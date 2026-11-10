Что такое чат-бот и почему их стало так много

Бот – это приложение, которое существует внутри мессенджера, сайта или отдельного сервиса и самостоятельно общается с пользователем текстом, кнопками или голосом.

Массовыми боты стали потому, что они дешевле живой поддержки и работают круглосуточно. Один и тот же бот может круглосуточно принимать заявки, записывать на прием и отправлять напоминание.

По данным самой платформы Telegram, на ней размещено более 10 миллионов ботов. Похожая инфраструктура есть в MAX, «ВКонтакте» и на сайтах: там боты встраиваются в чат поддержки.