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Илья Шляпников
ЖКХ
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Рост тарифов ЖКХ с 1 октября 2026 года: на сколько вырастет плата в разных регионах

Рост тарифов ЖКХ с 1 октября 2026 года: на сколько вырастет плата в разных регионах

С 1 октября 2026 года в России начинается основной этап повышения коммунальных тарифов. В среднем плата за ЖКУ вырастет примерно на 9,9%. Разбираемся, почему квитанция может измениться сильнее или слабее индекса, как проверить начисления и кому после повышения может быть положена субсидия.

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С 1 октября 2026 года в России стартует второй, основной этап индексации платы за коммунальные услуги. Предельные индексы установлены распоряжением Правительства РФ от 25 ноября 2025 года № 3413-р (с учетом правок распоряжением от 24 сентября 2026 года № 2633-р). Средний рост по стране составит около 9,9%, но по регионам разброс большой — от 8% до 22%.

Почему в 2026 году тарифы ЖКХ повышают дважды

В 2026 году индексация разделена на два этапа. С 1 января для всех субъектов РФ действовал единый предельный индекс 1,7%. Он связан с повышением НДС с 20% до 22% и носил технический характер.

С 1 октября проходит основная, дифференцированная по регионам индексация. Именно она формирует основную нагрузку на бюджеты семей. Оба этапа закреплены одним распоряжением Правительства.

Что означает «предельный индекс» и как он работает

Региональный индекс — это не автоматическая прибавка к каждой строке квитанции. Это ограничение на средний рост совокупной платы за все коммунальные услуги по субъекту в целом.

Фактическое изменение суммы у конкретного дома или квартиры зависит от набора услуг, тарифов ресурсоснабжающих организаций и объема потребления. Главы регионов в рамках утвержденных Правительством параметров устанавливают собственные индексы по муниципальным образованиям. Допустимы отклонения, в отдельных случаях довольно существенные.

На сколько вырастет плата в вашем регионе

Средний показатель по России — около 9,9%. Максимальные значения: Ставропольский край — 22%, Республика Дагестан — 19,7%. Минимальные: Республика Хакасия и Чукотский автономный округ — по 8%. В Москве предельный индекс составляет 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, в Московской области — 12,8%.

По ряду регионов индекс скорректирован распоряжением от 24 сентября 2026 года № 2633-р. В Краснодарском крае значение выросло с 9,6% до 13,7%, в Республике Бурятия — с 8,9% до 12,3%, в Республике Марий Эл — с 9,4% до 14,9%, в Республике Саха (Якутия) — с 15% до 18,9%, в Волгоградской области — с 9,4% до 11,2%, в Кемеровской области — Кузбассе — с 12% до 19,8%.

Регион

Предельный индекс с 1 октября 2026 года

В среднем по России

≈ 9,9%

Москва

15%

Санкт-Петербург

14,6%

Московская область

12,8%

Краснодарский край

13,7% (скорректировано с 9,6%)

Ставропольский край

22% (максимум по стране)

Республика Дагестан

19,7%

Хакасия, Чукотка

8% (минимум по стране)

Актуальные значения по всем субъектам — в официальном приложении к распоряжению № 3413-р (редакция с учетом правок от 24.09.2026).

Что именно подорожает: отопление, вода, газ, свет, мусор

В состав совокупной платы, ограниченной региональным индексом, входят:

  • отопление;

  • холодное и горячее водоснабжение;

  • водоотведение;

  • газоснабжение;

  • электроснабжение;

  • обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Тарифы на газ и электроэнергию имеют собственную логику индексации на федеральном уровне. Рост конечной цены на электроэнергию для населения и оптовых цен на газ рассчитывается отдельно и может не совпадать с региональным индексом платы за ЖКУ.

Плата за содержание общего имущества, текущий ремонт, взносы на капитальный ремонт и дополнительные услуги (домофон, антенна и т. п.) регулируется другими нормами и под этот индекс не подпадает.

Что делать, если рост в квитанции больше, чем положено

Пошаговый алгоритм:

  1. Сверьте квитанцию с предельным индексом своего региона и муниципалитета (актуальные цифры — в приложении к распоряжению № 3413-р с учетом правок).

  2. Если превышение не объясняется изменением объема потребления или набора услуг, обратитесь в управляющую организацию за разъяснением расчета.

  3. При отсутствии внятного ответа — в государственную жилищную инспекцию своего региона, в территориальный орган ФАС (контролирует соблюдение предельных индексов) или в прокуратуру.

Гарантировать конкретный результат обращения нельзя — можно лишь описать законный порядок действий.

Кому положена субсидия на оплату ЖКУ

Право на адресную жилищную субсидию имеют граждане, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают установленную в регионе максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. Федеральный стандарт — 22%. Регионы вправе устанавливать более низкий порог (в Москве — 10%, в Санкт-Петербурге — 14%). Для семей с доходом ниже прожиточного минимума доля дополнительно снижается.

Оформить субсидию можно через МФЦ, орган социальной защиты населения или портал Госуслуг. Субсидия назначается на 6 месяцев. После роста тарифов имеет смысл перепроверить право на выплату — даже если раньше в ней отказывали.

Что будет с тарифами дальше: прогноз на 2027–2029 годы

По макропрогнозу Минэкономразвития:

  • индексация с 1 июля 2027 года — около 11% (пересмотрена в большую сторону с ранее ожидавшихся 8,7%);

  • с 1 июля 2028 года — около 8,6%;

  • с 1 июля 2029 года — около 7,6%.

Рост конечной цены на электроэнергию: 14,4% в 2027-м, 12,1% в 2028-м, 10,1% в 2029-м. Оптовые цены на газ: 10,4%, 7,4% и 7,0% соответственно. С 2027 по 2029 год в тарифы на тепло- и водоснабжение дополнительно заложат по 1,5% в год на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Вопросы и ответы

Ответили на популярные вопросы по теме.

Почему в 2026 году тарифы поднимали дважды?

С 1 января — единый технический рост 1,7% из-за повышения НДС. С 1 октября — основная дифференцированная индексация.

Значит ли региональный индекс 9,9%, что моя квитанция вырастет ровно на эту сумму?

Нет. Индекс ограничивает средний рост совокупной платы по региону. У конкретного дома сумма может отличаться в зависимости от услуг и потребления.

Как узнать индекс именно моего региона и муниципалитета?

В официальном приложении к распоряжению Правительства РФ от 25.11.2025 № 3413-р (редакция с учетом распоряжения от 24.09.2026 № 2633-р) и в постановлениях региональных и муниципальных властей.

Что делать, если плата выросла больше, чем разрешено?

Запросить разъяснение у управляющей организации, затем обратиться в жилищную инспекцию, ФАС или прокуратуру.

Кому положена субсидия на оплату ЖКУ и как ее оформить?

Тем, у кого расходы на ЖКУ превышают региональную максимально допустимую долю в доходе семьи (федеральный стандарт 22%, в регионах часто ниже). Подача — через Госуслуги, МФЦ или соцзащиту.

Информации об авторе

Илья Шляпников

Илья Шляпников

Корреспондент в Клерк.Ру

9 подписчиков42 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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