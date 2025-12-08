Премиум 8016 Мобильная
Илья Шляпников
Банковские приложения

Сбер перевыпустил приложение для iPhone

Новое приложение Сбера, доступное в App Store.

Сбербанк выпустил новое приложение для iPhone «Финансы Онлайн», которое уже доступно в App Store, и рекомендует клиентам установить его как можно быстрее, пока оно не исчезло из магазина.

Скриншот из App Store. Финансы Онлайн

«Финансы онлайн» предназначено для пользователей iOS, которые хотят пользоваться дистанционными услугами Сбера: через сервис можно оплачивать покупки смартфоном, управлять платежами и повседневными финансовыми операциями. Авторизоваться в новом приложении можно через ранее установленные мобильные сервисы банка, что упрощает вход для действующих клиентов.​

В Сбере напомнили, что в прошлый раз банковское приложение для iPhone удержалось в App Store всего около 11 часов, поэтому обновление рекомендуют установить как можно скорее. Если скачать приложение сейчас не удастся, сделать это можно будет позднее через офис банка.

