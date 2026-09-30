С 1 октября 2026 года в России стартует второй, основной этап индексации платы за коммунальные услуги. Предельные индексы установлены распоряжением Правительства РФ от 25 ноября 2025 года № 3413-р (с учетом правок распоряжением от 24 сентября 2026 года № 2633-р). Средний рост по стране составит около 9,9%, но по регионам разброс большой — от 8% до 22%.
Почему в 2026 году тарифы ЖКХ повышают дважды
В 2026 году индексация разделена на два этапа. С 1 января для всех субъектов РФ действовал единый предельный индекс 1,7%. Он связан с повышением НДС с 20% до 22% и носил технический характер.
С 1 октября проходит основная, дифференцированная по регионам индексация. Именно она формирует основную нагрузку на бюджеты семей. Оба этапа закреплены одним распоряжением Правительства.
Что означает «предельный индекс» и как он работает
Региональный индекс — это не автоматическая прибавка к каждой строке квитанции. Это ограничение на средний рост совокупной платы за все коммунальные услуги по субъекту в целом.
Фактическое изменение суммы у конкретного дома или квартиры зависит от набора услуг, тарифов ресурсоснабжающих организаций и объема потребления. Главы регионов в рамках утвержденных Правительством параметров устанавливают собственные индексы по муниципальным образованиям. Допустимы отклонения, в отдельных случаях довольно существенные.
На сколько вырастет плата в вашем регионе
Средний показатель по России — около 9,9%. Максимальные значения: Ставропольский край — 22%, Республика Дагестан — 19,7%. Минимальные: Республика Хакасия и Чукотский автономный округ — по 8%. В Москве предельный индекс составляет 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, в Московской области — 12,8%.
По ряду регионов индекс скорректирован распоряжением от 24 сентября 2026 года № 2633-р. В Краснодарском крае значение выросло с 9,6% до 13,7%, в Республике Бурятия — с 8,9% до 12,3%, в Республике Марий Эл — с 9,4% до 14,9%, в Республике Саха (Якутия) — с 15% до 18,9%, в Волгоградской области — с 9,4% до 11,2%, в Кемеровской области — Кузбассе — с 12% до 19,8%.
Регион
Предельный индекс с 1 октября 2026 года
В среднем по России
≈ 9,9%
Москва
15%
Санкт-Петербург
14,6%
Московская область
12,8%
Краснодарский край
13,7% (скорректировано с 9,6%)
Ставропольский край
22% (максимум по стране)
Республика Дагестан
19,7%
Хакасия, Чукотка
8% (минимум по стране)
Актуальные значения по всем субъектам — в официальном приложении к распоряжению № 3413-р (редакция с учетом правок от 24.09.2026).
Что именно подорожает: отопление, вода, газ, свет, мусор
В состав совокупной платы, ограниченной региональным индексом, входят:
отопление;
холодное и горячее водоснабжение;
водоотведение;
газоснабжение;
электроснабжение;
обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Тарифы на газ и электроэнергию имеют собственную логику индексации на федеральном уровне. Рост конечной цены на электроэнергию для населения и оптовых цен на газ рассчитывается отдельно и может не совпадать с региональным индексом платы за ЖКУ.
Плата за содержание общего имущества, текущий ремонт, взносы на капитальный ремонт и дополнительные услуги (домофон, антенна и т. п.) регулируется другими нормами и под этот индекс не подпадает.
Что делать, если рост в квитанции больше, чем положено
Пошаговый алгоритм:
Сверьте квитанцию с предельным индексом своего региона и муниципалитета (актуальные цифры — в приложении к распоряжению № 3413-р с учетом правок).
Если превышение не объясняется изменением объема потребления или набора услуг, обратитесь в управляющую организацию за разъяснением расчета.
При отсутствии внятного ответа — в государственную жилищную инспекцию своего региона, в территориальный орган ФАС (контролирует соблюдение предельных индексов) или в прокуратуру.
Гарантировать конкретный результат обращения нельзя — можно лишь описать законный порядок действий.
Кому положена субсидия на оплату ЖКУ
Право на адресную жилищную субсидию имеют граждане, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают установленную в регионе максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. Федеральный стандарт — 22%. Регионы вправе устанавливать более низкий порог (в Москве — 10%, в Санкт-Петербурге — 14%). Для семей с доходом ниже прожиточного минимума доля дополнительно снижается.
Оформить субсидию можно через МФЦ, орган социальной защиты населения или портал Госуслуг. Субсидия назначается на 6 месяцев. После роста тарифов имеет смысл перепроверить право на выплату — даже если раньше в ней отказывали.
Что будет с тарифами дальше: прогноз на 2027–2029 годы
По макропрогнозу Минэкономразвития:
индексация с 1 июля 2027 года — около 11% (пересмотрена в большую сторону с ранее ожидавшихся 8,7%);
с 1 июля 2028 года — около 8,6%;
с 1 июля 2029 года — около 7,6%.
Рост конечной цены на электроэнергию: 14,4% в 2027-м, 12,1% в 2028-м, 10,1% в 2029-м. Оптовые цены на газ: 10,4%, 7,4% и 7,0% соответственно. С 2027 по 2029 год в тарифы на тепло- и водоснабжение дополнительно заложат по 1,5% в год на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Вопросы и ответы
Ответили на популярные вопросы по теме.
Почему в 2026 году тарифы поднимали дважды?
С 1 января — единый технический рост 1,7% из-за повышения НДС. С 1 октября — основная дифференцированная индексация.
Значит ли региональный индекс 9,9%, что моя квитанция вырастет ровно на эту сумму?
Нет. Индекс ограничивает средний рост совокупной платы по региону. У конкретного дома сумма может отличаться в зависимости от услуг и потребления.
Как узнать индекс именно моего региона и муниципалитета?
В официальном приложении к распоряжению Правительства РФ от 25.11.2025 № 3413-р (редакция с учетом распоряжения от 24.09.2026 № 2633-р) и в постановлениях региональных и муниципальных властей.
Что делать, если плата выросла больше, чем разрешено?
Запросить разъяснение у управляющей организации, затем обратиться в жилищную инспекцию, ФАС или прокуратуру.
Кому положена субсидия на оплату ЖКУ и как ее оформить?
Тем, у кого расходы на ЖКУ превышают региональную максимально допустимую долю в доходе семьи (федеральный стандарт 22%, в регионах часто ниже). Подача — через Госуслуги, МФЦ или соцзащиту.