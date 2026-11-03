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Илья Шляпников
Банковские карты
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Согласие на рекламу при оформлении карты: как навязывают и как отказаться

Согласие на рекламу при оформлении карты: как навязывают и как отказаться

При онлайн-оформлении карты или счета банки иногда ставят согласие на рекламные рассылки. Разбираем, как это выглядит, что сказали ЦБ и ФАС и что делать, если галочка уже стоит.

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Что известно о навязанной рекламе

«Известия» 2 ноября 2026 года разобрали решения ФАС и судов по спорам о навязанной рекламе за 2026 год и жалобы на портале «Банки.ру». Согласие на рекламные сообщения стало частью процедуры оформления, а не отдельным выбором клиента.

С проблемой оформления рекламы сталкивались клиенты Россельхозбанка, ВТБ, Альфа-банка, «Озон банка» и Газпромбанка. 

Как выглядит согласие на рекламу

Чаще всего, согласие на рекламу стоит рядом с обязательным согласием на обработку персональных данных. Отметку легко не заметить, а ее нельзя снять.

Иногда галочку клиент ставит сам, но без нее система не дает перейти к следующему шагу. Согласие может быть проставлено автоматически, и клиент узнает о нем уже по рекламным звонкам и письмам. 

В отдельных случаях отказаться от рассылок можно только вместе с продуктом.

Позиции ФАС и ЦБ

Центробанк заявил, что автоматически проставленные отметки о согласии на рекламу недопустимы. 

ФАС подтвердила: невозможность отказаться от рекламы при оформлении продукта –  недобросовестная практика, которая может нарушать антимонопольное законодательство. Согласие должно быть добровольным и оформляться отдельно от других документов.

Почему это массовое явление, а не ошибка

Причина навязывания рекламы – стандартные формы, которые банки используют при массовом оформлении карт и счетов. Согласие включено в шаблон документов или в сам порядок оформления, поэтому от конкретного менеджера ничего не зависит.

Пока выгода от расширения рекламной базы выше риска наказания, банки вряд ли откажутся от такой практики – такой вывод делают эксперты. Именно поэтому обсуждают усиление контроля и рост штрафов для систематических нарушителей.

Чем это грозит на практике

После оформления человек получит поток рекламных звонков, сообщений и писем, в том числе по продуктам, которые он не выбирал. Для компании риск выше: если карту или счет оформляет сотрудник, согласие может распространяться на его личные данные, а корпоративная почта и телефон начинают получать рассылки.

Как отказаться: пошагово

•  Перед подписанием пролистайте все экраны оформления и найдите галочку про рекламные сообщения. Она может стоять в блоке персональных данных.

•  Сделайте скриншот экрана с галочкой до отправки заявки: это доказательство, если спор возникнет.

•  Если снять галочку нельзя, оформите продукт, а затем сразу напишите заявление об отзыве согласия на рекламу – в отделении или через чат с сохранением номера обращения.

•  Если банк отказывает, обращайтесь в интернет-приемную ЦБ и в ФАС.

•  Проверьте, куда еще ушло согласие: почта, мессенджеры, партнерские сервисы. Отзыв пишите по каждому каналу отдельно.

Что происходит и как должно быть

Сравнение практики и позиции регуляторов:

Ситуация при оформлении

Что должна обеспечивать форма

Что делать клиенту

галочка рядом с согласием на персональные данные

отдельное добровольное согласие

найти и снять до отправки

без галочки нельзя продолжить

отказ не должен блокировать продукт

оформить и сразу отозвать

согласие проставлено автоматически

автоматические отметки недопустимы

написать заявление об отзыве

отказ только вместе с продуктом

отказ не меняет условия продукта

жалоба в ЦБ и ФАС

Вопросы и ответы

Ответили на популярные вопросы.

Законно ли ставить согласие на рекламу в один блок с обработкой персональных данных?

Нет. ФАС называет невозможность отказаться от рекламы недобросовестной практикой и указывает, что согласие должно быть добровольным и отдельным от других документов. ЦБ говорит, что автоматически проставленные отметки недопустимы.

Банк говорит, что без согласия не выдаст кредит. Это правда?

ЦБ прямо указывал: отказ от рекламы не должен влиять на выдачу кредита. Если банк увязывает рекламу и решение по заявке, это повод для жалобы регулятору.

Можно ли отозвать согласие после оформления карты?

Да, согласие можно отозвать. Напишите заявление в банк – в отделении или через чат – и сохраните номер обращения. Если банк отказывает, обращайтесь в интернет-приемную ЦБ и в ФАС.

Это касается только личных карт?

Нет. Проблема касается и корпоративных карт, и счетов: если оформление идет через сотрудника, согласие может быть привязано к его данным, а рассылки приходят на рабочие контакты.

Информации об авторе

Илья Шляпников

Илья Шляпников

Корреспондент в Клерк.Ру

9 подписчиков52 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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