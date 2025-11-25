Куда поехать рядом с Краснодаром: топ-5 мест 

Зима в Краснодарском крае — отличное время для смены обстановки. Даже когда температура снижается, вокруг города остаются маршруты, где можно активно отдыхать или просто наслаждаться природой. Ниже собраны лучшие места, куда стоит отправиться зимой: всей семьей, с друзьями или вдвоем.
1. Красная Поляна
Красная Поляна — главный зимний курорт России и любимое место для свиданий со снегом и горами. Здесь вас ждут:
Многочисленные лыжные трассы всех уровней, современные подъемники, семейные снежные парки.
Круглогодичные гостиницы, апарт-отели, уютные рестораны и торговые галереи.
Катание на снегоходах, зимние zip-line, экскурсии по горам, горячие бассейны с видом на заснеженные склоны.
Размещение:
Гостевые дома, апартаменты: 1 700–4 400 руб./ночь за двоих.
Трехзвездочные гостиницы ближе к трассам: 7 000–8 000 руб./ночь.
Частный сектор (Эсто-Садок, центр): 2 000–3 000 руб.
Варианты комфорт на курорте — от 8 000 руб./ночь.
Как добраться:
Поезд «Ласточка» — 900–1 700 руб./чел., автобус по маршруту Краснодар — Сочи с пересадкой до Красной Поляны или «Роза Хутор». — 1 000–2 500 руб., такси от 7 000 руб.
На авто — около 5 часов (~350 км).
2. Плато Лаго-Наки
Плато Лаго-Наки — это природный памятник на границе Краснодарского края и Адыгеи, куда так и тянет зимой:
Заснеженные леса, потрясающие горные виды и знаменитые пещеры (Азишская, Большая, Малая).
Эко-маршруты, фототуры, катание на снегоступах и санках, зимние смотровые площадки.
Размещение:
Турбазы, коттеджи: 3 640–10 000 руб./ночь (включён завтрак и ужин или обед).
Гостевые дома: от 2 500 руб./ночь (эконом), до 9 000 руб. (комфорт).
Турбазы, отели и гостевые дома на плато — бронируйте за 2-3 недели до поездки.
Как добраться: на машине — 3,5–4 часа (~210 км), маршрутки через Майкоп — 300–500 руб.
3. Термальные источники Краснодарского края
Минеральные термы особенно популярны в зимний сезон — теплые бассейны под открытым небом:
Основные курорты — Мостовской район, комплексы у Джубги и Апшеронска.
Современная инфраструктура: бассейны, СПА, кафе, детские зоны и медцентры.
Вода помогает при простудах, укрепляет иммунитет — идеальный вариант для зимнего релакса.
Размещение:
Номер для двоих: 3 900–6 300 руб./ночь.
Санаторий без лечения — от 3 000 руб., путёвка с лечением — от 58 000 руб./12 дней.
Абонементы:
Взрослый: 700–1 800 руб. (4 часа), детский: 700–900 руб./4 часа.
Целый день: взрослый 1 100–1 300 руб., дети 350–450 руб., до 6 лет — бесплатно.
Как добраться: на машине — 2–2,5 часа, автобус — около 500 руб.
4. Кипарисовое озеро в Сукко
Кипарисовое озеро в Сукко — один из самых живописных уголков Краснодарского края, особенно эффектный зимой. Над гладью воды возвышаются стройные кипарисы, покрытые инеем, а окружающий пейзаж словно из сказки. Уникальное природное озеро в Анапском районе, окутанное зимой инеем и загадочностью:
Более двадцати кипарисов растут прямо из воды — это визитная карточка края.
Доступны кафе, удобные парковки, зоны для пикника.
Прогулки, фотографии, отдых с детьми — отличный вариант зимнего маршрута.
Размещение:
Гостевые дома: 2 000–7 000 руб./ночь
Апартаменты: 2 500 руб./ночь и выше.
Как добраться: на машине — 2 часа (~120 км), автобус до Анапы + маршрутка — 600–900 руб.
5. Абрау-Дюрсо
Абрау-Дюрсо — знаменитый центр производства российских игристых вин, в котором можно посетить старинные погреба и музей виноделия. Винный туризм и живописное озеро — отличное сочетание для зимнего уикенда:
Прогулка по ухоженной территории, дегустации, экскурсии на винзавод.
Культурная программа, релакс с видом на зимний водоем.
Размещение:
Гостиницы у озера: 4 000–12 000 руб./ночь, гостевые дома — от 2 500 руб.
Бутик-отели — от 6 500 руб.
Экскурсии:
На винзавод — от 1 500 руб./чел.
Дегустации — от 3 000 руб.
Как добраться:
на машине — 2 часа (~130 км), автобус + маршрутка — 800–1 200 руб.
Выводы
Краснодарский край зимой — настоящая находка для тех, кто любит разнообразие: горные маршруты, СПА, семейные прогулки, единение с природой и потрясающие фотографии. Выбирайте маршрут на свой вкус — и наслаждайтесь красотой региона в любое время года!
