлежащим ответом на требование.
Как избежать: внимательно проверьте, привела ли ошибка к изменению суммы налога к уплате.
Ошибка 3: Излишне агрессивный тон
Некоторые бухгалтеры в ответ на требование "контратакуют", указывая на ошибки налоговиков. Хотя вы вправе это делать, делайте это спокойно, конструктивно и с ссылками на норму права.
Как избежать: используйте официальный, вежливый тон. Например: "В соответствии со статьей... позиция компании такова..." вместо "Налоговики неправильно поняли закон".
Ошибка 4: Отсутствие подтверждающих документов
Написать "мы правы" — недостаточно. Нужны доказательства.
Как избежать: всегда приложите копии первичных документов, выписку из регистров учета, внутренние приказы и положения, которые подтверждают вашу позицию.
Ошибка 5: Подача пояснения без цифровой подписи (если требуется)
Для НДС пояснение должно быть оформлено в специальной форме и передано с КЭП.
Как избежать: перепроверьте, по какому налогу пришло требование. Если это НДС и вы обязаны отчитываться электронно, используйте специальную форму и обязательно подпишите КЭП.
Что будет, если не ответить на требование или опоздать
Несоблюдение сроков подачи пояснений — серьёзное нарушение. Вот что может произойти:
Штраф за первое нарушение: 5 000 рублей (статья 129.1 НК РФ, пункт 1).
Штраф при повторном нарушении в течение календарного года: 20 000 рублей (статья 129.1 НК РФ, пункт 2).
Процедура блокировки счёта: если вы игнорируете требование и не платите налог, налоговая может инициировать процедуру взыскания задолженности в судебном порядке. Хотя прямое "замораживание счёта" требует судебного решения, налоговая может подать на взыскание в суд.
Образование задолженности: если вы не платили налог, по требованию начислят пени за каждый день задержки.
На практике: компании часто боятся, что неправильно написанное пояснение вызовет выездную проверку. На самом деле хорошо подготовленное пояснение часто предотвращает проверку и помогает закрыть вопрос на этапе камеральной проверки.
Сроки камеральной проверки и механизм проверки контрольных соотношений в 2025 году
С 1 января 2025 года вступили в силу новые контрольные соотношения для проверки налоговых уведомлений (приказ ФНС от 16.01.2024 № ЕД-7-15/19@). Если показатели вашей отчетности не пройдут проверку по этим соотношениям, уведомление может быть признано частично или полностью непредставленным.
Что такое контрольные соотношения
Контрольные соотношения (КС) — это автоматические правила, по которым система ФНС проверяет корректность заполнения деклараций и уведомлений ещё до того, как с документом начнёт работать человек-инспектор.
ФНС утвердила 86 новых контрольных соотношений для проверки ЕНП-уведомлений. Основные из них:
Код налога должен соответствовать кодам отчетного периода;
Дата подачи уведомления не может быть раньше даты начала срока его подачи;
По УСН сумма налога не может быть отрицательной (кроме специальных случаев);
По НДФЛ сумма не может быть отрицательной (с редкими исключениями);
Сумма налога не должна совпадать с кодом ОКТМО;
При авансовых платежах по УСН сумма не может превышать максимально возможную.
Чем грозит несоответствие контрольным соотношениям: если ваше уведомление не пройдет КС, оно будет считаться непредставленным (согласно пункту 9 статьи 58 НК РФ). Это может привести к штрафам и задолженности.
Типичные ошибки в заполнении ЕНП-уведомлений
Исследование типичных ошибок показало, что чаще всего компании допускают следующие ошибки:
Представление уведомления после сроков — когда уведомление подано позже, чем декларация или позже срока уплаты налога;
Дублирование строк из предыдущих периодов — когда в уведомлении за текущий период повторяются строки начислений, которые уже указывались в периоде, за который подана отчётность;
Ошибки в КБК (коде бюджетной классификации) — неправильный КБК приводит к перечислению денег на неверный счёт;
Ошибки в ОКТМО — код муниципального образования указан неверно;
Неправильная сумма — опечатка в размере налога.
Практический совет: если вы используете 1С, настройте в программе проверку контрольных соотношений перед формированием уведомления. Это сэкономит вам кучу проблем.
Альтернатива пояснениям: когда подавать уточнённую декларацию
Согласно пункту 3 статьи 88 НК РФ, пояснения и уточнённая декларация — это альтернативные способы ответа на требование налоговой.
Вы можете выбрать, что подать:
Когда подавать уточнённую декларацию
Уточнённую декларацию нужно подать:
Если в первичной декларации есть ошибки, которые привели к занижению суммы налога — это обязательно;
Если ошибки есть, но налог не занижен — это добровольно (по вашему выбору).
Правила подачи уточнённой декларации:
Уточненку заполняют по той же форме, которая действовала в периоде, к которому она относится;
В каждой строке указывают полные, исправленные данные, а не разницу между ошибочными и верными суммами;
К уточненке можно приложить сопроводительное письмо, которое пояснит, какие ошибки исправлены;
Уточненка подается в ту же налоговую инспекцию и в той же форме (электронно или на бумаге), что и первичная декларация.
