Как выглядит согласие на рекламу

Чаще всего, согласие на рекламу стоит рядом с обязательным согласием на обработку персональных данных. Отметку легко не заметить, а ее нельзя снять.

Иногда галочку клиент ставит сам, но без нее система не дает перейти к следующему шагу. Согласие может быть проставлено автоматически, и клиент узнает о нем уже по рекламным звонкам и письмам.

В отдельных случаях отказаться от рассылок можно только вместе с продуктом.