Почему в 2026 году тарифы ЖКХ повышают дважды

В 2026 году индексация разделена на два этапа. С 1 января для всех субъектов РФ действовал единый предельный индекс 1,7%. Он связан с повышением НДС с 20% до 22% и носил технический характер.

С 1 октября проходит основная, дифференцированная по регионам индексация. Именно она формирует основную нагрузку на бюджеты семей. Оба этапа закреплены одним распоряжением Правительства.