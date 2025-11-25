ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
Куда поехать рядом с Краснодаром: топ-5 мест 

Лучшие места рядом с Краснодаром.

Зима в Краснодарском крае — отличное время для смены обстановки. Даже когда температура снижается, вокруг города остаются маршруты, где можно активно отдыхать или просто наслаждаться природой. Ниже собраны лучшие места, куда стоит отправиться зимой: всей семьей, с друзьями или вдвоем.

1. Красная Поляна

Красная Поляна — главный зимний курорт России и любимое место для свиданий со снегом и горами. Здесь вас ждут:

  • Многочисленные лыжные трассы всех уровней, современные подъемники, семейные снежные парки.

  • Круглогодичные гостиницы, апарт-отели, уютные рестораны и торговые галереи.

Катание на снегоходах, зимние zip-line, экскурсии по горам, горячие бассейны с видом на заснеженные склоны.

Размещение:

  • Гостевые дома, апартаменты: 1 700–4 400 руб./ночь за двоих.​

  • Трехзвездочные гостиницы ближе к трассам: 7 000–8 000 руб./ночь.​

  • Частный сектор (Эсто-Садок, центр): 2 000–3 000 руб.

  • Варианты комфорт на курорте — от 8 000 руб./ночь.

Как добраться:

  • Поезд «Ласточка» — 900–1 700 руб./чел., автобус по маршруту Краснодар — Сочи с пересадкой до Красной Поляны или «Роза Хутор». — 1 000–2 500 руб., такси от 7 000 руб.

  • На авто — около 5 часов (~350 км).

2. Плато Лаго-Наки

Плато Лаго-Наки — это природный памятник на границе Краснодарского края и Адыгеи, куда так и тянет зимой:

  • Заснеженные леса, потрясающие горные виды и знаменитые пещеры (Азишская, Большая, Малая).

  • Эко-маршруты, фототуры, катание на снегоступах и санках, зимние смотровые площадки.

Размещение:

  • Турбазы, коттеджи: 3 640–10 000 руб./ночь (включён завтрак и ужин или обед).​

  • Гостевые дома: от 2 500 руб./ночь (эконом), до 9 000 руб. (комфорт).

Турбазы, отели и гостевые дома на плато — бронируйте за 2-3 недели до поездки.

Как добраться: на машине — 3,5–4 часа (~210 км), маршрутки через Майкоп — 300–500 руб.

3. Термальные источники Краснодарского края

Минеральные термы особенно популярны в зимний сезон — теплые бассейны под открытым небом:

  • Основные курорты — Мостовской район, комплексы у Джубги и Апшеронска.

  • Современная инфраструктура: бассейны, СПА, кафе, детские зоны и медцентры.

Вода помогает при простудах, укрепляет иммунитет — идеальный вариант для зимнего релакса.

Размещение:

  • Номер для двоих: 3 900–6 300 руб./ночь.​

  • Санаторий без лечения — от 3 000 руб., путёвка с лечением — от 58 000 руб./12 дней.

Абонементы:

  • Взрослый: 700–1 800 руб. (4 часа), детский: 700–900 руб./4 часа.

Целый день: взрослый 1 100–1 300 руб., дети 350–450 руб., до 6 лет — бесплатно.

Как добраться: на машине — 2–2,5 часа, автобус — около 500 руб.

4. Кипарисовое озеро в Сукко

Кипарисовое озеро в Сукко — один из самых живописных уголков Краснодарского края, особенно эффектный зимой. Над гладью воды возвышаются стройные кипарисы, покрытые инеем, а окружающий пейзаж словно из сказки. Уникальное природное озеро в Анапском районе, окутанное зимой инеем и загадочностью:

  • Более двадцати кипарисов растут прямо из воды — это визитная карточка края.

  • Доступны кафе, удобные парковки, зоны для пикника.

Прогулки, фотографии, отдых с детьми — отличный вариант зимнего маршрута.

Размещение:

  • Гостевые дома: 2 000–7 000 руб./ночь

  • Апартаменты: 2 500 руб./ночь и выше.

Как добраться: на машине — 2 часа (~120 км), автобус до Анапы + маршрутка — 600–900 руб.

5. Абрау-Дюрсо

Абрау-Дюрсо — знаменитый центр производства российских игристых вин, в котором можно посетить старинные погреба и музей виноделия. Винный туризм и живописное озеро — отличное сочетание для зимнего уикенда:

  • Прогулка по ухоженной территории, дегустации, экскурсии на винзавод.

Культурная программа, релакс с видом на зимний водоем.

Размещение:

  • Гостиницы у озера: 4 000–12 000 руб./ночь, гостевые дома — от 2 500 руб.

  • Бутик-отели — от 6 500 руб.

Экскурсии:

  • На винзавод — от 1 500 руб./чел.

  • Дегустации — от 3 000 руб.

    Как добраться:

    на машине — 2 часа (~130 км), автобус + маршрутка — 800–1 200 руб.

Выводы

Краснодарский край зимой — настоящая находка для тех, кто любит разнообразие: горные маршруты, СПА, семейные прогулки, единение с природой и потрясающие фотографии. Выбирайте маршрут на свой вкус — и наслаждайтесь красотой региона в любое время года!

