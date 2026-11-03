«Известия» 2 ноября 2026 года разобрали решения ФАС и судов по спорам о навязанной рекламе за 2026 год и жалобы на портале «Банки.ру». Согласие на рекламные сообщения стало частью процедуры оформления, а не отдельным выбором клиента.
С проблемой оформления рекламы сталкивались клиенты Россельхозбанка, ВТБ, Альфа-банка, «Озон банка» и Газпромбанка.
Как выглядит согласие на рекламу
Чаще всего, согласие на рекламу стоит рядом с обязательным согласием на обработку персональных данных. Отметку легко не заметить, а ее нельзя снять.
Иногда галочку клиент ставит сам, но без нее система не дает перейти к следующему шагу. Согласие может быть проставлено автоматически, и клиент узнает о нем уже по рекламным звонкам и письмам.
В отдельных случаях отказаться от рассылок можно только вместе с продуктом.
Позиции ФАС и ЦБ
Центробанк заявил, что автоматически проставленные отметки о согласии на рекламу недопустимы.
ФАС подтвердила: невозможность отказаться от рекламы при оформлении продукта – недобросовестная практика, которая может нарушать антимонопольное законодательство. Согласие должно быть добровольным и оформляться отдельно от других документов.
Почему это массовое явление, а не ошибка
Причина навязывания рекламы – стандартные формы, которые банки используют при массовом оформлении карт и счетов. Согласие включено в шаблон документов или в сам порядок оформления, поэтому от конкретного менеджера ничего не зависит.
Пока выгода от расширения рекламной базы выше риска наказания, банки вряд ли откажутся от такой практики – такой вывод делают эксперты. Именно поэтому обсуждают усиление контроля и рост штрафов для систематических нарушителей.
Чем это грозит на практике
После оформления человек получит поток рекламных звонков, сообщений и писем, в том числе по продуктам, которые он не выбирал. Для компании риск выше: если карту или счет оформляет сотрудник, согласие может распространяться на его личные данные, а корпоративная почта и телефон начинают получать рассылки.
Как отказаться: пошагово
• Перед подписанием пролистайте все экраны оформления и найдите галочку про рекламные сообщения. Она может стоять в блоке персональных данных.
• Сделайте скриншот экрана с галочкой до отправки заявки: это доказательство, если спор возникнет.
• Если снять галочку нельзя, оформите продукт, а затем сразу напишите заявление об отзыве согласия на рекламу – в отделении или через чат с сохранением номера обращения.
• Если банк отказывает, обращайтесь в интернет-приемную ЦБ и в ФАС.
• Проверьте, куда еще ушло согласие: почта, мессенджеры, партнерские сервисы. Отзыв пишите по каждому каналу отдельно.
Что происходит и как должно быть
Сравнение практики и позиции регуляторов:
Ситуация при оформлении
Что должна обеспечивать форма
Что делать клиенту
галочка рядом с согласием на персональные данные
отдельное добровольное согласие
найти и снять до отправки
без галочки нельзя продолжить
отказ не должен блокировать продукт
оформить и сразу отозвать
согласие проставлено автоматически
автоматические отметки недопустимы
написать заявление об отзыве
отказ только вместе с продуктом
отказ не меняет условия продукта
жалоба в ЦБ и ФАС
Вопросы и ответы
Ответили на популярные вопросы.
Законно ли ставить согласие на рекламу в один блок с обработкой персональных данных?
Нет. ФАС называет невозможность отказаться от рекламы недобросовестной практикой и указывает, что согласие должно быть добровольным и отдельным от других документов. ЦБ говорит, что автоматически проставленные отметки недопустимы.
Банк говорит, что без согласия не выдаст кредит. Это правда?
ЦБ прямо указывал: отказ от рекламы не должен влиять на выдачу кредита. Если банк увязывает рекламу и решение по заявке, это повод для жалобы регулятору.
Можно ли отозвать согласие после оформления карты?
Да, согласие можно отозвать. Напишите заявление в банк – в отделении или через чат – и сохраните номер обращения. Если банк отказывает, обращайтесь в интернет-приемную ЦБ и в ФАС.
Это касается только личных карт?
Нет. Проблема касается и корпоративных карт, и счетов: если оформление идет через сотрудника, согласие может быть привязано к его данным, а рассылки приходят на рабочие контакты.