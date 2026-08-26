День знаний в России в 2026 году

История Дня знаний

Единая дата начала учебного года появилась не сразу.

Как 1 сентября стало началом учебного года в СССР

До революции единой даты начала занятий в стране не было. В городских гимназиях и училищах учебный год мог стартовать в августе или сентябре, а в сельских школах — значительно позже, после завершения полевых работ.

После революции ситуация оставалась разрозненной. В 1930 году вышло постановление о всеобщем обязательном начальном обучении, которое предписывало принимать детей в школы осенью.

Точную единую дату закрепили 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б): с этого момента 1 сентября стало обязательным днем начала занятий во всех школах страны.