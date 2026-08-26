День знаний в России в 2026 году

День знаний в 2026 году
1 сентября 2026 года в России начинается новый учебный год и отмечается День знаний.
В 2026 дата выпадает на вторник и не является выходным. Для школ, колледжей и вузов это первый учебный день нового года, а для родителей — полноценный рабочий день.
История Дня знаний
Единая дата начала учебного года появилась не сразу.
Как 1 сентября стало началом учебного года в СССР
До революции единой даты начала занятий в стране не было. В городских гимназиях и училищах учебный год мог стартовать в августе или сентябре, а в сельских школах — значительно позже, после завершения полевых работ.
После революции ситуация оставалась разрозненной. В 1930 году вышло постановление о всеобщем обязательном начальном обучении, которое предписывало принимать детей в школы осенью.
Точную единую дату закрепили 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б): с этого момента 1 сентября стало обязательным днем начала занятий во всех школах страны.
Когда появился современный День знаний
Официальным праздником 1 сентября стало только в 1984 году. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года день объявили Днем знаний.
С тех пор праздник отмечается ежегодно с торжественными линейками, первым звонком и дарением цветов учителям. После распада СССР традиция сохранилась в России и ряде постсоветских государств.
Как отмечают День знаний в России
Существует несколько неизменных традиций праздника.
Торжественная линейка. Основное событие праздника — торжественная линейка. Звучат поздравления директора, учителей, выступления учеников (стихи, песни). Особое внимание уделяют первоклассникам.
Первый звонок. Классическая традиция: первоклассник (чаще первоклассница) звонит в колокольчик, сидя на плече у одиннадцатиклассника. Этот момент символизирует передачу эстафеты от выпускников к самым младшим.
Вручение цветов учителям. В ряде школ проводят акцию «Дети вместо цветов» — деньги, сэкономленные на букетах, направляют на благотворительность.
Что изменится в школах с 1 сентября 2026 года
Среди основных изменений программы нового учебного года:
Обществознание будет изучаться только в 9–11 классах (исключено из программы 6–8 классов).
Появляется курс «Духовно-нравственная культура России» (для 5-х классов — с января 2027 года, с последующим расширением).
Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделяется на два курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».
Увеличивается количество часов на историю, вводятся единые государственные учебники.
Прочитать о всех изменениях в обучении можно в отдельной статье на «Клерке».
Кратко о Дне знаний в 2026 году
Дата: 1 сентября 2026 года, вторник.
Не является выходным днем.
Главные события: торжественные линейки, первый звонок.
Во многих школах 1 сентября — праздничный день, полноценные занятия начинаются со 2 сентября.
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