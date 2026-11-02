2 ноября в Самарской области перекрыли участок федеральной трассы М-5 «Урал» – движение остановлено для всех видов транспорта с 30-го по 59-й километр, организован объезд. Трасса – часть логистических цепочек, и любой простой на ней превращается в сорванные сроки поставок, штрафы по договорам и просрочки на маркетплейсах.
Что произошло и что известно точно
По сообщению Минтранса Самарской области, движение ограничено на участке М-5 «Урал» с 30-го по 59-й километр для всех видов транспортных средств. Объезд организован по региональной сети дорог: Добрый Умет – Р.-Владимировка – П.-Михайловка – Дмитриевка.
Проблема бизнеса, а не водителей
М-5 – один из основных коридоров, связывающих центр России с Поволжьем и Уралом. Когда участок встает, водителям приходится ехать в объезд, а это лишние километры, время и топливо. По региональным дорогам скорость всегда ниже, а их пропускная способность меньше, поэтому даже короткое перекрытие несет долгосрочные последствия.
Основные последствия для бизнеса:
Время. Поставка приходит позже, значит, сдвигается производство или отгрузка клиенту.
Деньги. Топливо, оплата простоя водителя, возможная неустойка по договору.
Репутация. Обещанный клиенту срок нарушен.
Маркетплейсы: проблема заметнее всего
Для продавца на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркете М-5 – дорога на склады площадок. Схемы FBS и FBO привязаны к временным слотам: опоздание на приемку означает либо отказ в приемке, либо перенос поставки, а с ним – вымывание товара из наличия и падение продаж.
Если товар отгружается со своего склада, срок доставки считается от вашей отгрузки, и задержка рейса превращается в просрочку перед покупателем. Условия и размер ответственности зависят от оферты площадки и тарифа – их нужно смотреть в личном кабинете.
Договоры: неустойка, сроки и форс-мажор
С поставщиком и покупателем все определяет договор. Если в нем есть срок поставки и неустойка за просрочку, перекрытие трассы само ее не отменяет: нужно смотреть, как сформулированы условия о сроках и об ответственности и есть ли оговорка ою обстоятельствах, за которые сторона не отвечает.
Ссылаться на непреодолимую силу без документов бессмысленно. Необходимо уведомить контрагента о задержке, передать документы от перевозчика о простое, предоставить справку о перекрытии участка. Чем раньше отправлено уведомление, тем лучше.
Что сделать сегодня: чек-лист
• Связаться с перевозчиком и получить подтверждение, какие рейсы и на сколько сдвинулись.
• Уведомить контрагентов и покупателей о задержке – письменно, с новой датой.
• Пересчитать сроки поставок на маркетплейс и, если слот не выдерживается, перенести его заранее, а не по факту опоздания.
• Проверить альтернативный маршрут: объезд по региональным дорогам, другая машина, частичная отгрузка.
• Зафиксировать простой и убытки документами: акт, отметки в транспортных документах, переписка.
• Проверить, действует ли страховка груза и покрывает ли она задержку, а не только утрату.
Как снизить такой риск на будущее
Как избежать таких рисков в будущем:
Нужно добавить буфер по времени доставки.
Подготовить заранее проложенный альтернативный маршрут и подрядчик на замену.
Иметь запас ходового товара на складе площадки, чтобы недельный сбой не обнулил наличие.
Прописать порядок уведомления о задержке и распределение расходов на объезд.
Не держать все поставки в одном складе: логистика выходит дороже, но вы будете застрахованы от множества рисков.
Риски и что с ними делать
Короткая карта последствий для бизнеса: что происходит и какое действие закрывает риск.
Что происходит
Кому грозит
Что сделать
рейс идет в объезд, срок сдвигается
поставщикам и покупателям
уведомить о новой дате заранее
слот на складе площадки не выдержан
продавцам на маркетплейсах
перенести поставку до приемки
просрочка по договору
стороне с неустойкой
уведомление и документы о простое
простой транспорта
владельцу груза
зафиксировать акт и расходы
товар вымывается из наличия
продавцу с коротким сроком доставки
запас на складе площадки
Вопросы и ответы
Ответили на частые вопросы:
Перекрытие трассы – это форс-мажор?
Само по себе – нет. Все зависит от формулировок договора и документов: нужны уведомление контрагенту и подтверждение перекрытия от перевозчика или ведомства. Без документов ссылка на непреодолимую силу не работает.
Что будет, если опоздать с поставкой на маркетплейс?
Зависит от условий оферты площадки и схемы работы. Практика такая: слот переносится или поставка не принимается, товар выпадает из наличия, а срок доставки покупателю может быть нарушен. Точные условия смотрите в личном кабинете.
Можно ли успеть, если ехать в объезд?
Объезд идет по региональным дорогам – это медленнее и с меньшей пропускной способностью. Решение принимают по конкретному рейсу: сколько километров, какой груз, успевает ли машина к слоту.
Что требовать у перевозчика?
Отметку о простое и о причинах задержки в транспортных документах. Это основание и для переписки с контрагентом, и для расчета убытков.