Шри-Ланка для россиян в 2026 году: правила въезда, виза, деньги и связь

Что проверить до покупки билета
Краткий чек-лист:
Срок действия загранпаспорта — не менее 6 месяцев с даты въезда.
Электронное разрешение на въезд (ETA) — обязательно оформить заранее на официальном сайте eta.gov.lk.
Обратный или транзитный билет с фиксированной датой.
Контакты Посольства РФ в Шри-Ланке и Департамента иммиграции и эмиграции Шри-Ланки.
Официальные источники для проверки:
Портал ETA: eta.gov.lk
Департамент иммиграции и эмиграции: immigration.gov.lk
Информация о бесплатной ETA для 40 стран (включая Россию) с 25 мая 2026 года — на сайте immigration.gov.lk.
Нужна ли россиянам виза в Шри-Ланку
Россиянам не требуется классическая виза. Вместо нее оформляется Электронное разрешение на въезд (ETA — Electronic Travel Authorization).
По состоянию на сентябрь 2026 года граждане России входят в список 40 стран, которым туристическая ETA выдается бесплатно на срок до 30 дней с правом двойного въезда. Это правило действует с 25 мая 2026 года.
Ключевые условия:
Оформление только онлайн на официальном сайте eta.gov.lk до вылета.
Срок пребывания — до 30 дней с даты первого въезда.
Двойной въезд разрешен в рамках этих 30 дней.
Дети до 12 лет также получают бесплатную туристическую ETA.
Без оформленной заранее ETA на борт самолета могут не посадить. Оформление обычно занимает от нескольких минут до 24–48 часов. Распечатайте или сохраните подтверждение ETA на телефон.
При любой неясности или изменении правил проверяйте информацию непосредственно на eta.gov.lk или immigration.gov.lk.
Какие документы нужны на границе
На границе проверяют определенный набор документов. Ниже разберем каждый из них отдельно.
Паспорт и срок его действия
Загранпаспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев с даты въезда в Шри-Ланку. Требуется минимум одна чистая страница для штампа.
Билет и подтверждение маршрута
Обязательно наличие подтвержденного обратного билета или билета в третью страну. Пограничники часто проверяют этот документ. Рекомендуется также иметь бронь отеля или адрес первого места проживания.
Страховка и документы на ребенка
Медицинская страховка не является обязательным документом для въезда. Однако ее настоятельно рекомендуется оформить: лечение в частных клиниках платное и может быть дорогим. При поездке с ребенком нужны:
свидетельство о рождении (оригинал или нотариально заверенная копия);
согласие на выезд от второго родителя (если ребенок едет с одним из них);
отдельная страховка на ребенка.
Также заполняется Arrival Card (миграционная карта) — это можно сделать заранее онлайн или в самолете/аэропорту.
Деньги, карты, связь и интернет
Финансы и связь часто вызывают больше всего вопросов у россиян.
Российские карты платежных систем Visa, Mastercard и «Мир», выпущенные российскими банками, в Шри-Ланке не работают из-за санкционных ограничений. Карты UnionPay отдельных российских банков (например, Россельхозбанка или АТБ) иногда проходят, но нестабильно — рассчитывать на них нельзя.
Что работает:
Наличные доллары США или евро (меняют в банках, обменниках и крупных отелях; курс в аэропорту обычно хуже).
Карты иностранных банков (Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Турция) — принимаются в отелях, крупных магазинах и ресторанах.
Местная валюта — шри-ланкийская рупия (LKR). Меняйте по мере необходимости, курс лучше вне аэропорта, отелей и туристических мест.
Туристические SIM-карты легко купить в аэропорту Коломбо (Bandaranaike International Airport) или в салонах операторов. Основные операторы: Dialog, SLT-Mobitel, Hutch. Для покупки нужен паспорт. Также работают eSIM-провайдеры (Airalo и аналоги) — можно активировать до вылета.
Как выбрать формат поездки
Формат путешествия влияет на подготовку документов, бюджет и логистику. Рассмотрим основные сценарии, чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.
Семейный отдых
Удобны курорты юга и запада (Бентота, Хиккадува, Негомбо). Обратите внимание на отели с детской инфраструктурой, безопасные пляжи и короткие переезды. Для детей обязательно отдельная страховка и документы.
Самостоятельная поездка
Оптимальный вариант для большинства. Бронируйте жилье и трансферы заранее, используйте местные приложения и Google Maps. Удобно комбинировать пляжный отжых, поездки в горы (Элла, Нувара-Элия) и посещение культурных объектов (Сигирия, Канди).
Долгое пребывание
Базовая ETA — 30 дней. Продление возможно в Департаменте иммиграции и эмиграции (Коломбо/Баттарамулла) или через eservices.immigration.gov.lk. Продление платное. Для длительных поездок (зимовка, аюрведа) заранее уточняйте условия продления.
Деловая поездка
Оформляется бизнес-ETA (может отличаться по стоимости и условиям). Требуются приглашение или подтверждение деловой цели. Туристическую ETA для работы использовать нельзя.
Вопросы и ответы
Собрали ответы на самые популярные вопросы.
Можно ли продлить пребывание?
Да. После въезда по туристической ETA можно подать заявление на продление в Департаменте иммиграции и эмиграции. Срок и стоимость зависят от периода. Официальный сервис — eservices.immigration.gov.lk.
Нужна ли страховка?
Официально не требуется для въезда. На практике крайне рекомендуется: медицина платная, тропические риски (денге и др.) реальны. Выбирайте полис с покрытием от 50 000 USD и опциями под ваши активности (серфинг, треккинг и т.д.).
Работают ли российские карты?
В большинстве случаев — нет (Visa, Mastercard и «Мир» российских банков). UnionPay отдельных банков работает нестабильно. Берите наличные (USD/EUR) и/или карту иностранного банка.
Что учитывать при поездке с ребенком?
Собственный загранпаспорт, свидетельство о рождении, согласие на выезд (при необходимости). Детям до 12 лет ETA бесплатная.
Таблица 1. До поездки, на границе, на месте
Этап
Что нужно
До поездки
Загранпаспорт (6+ месяцев), ETA на eta.gov.lk, обратный билет, страховка (рекомендуется), бронь жилья
На границе
Паспорт, распечатанная/электронная ETA, обратный билет, Arrival Card, возможный запрос подтверждения средств/жилья
На месте
Наличные USD/EUR, местная SIM или eSIM, продление визы при необходимости, контакты посольства
Таблица 2. Виза, деньги, связь, страховка: что проверить
Параметр
Что проверить
Где уточнить
Виза / ETA
Бесплатная туристическая ETA на 30 дней, двойной въезд, оформление до вылета
Деньги
Российские карты не работают; нужны наличные USD/EUR или иностранные карты
Банковское приложение
Связь
Туристическая SIM в аэропорту (Dialog, Mobitel и др.) или eSIM
Салоны операторов в аэропорту
Страховка
Не обязательна, но рекомендуется; покрытие от 50 000 USD
Посольство
Перед покупкой билетов проверьте актуальную информацию на официальных сайтах eta.gov.lk и immigration.gov.lk — правила могут обновляться. Приятного путешествия!