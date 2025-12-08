Льготы и субсидии по ЖКХ для пенсионеров: какие есть и как оформить

Какие услуги покрывают льготы и субсидии

Льготы и субсидии по ЖКХ могут распространяться на все основные компоненты коммунальных платежей. Это плата за жилое помещение, содержание общего имущества, отопление, холодную и горячую воду, канализацию, газ, электроэнергию, вывоз ТКО, а в некоторых регионах — и взносы на капремонт. Конкретный перечень и процент скидки устанавливает регион, но базовая логика одинакова: сначала считают начисления по нормативам или счетчикам, потом применяют льготу и субсидию.

При расчете субсидии учитывают нормативную площадь жилья и нормативы потребления ресурсов. Если пенсионер живет в квартире большей площади, часть расходов сверх норматива в расчет не включат. Это важно для собственников больших квартир или домов.