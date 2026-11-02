Купить подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
Илья Шляпников
Маркетплейсы
Читать 3 мин

Перекрыли М-5: чем это грозит поставкам на предприятия и маркетплейсы

Перекрытие участка М-5 «Урал» в Самарской области грозит бизнесу задержками поставок, штрафами по договорам и сбоями на маркетплейсах. В статье разбираем, как снизить риски: уведомить контрагентов, перенести слоты и зафиксировать простой.

36 просмотров1 открытие

2 ноября в Самарской области перекрыли участок федеральной трассы М-5 «Урал» – движение остановлено для всех видов транспорта с 30-го по 59-й километр, организован объезд. Трасса – часть логистических цепочек, и любой простой на ней превращается в сорванные сроки поставок, штрафы по договорам и просрочки на маркетплейсах.

Что произошло и что известно точно

По сообщению Минтранса Самарской области, движение ограничено на участке М-5 «Урал» с 30-го по 59-й километр для всех видов транспортных средств. Объезд организован по региональной сети дорог: Добрый Умет – Р.-Владимировка – П.-Михайловка – Дмитриевка.

Проблема бизнеса, а не водителей

М-5 – один из основных коридоров, связывающих центр России с Поволжьем и Уралом. Когда участок встает, водителям приходится ехать в объезд, а это лишние километры, время и топливо. По региональным дорогам скорость всегда ниже, а их пропускная способность меньше, поэтому даже короткое перекрытие несет долгосрочные последствия.

Основные последствия для бизнеса: 

  1. Время. Поставка приходит позже, значит, сдвигается производство или отгрузка клиенту.

  2. Деньги. Топливо, оплата простоя водителя, возможная неустойка по договору.

  3. Репутация. Обещанный клиенту срок нарушен.

Маркетплейсы: проблема заметнее всего

Для продавца на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркете М-5 – дорога на склады площадок. Схемы FBS и FBO привязаны к временным слотам: опоздание на приемку означает либо отказ в приемке, либо перенос поставки, а с ним – вымывание товара из наличия и падение продаж.

Если товар отгружается со своего склада, срок доставки считается от вашей отгрузки, и задержка рейса превращается в просрочку перед покупателем. Условия и размер ответственности зависят от оферты площадки и тарифа – их нужно смотреть в личном кабинете.

Договоры: неустойка, сроки и форс-мажор

С поставщиком и покупателем все определяет договор. Если в нем есть срок поставки и неустойка за просрочку, перекрытие трассы само ее не отменяет: нужно смотреть, как сформулированы условия о сроках и об ответственности и есть ли оговорка ою обстоятельствах, за которые сторона не отвечает.

Ссылаться на непреодолимую силу без документов бессмысленно. Необходимо уведомить контрагента о задержке, передать документы от перевозчика о простое, предоставить справку о перекрытии участка. Чем раньше отправлено уведомление, тем лучше.

Что сделать сегодня: чек-лист

•  Связаться с перевозчиком и получить подтверждение, какие рейсы и на сколько сдвинулись.

•  Уведомить контрагентов и покупателей о задержке – письменно, с новой датой.

•  Пересчитать сроки поставок на маркетплейс и, если слот не выдерживается, перенести его заранее, а не по факту опоздания.

•  Проверить альтернативный маршрут: объезд по региональным дорогам, другая машина, частичная отгрузка.

•  Зафиксировать простой и убытки документами: акт, отметки в транспортных документах, переписка.

•  Проверить, действует ли страховка груза и покрывает ли она задержку, а не только утрату.

Как снизить такой риск на будущее

Как избежать таких рисков в будущем:

  1. Нужно добавить буфер по времени доставки.

  2. Подготовить заранее проложенный альтернативный маршрут и подрядчик на замену.

  3. Иметь запас ходового товара на складе площадки, чтобы недельный сбой не обнулил наличие.

  4. Прописать порядок уведомления о задержке и распределение расходов на объезд.

  5. Не держать все поставки в одном складе: логистика выходит дороже, но вы будете застрахованы от множества рисков.

Риски и что с ними делать

Короткая карта последствий для бизнеса: что происходит и какое действие закрывает риск.

Что происходит

Кому грозит

Что сделать

рейс идет в объезд, срок сдвигается

поставщикам и покупателям

уведомить о новой дате заранее

слот на складе площадки не выдержан

продавцам на маркетплейсах

перенести поставку до приемки

просрочка по договору

стороне с неустойкой

уведомление и документы о простое

простой транспорта

владельцу груза

зафиксировать акт и расходы

товар вымывается из наличия

продавцу с коротким сроком доставки

запас на складе площадки

Вопросы и ответы

Ответили на частые вопросы: 

Перекрытие трассы – это форс-мажор?

Само по себе – нет. Все зависит от формулировок договора и документов: нужны уведомление контрагенту и подтверждение перекрытия от перевозчика или ведомства. Без документов ссылка на непреодолимую силу не работает.

Что будет, если опоздать с поставкой на маркетплейс?

Зависит от условий оферты площадки и схемы работы. Практика такая: слот переносится или поставка не принимается, товар выпадает из наличия, а срок доставки покупателю может быть нарушен. Точные условия смотрите в личном кабинете.

Можно ли успеть, если ехать в объезд?

Объезд идет по региональным дорогам – это медленнее и с меньшей пропускной способностью. Решение принимают по конкретному рейсу: сколько километров, какой груз, успевает ли машина к слоту.

Что требовать у перевозчика?

Отметку о простое и о причинах задержки в транспортных документах. Это основание и для переписки с контрагентом, и для расчета убытков.

Информации об авторе

Илья Шляпников

Илья Шляпников

Корреспондент в Клерк.Ру

9 подписчиков51 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка