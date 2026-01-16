КПК ОБЩ 8103
При какой температуре можно не ходить в школу зимой: правила и рекомендации

При какой температуре зимой отменяют занятия и не ходят в школу.

Зимой решение, идти ли ребенку в школу, зависит не только от желания родителей. Оно также зависит от официальных рекомендаций региональных властей и СанПиН. В большинстве случаев устанавливают ориентиры по температуре воздуха и ветру для разных возрастных групп. Кто отвечает за отмену занятий и при какой температуре можно не вести ребенка в школу — рассмотрим в статье. 

Кто отвечает за отмену занятий при низкой температуре

Единых правил, при какой температуре школа обязана отменить занятия, нет. СанПиН и методические рекомендации задают общие ориентиры. Конкретные пороги утверждают на региональном или муниципальном уровне.

Обычно решения принимают такие органы.

  • Региональные министерства образования или департаменты.

  • Муниципальные администрации (город, район).

  • В отдельных ситуациях — директор школы по согласованию с учредителем, если, например, к морозу добавляются проблемы с отоплением или проездом.

Информация о температурных порогах часто закрепляется в следующих документах.

  • Приказах регионального министерства/департамента образования.

  • Локальных актах школы (порядок отмены занятий).

  • Памятках для родителей и учеников на сайте образовательной организации.

При какой температуре не идут в школу зимой

Конкретные цифры зависят от региона. Логику порогов для разных возрастов можно описать так: чем младше ребенок, тем при более слабом морозе допустимо не ходить в школу.

Младшие классы (1 – 4)

Младшие школьники считаются наиболее уязвимыми к холоду. Поэтому их занятия отменяются в первую очередь при минимальном порохе холода. В разных регионах встречаются такие ориентиры:

  • При отсутствии ветра занятия могут отменять уже при –25…–27 °C.

  • При наличии ветра 1–4 м/с порог снижается, иногда до –25 °C и ниже.

  • В ряде северных территорий, где дети привыкли к более суровым условиям, официальные пороги могут быть ниже (–33…–35 °C для начальной школы).

Средние классы (5 – 9)

Для учеников 5–9 классов пороги морозов обычно ниже, чем для начальной школы. В региональных рекомендациях и памятках часто указывают следующие значения.

  • Отмена занятий возможна при –28…–30 °C и ниже без ветра.

  • При ветре допустимая температура повышается, поэтому уроки могут отменить и при –27 °C, если скорость ветра 3–4 м/с.

  • В северных регионах для средних классов порог может достигать –35…–38 °C.

Старшие классы (10 – 11)

Старшеклассников формально считают более устойчивыми к холоду. Поэтому «температура отмены» у них самая низкая. Распространенные пороги такие.

  • –30 °C и ниже без ветра.

  • При сильном ветре (от 5 м/с) решение могут принять и при –28…–29 °C.

  • В северных регионах — до –38…–40 °C и ниже.

Даже если формально порог не достигнут, родители вправе принять решение не вести ребенка в школу при сильном морозе согласно ст.63 СК. Письменно уведомите классного руководителя.

Температурные ограничения по регионам

Режим отмены занятий во многом зависит от климата. В центральной части России пороги будут одни. В Сибири и на Крайнем Севере — другие.

Для удобства используются такие подходы.

Регионы средней полосы:

Классы

Ориентировочная температура отмены

1–4

от –25…–27 °C

5–9

от –28…–30 °C

10–11

от –30…–32 °C

Суровые регионы (Сибирь, Крайний Север):

Классы

Ориентировочная температура отмены

Начальная

при –35…–42 °C

Средние

при –40…–45 °C

Старшие

при –45…–50 °C

Сообщения об ограничениях нужно смотреть в официальных источниках:

  • На сайте Министерства просвещения.

  • В официальных сообщениях администрации города/района.

  • В локальном положении о температурном режиме и отмене занятий на сайте школы.

Какая минимальная температура допустима в классах

Даже если на улице мороз не достиг «порога отмены», уроки могут быть отменены из-за низкой температуры в помещениях. Нормы задают санитарные правила.

Требования к температуре в помещениях следующие.

  • В учебных классах, кабинетах, библиотеке, столовой — +18…+24 °C.

  • В рекреациях, коридорах и вестибюлях — также не ниже +18 °C.

  • В мастерских и некоторых специализированных помещениях — около +18…+20 °C.

Если температура опускается ниже +18 °C в классе, проведение обычных уроков считается недопустимым. Администрация должна либо сократить продолжительность уроков, либо перевести детей на дистанционный формат, либо полностью отменить занятия.

Родителям стоит обращать внимание на реальные условия в школе. При длительно холодных классах можно обратиться к администрации, Роспотребнадзору или в департамент образования.

Как узнать об отмене занятий

Чтобы не будить ребенка рано утром в сильный мороз и не узнавать о решении «на пороге школы», важно понимать, где официально публикуется информация.

Обычно узнать об отмене занятий можно такими способами.

  • На сайте регионального министерства или департамента образования — там публикуют общий приказ или ежедневные сводки.

  • На сайте и в социальных сетях школы — директор может оперативно выложить объявление.

  • Через электронный дневник или чат класса/школы , если школа использует такие каналы связи.

  • По местному радио или телевидению — в некоторых регионах до сих пор практикуют утренние сводки по температуре и отмене уроков.

Если официальный приказ есть, а ребенка все-таки повели в школу, его обязаны либо принять и организовать пребывание, либо предоставить возможность вернуться домой. Школа не может просто «развернуть» ребенка без сопровождения.

