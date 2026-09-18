Какие документы нужны на границе

На границе Черногории проверяют определенный набор документов. Ниже разберем каждый из них отдельно.

Паспорт и срок его действия

До 31 октября 2026 года включительно россияне могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней. Для поездки понадобится действующий загранпаспорт, который должен быть выдан не более 10 лет назад и действовать не менее трех месяцев после предполагаемой даты выезда из страны.

С 1 ноября 2026 года для обычной туристической поездки потребуется заранее оформить краткосрочную визу категории C, если у путешественника нет другой визы или вида на жительство, которые признает Черногория. Для оформления визы паспорт должен быть действителен не менее трех месяцев после окончания запрашиваемой визы.

Дя оформления визы нужно оплатить консульский сбор, дополнительно может взиматься сервисный сбор визового центра VFS Global. Размеры сборов и актуальные требования перед подачей заявления рекомендуется проверить в действующем чек-листе VFS Global.