Комплексный переход на ERP: бизнес – это живой организм. Часть 1

Читая с дочкой детскую книжку о человеческом организме — как устроены органы, как они взаимодействуют между собой и к каким болезням может привести сбой в их работе, — я неожиданно уловил параллель со своей профессиональной деятельностью. Как аналитик 1С, я ежедневно сталкиваюсь с тем, что бизнес-система в чём-то напоминает организм: у неё есть свои «органы» — функциональные блоки, есть взаимосвязи, а также слабые места и ограничения.

Это натолкнуло меня на мысль провести сравнение между внедрением ERP и лечением человеческого организма. Ведь сравнивая одно явление с другим, можно раскрыть их для себя с новых сторон и понять куда глубже.

Задача интегратора — не просто передать новую ERP-систему заказчику, а обеспечить работоспособный и здоровый бизнес, который может получить пользу от цифровой трансформации, подобно тому, как пациент ощущает улучшение самочувствия после качественного лечения.

Как любое лечение не всегда достигает позитивных результатов, так и проекты внедрения не всегда заканчиваются успехом. По данным Gartner, количество неудачных переходов в ERP-системы составляет 55-75%. Еще одна крупнейшая американская консалтинговая компания KnowledgePath Consulting, утверждает, что 50% внедрений ERP-систем терпят неудачу с первой попытки.