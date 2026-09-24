Шри-Ланка для россиян в 2026 году: правила въезда, виза, деньги и связь

Нужна ли россиянам виза в Шри-Ланку

Россиянам не требуется классическая виза. Вместо нее оформляется Электронное разрешение на въезд (ETA — Electronic Travel Authorization).

По состоянию на сентябрь 2026 года граждане России входят в список 40 стран, которым туристическая ETA выдается бесплатно на срок до 30 дней с правом двойного въезда. Это правило действует с 25 мая 2026 года.

Ключевые условия:

Оформление только онлайн на официальном сайте eta.gov.lk до вылета.

Срок пребывания — до 30 дней с даты первого въезда.

Двойной въезд разрешен в рамках этих 30 дней.

Дети до 12 лет также получают бесплатную туристическую ETA.

Без оформленной заранее ETA на борт самолета могут не посадить. Оформление обычно занимает от нескольких минут до 24–48 часов. Распечатайте или сохраните подтверждение ETA на телефон.