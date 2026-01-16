При какой температуре можно не ходить в школу зимой: правила и рекомендации

Кто отвечает за отмену занятий при низкой температуре

Единых правил, при какой температуре школа обязана отменить занятия, нет. СанПиН и методические рекомендации задают общие ориентиры. Конкретные пороги утверждают на региональном или муниципальном уровне.

Обычно решения принимают такие органы.

Региональные министерства образования или департаменты.

Муниципальные администрации (город, район).

В отдельных ситуациях — директор школы по согласованию с учредителем, если, например, к морозу добавляются проблемы с отоплением или проездом.

Информация о температурных порогах часто закрепляется в следующих документах.