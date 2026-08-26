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Илья Шляпников
Общество
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День знаний в России в 2026 году

День знаний в России в 2026 году

Когда будет День знаний в 2026 году, почему 1 сентября считается началом учебного года и какие школьные традиции сохраняются в России.

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День знаний в 2026 году 

1 сентября 2026 года в России начинается новый учебный год и отмечается День знаний.

В 2026 дата выпадает на вторник и не является выходным. Для школ, колледжей и вузов это первый учебный день нового года, а для родителей — полноценный рабочий день.

История Дня знаний

Единая дата начала учебного года появилась не сразу. 

Как 1 сентября стало началом учебного года в СССР

До революции единой даты начала занятий в стране не было. В городских гимназиях и училищах учебный год мог стартовать в августе или сентябре, а в сельских школах — значительно позже, после завершения полевых работ.

После революции ситуация оставалась разрозненной. В 1930 году вышло постановление о всеобщем обязательном начальном обучении, которое предписывало принимать детей в школы осенью.

Точную единую дату закрепили 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б): с этого момента 1 сентября стало обязательным днем начала занятий во всех школах страны.

Когда появился современный День знаний

Официальным праздником 1 сентября стало только в 1984 году. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года день объявили Днем знаний.

С тех пор праздник отмечается ежегодно с торжественными линейками, первым звонком и дарением цветов учителям. После распада СССР традиция сохранилась в России и ряде постсоветских государств.

Как отмечают День знаний в России

Существует несколько неизменных традиций праздника. 

  • Торжественная линейка. Основное событие праздника — торжественная линейка. Звучат поздравления директора, учителей, выступления учеников (стихи, песни). Особое внимание уделяют первоклассникам.

  • Первый звонок. Классическая традиция: первоклассник (чаще первоклассница) звонит в колокольчик, сидя на плече у одиннадцатиклассника. Этот момент символизирует передачу эстафеты от выпускников к самым младшим.

  • Вручение цветов учителям. В ряде школ проводят акцию «Дети вместо цветов» — деньги, сэкономленные на букетах, направляют на благотворительность.

Что изменится в школах с 1 сентября 2026 года

Среди основных изменений программы нового учебного года:

  • Обществознание будет изучаться только в 9–11 классах (исключено из программы 6–8 классов).

  • Появляется курс «Духовно-нравственная культура России» (для 5-х классов — с января 2027 года, с последующим расширением).

  • Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделяется на два курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».

  • Увеличивается количество часов на историю, вводятся единые государственные учебники.

Прочитать о всех изменениях в обучении можно в отдельной статье на «Клерке».

Кратко о Дне знаний в 2026 году

  • Дата: 1 сентября 2026 года, вторник.

  • Не является выходным днем.

  • Главные события: торжественные линейки, первый звонок.

  • Во многих школах 1 сентября — праздничный день, полноценные занятия начинаются со 2 сентября.

Информации об авторе

Илья Шляпников

Илья Шляпников

Корреспондент в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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