Что проверить до покупки билета
Перед бронированием авиабилетов и жилья сверьте ключевые пункты:
Срок действия загранпаспорта — минимум 3 месяца после предполагаемой даты выезда из Черногории.
Визовый режим: до 31 октября 2026 года включительно виза не нужна (пребывание до 30 дней). Ожидается, что с 1 ноября 2026 года для нового въезда потребуется виза (виза C, шенгенская виза, виза США, Великобритании или Ирландии).
Обратный или транзитный билет — пограничники могут запросить подтверждение маршрута.
Правила могут меняться. Уточняйте актуальные в посольстве Черногории.
Нужна ли россиянам виза в Черногорию
До 31 октября 2026 года граждане России могут въезжать без визы и находиться в стране до 30 дней при наличии действительного загранпаспорта.
С 1 ноября 2026 года для нового въезда потребуется черногорская виза (краткосрочная типа C). Владельцы действующей шенгенской визы могут въезжать без черногорской визы на срок до 30 дней (но не дольше срока действия шенгена). То же правило действует для виз США, Великобритании и Ирландии.
Какие документы нужны на границе
На границе Черногории проверяют определенный набор документов. Ниже разберем каждый из них отдельно.
Паспорт и срок его действия
До 31 октября 2026 года включительно россияне могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней. Для поездки понадобится действующий загранпаспорт, который должен быть выдан не более 10 лет назад и действовать не менее трех месяцев после предполагаемой даты выезда из страны.
С 1 ноября 2026 года для обычной туристической поездки потребуется заранее оформить краткосрочную визу категории C, если у путешественника нет другой визы или вида на жительство, которые признает Черногория. Для оформления визы паспорт должен быть действителен не менее трех месяцев после окончания запрашиваемой визы.
Дя оформления визы нужно оплатить консульский сбор, дополнительно может взиматься сервисный сбор визового центра VFS Global. Размеры сборов и актуальные требования перед подачей заявления рекомендуется проверить в действующем чек-листе VFS Global.
Для оформления визы C подтверждение медицинского страхования также входит в общий перечень документов.
Билет и подтверждение маршрута
Пограничники вправе запросить обратный билет или подтверждение дальнейшего маршрута. Имейте распечатку или электронную версию бронирования.
Страховка и документы на ребенка
Медицинская страховка при безвизовом въезде не требуется, но рекомендуется: лечение для иностранцев платное. Для оформления визы C подтверждение медицинского страхования входит в общий список документов.
Для ребенка понадобится собственный загранпаспорт. При выезде с одним из родителей или третьим лицом может потребоваться нотариальное согласие второго родителя (уточняйте актуальные требования пограничной службы и авиакомпании).
Деньги, карты, связь и интернет
Финансы и связь часто вызывают больше всего вопросов у россиян.
Официальная валюта страны — евро. Российские карты Visa, Mastercard, «Мир» и UnionPay в 2026 году в Черногории не работают. Стоит оформить иностранную карту и запастись наличными евро. Их принимаются повсеместно.
Роуминг российских операторов связи дорогой. Альтернативные варианты:
Туристическая eSIM (Airalo, Yesim, Drimsim и аналоги) — активируется до вылета.
Местная SIM (операторы m:tel, One, Crnogorski Telekom) — покупается в офисах с паспортом.
Как выбрать формат поездки
Формат путешествия влияет на подготовку документов, бюджет и логистику. Рассмотрим основные сценарии, чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.
Семейный отдых
Побережье Черногории (Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Герцег-Нови, Бар) традиционно выбирают семьи с детьми. Пляжи в основном галечные или бетонные, вода теплая с июня по сентябрь, есть аквапарки, детские клубы и относительно короткие переезды между курортами.
Самостоятельная поездка
Подходит тем, кто хочет сам строить маршрут: посетить побережье, Которский залив или национальные парки (Ловчен, Дурмитор).
Что важно именно для самостоятельного формата:
Перемещение: аренда авто — самый удобный вариант. Нужны права и местная страховка. Альтернатива — автобусы и такси.
Жилье: Booking, Airbnb или у собственников напрямую. При жилье в частном доме не забывайте о необходимости самостоятельной регистрации.
Связь: заранее купите eSIM или местную SIM (m:tel, One) — это сильно упрощает навигацию и бронирования на месте.
Гибкость: формат хорошо работает на короткий срок, когда можно самостоятельно строить маршрут по точкам интереса.
Долгое пребывание
Для тех, кто планирует остаться значительно дольше обычного отпуска — на несколько месяцев или зимовку. С 1 октября 2026 планируется, что длительное пребывание возможно только по визе или ВНЖ.
Специфика длительного формата:
Жилье: выгоднее сразу искать долгосрочную аренду, а не суточную. Многие хозяева дают скидки при проживании от месяца.
Бытовые вопросы: открытие местного счета, покупка продуктов оптом, выбор района с инфраструктурой (аптеки, магазины, транспорт).
Документы для ВНЖ: если цель — остаться легально надолго, потребуются основания (недвижимость, работа, воссоединение семьи, цифровой кочевник), страховка и подтверждение финансов.
Регистрация: при каждой смене адреса проживания ее нужно обновлять.
Деловая поездка
При командировках, переговорах, конференциях.
Что учитывать для деловых целей:
Документы: часто нужно приглашение от черногорской стороны или подтверждение участия в мероприятии.
Локации: основные деловые центры — Подгорица и Будва. Там удобнее искать отели с конференц-залами и быстрым интернетом.
Сроки: для регулярных визитов удобнее сразу оформлять многократную визу, чтобы не подавать документы каждый раз.
Вопросы и ответы
Ниже собрали самые частые вопросы путешественников. Ответы основаны на актуальных правилах сентября 2026 года.
Можно ли продлить пребывание
При безвизовом режиме (до 31 октября 2026) — только через выезд и повторный въезд (новый 30-дневный срок). Продление на месте без выезда официально не предусмотрено. После 1 ноября — только по визе.
Нужна ли страховка
Официально при безвизовом въезде — нет. После введения виз страховка необходима для оформления.
Работают ли российские карты
Нет. Необходимо взять евро наличными или заранее оформить иностранные карты.
Что учитывать при поездке с ребенком
Собственный загранпаспорт ребенка, возможные согласия на выезд, страховку, удобство трансфера и размещения.
Таблица 1. До поездки, на границе, на месте
Этап
Что проверить / иметь
Примечание
До поездки
Паспорт (3+ мес. после выезда), билеты, страховка, eSIM/наличные евро
Проверить актуальный визовый статус
На границе
Паспорт, билет/маршрут, возможно подтверждение жилья
Страховку обычно не спрашивают
На месте
Регистрация по месту пребывания, местная SIM при необходимости
Российские карты не работают
Таблица 2. Виза, деньги, связь, страховка: что проверить
Вопрос
Статус на сентябрь 2026
Что делать
Виза
Не нужна до 31.10.2026 (до 30 дней)
С 01.11.2026 — оформлять визу
Деньги / карты
Российские карты не работают
Брать евро наличными + иметь иностранную карта
Связь / интернет
eSIM или местная SIM
Активировать eSIM до вылета
Страховка
Не обязательна при безвизе
С 01.11.2026 — страховка входит в перечень документов для визы
Важно: информация актуальна на сентябрь 2026 года. Правила въезда и визовый режим могут меняться. Перед покупкой билетов и вылетом обязательно проверяйте правила въезда в официальном источнике — посольстве Черногории в Москве.