Сроки подачи: нет законодательного ограничения по срокам подачи уточненки. Однако имеют значение три года — в течение трёх лет после окончания налогового периода вы можете заявить переплату НДС и требовать её возврата. По истечении трёх лет заявлять вычеты уже бесполезно.
Когда подавать пояснение (а не уточнённую декларацию)
Пояснение подают:
Если в декларации есть ошибки, но они не привели к занижению налога;
Если ошибок нет, но есть расхождения между данными компании и данными ФНС;
Если налоговая требует пояснений по какому-то конкретному вопросу, не связанному с ошибками (например, по налоговой нагрузке).
Практические советы для бухгалтеров
Совет 1: Ведите календарь входящих требований
Создайте в Excel или на бумаге реестр всех поступивших требований от ФНС. Записывайте:
Дату получения;
Номер требования;
Тему (по какому налогу, какому периоду);
Срок ответа;
Дату фактической подачи ответа;
Результат (закрыто / снято / в работе).
Это поможет вам никогда не пропустить срок.
Совет 2: Ответьте раньше срока
Не ждите последнего дня. Подготовьте и отправьте пояснение за 1-2 дня до истечения срока. Это даст вам подушку безопасности на случай технических сбоев.
Совет 3: Заводите пояснение в "дело" вместе с требованием
Сохраняйте копии всех требований и всех пояснений. Это может понадобиться вам в будущем, если налоговая повторно поднимет тот же вопрос.
Совет 4: Используйте ЭДО (электронный документооборот)
При отправке пояснения по ТКС (через оператора электронного документооборота) вы получаете подтверждение о приёме в электронном виде. Это неопровержимое доказательство того, что пояснение было отправлено в срок. При отправке по почте сохраняйте расписку о приёме и опись вложения.
Совет 5: Не игнорируйте "подозрительные" требования
Иногда налоговики выставляют требования с ошибками или требуют документы, которые не относятся к делу. Это не повод игнорировать требование. Вместо этого:
Ответьте в срок;
Укажите на ошибку в требовании;
Ссылайтесь на норму НК, которая ограничивает право налоговой требовать данные документы;
Приложите только релевантные документы.
Совет 6: Обратитесь к налоговому консультанту, если вопрос сложный
Если требование касается сложного налогового вопроса (например, по трансфертному ценообразованию или по консолидированным группам), не пытайтесь разобраться сами. Консультанта дешевле пригласить сейчас, чем платить штраф позже.
Частые вопросы и ответы
Вопрос: Что будет, если я не отвечу на требование налоговой?
Ответ: Вам выпишут штраф в размере 5 000 рублей, а при повторном нарушении в течение года — 20 000 рублей. Кроме того, налоговая может применить меры взыскания задолженности через суд, если речь идёт о неуплаченном налоге.
Вопрос: Может ли требование налоговой быть незаконным?
Ответ: Да, могут. На практике более половины требований содержат ошибки или требуют документы, которые не относятся к делу. Если вы считаете требование незаконным, ответьте на него в срок и укажите в пояснении, почему вы не согласны с позицией налоговой. Затем вы сможете оспорить требование в суде или в вышестоящей налоговой инспекции.
Вопрос: Нужно ли привлекать бухгалтера для подготовки пояснения?
Ответ: Если это просто опечатка, можете справиться сами. Если же вопрос касается сложной налоговой позиции, рекомендуется привлечь специалиста или налогового консультанта.
Вопрос: Что если я не уверен в своей позиции?
Ответ: Подавайте уточнённую декларацию. Это всегда безопаснее, чем спорить с налоговой. Уточненка исправляет ошибку и показывает добросовестность.
Вопрос: Может ли налоговая требовать пояснение по заработной плате, если я — ИП на УСН?
Ответ: Налоговая может требовать пояснение по любому вопросу, имеющему отношение к уплате налогов. Однако вы вправе указать, что расходы на оплату труда при применении УСН "Доходы минус расходы" подлежат учету в соответствии со статьей 346.16 НК РФ. Если налоговая требует бухгалтерскую документацию, которую вы как ИП не обязаны вести, указывайте на это в пояснении.
Итог
Требование пояснений от налоговой инспекции — это управляемая ситуация. Главные правила:
Никогда не пропускайте сроки. Создайте систему учёта сроков и работайте с запасом дней.
Проверьте, есть ли ошибки. Перепроверьте декларацию и поймите, прав ли налоговик.
Дайте правильный ответ. Если ошибка есть и повлияла на налог — подайте уточненку. Если ошибки нет — дайте пояснение с доказательствами.
Приложите документы. Копии первичных документов и выписок из регистров — это ваша защита.
Не бойтесь указать на ошибки налоговиков. Если требование составлено неправильно, спокойно укажите на это в своём ответе, ссылаясь на НК.
Тщательно подготовленные пояснения в 80% случаев закрывают вопрос на этапе камеральной проверки и предотвращают более серьёзные проблемы. Уделите этому процессу должное внимание — это экономит бизнесу огромное количество времени и денег.
