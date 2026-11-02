Маркетплейсы: проблема заметнее всего

Для продавца на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркете М-5 – дорога на склады площадок. Схемы FBS и FBO привязаны к временным слотам: опоздание на приемку означает либо отказ в приемке, либо перенос поставки, а с ним – вымывание товара из наличия и падение продаж.

Если товар отгружается со своего склада, срок доставки считается от вашей отгрузки, и задержка рейса превращается в просрочку перед покупателем. Условия и размер ответственности зависят от оферты площадки и тарифа – их нужно смотреть в личном кабинете.