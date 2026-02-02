Доход пришел на АУСН, а чек был по ПСН: коллизия права и автоматизации
Классическое правило: Согласно части 4 статьи 7 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, для ПСН и УСН доход признается по дате расчета. Чек, пробитый 30 декабря 2025 года по патенту, — это доход ПСН-2025. Деньги, пришедшие в январе 2026-го, на налогооблагаемую базу по АУСН влиять не должны.
Новая реальность АУСН: Этот режим по определению является кассовым. Его ключевая особенность — автоматическое формирование налоговой базы на основе всех поступлений на расчетный счет (Р/С) предпринимателя, к которому он привязан. Система технически не анализирует, по какому чеку и за какую деятельность пришли деньги. Она видит кредитовый оборот и может автоматически включить январьское поступление в доходы АУСН за 2026 год.
Таким образом, возникает правовая коллизия:
1. По закону — доход ПСН-2025.
2. По технической реализации АУСН — потенциальный доход АУСН-2026.
Чем это грозит ИП?
Двойное налогообложение. Уплачен фиксированный платеж по патенту за 2025 год. Система АУСН может рассчитать и удержать % с этой же суммы как с дохода 2026 года.
Невозможность технического исправления. Предприниматель не может «удалить» ошибочное поступление из автоматической выгрузки банковских данных в личном кабинете АУСН.
Вывод и рекомендация
До тех пор, пока механизм «фильтрации» переходных доходов не будет четко прописан и технически реализован в рамках АУСН, главной задачей предпринимателя становится документальный контроль и активное взаимодействие с налоговым органом.
Молчаливое согласие с автоматическим расчетом системы в этом случае — прямой путь к переплате. ФНС необходимо дать официальные разъяснения, как технически решается этот конфликт: будет ли в ЛК АУСН предусмотрен функционал для исключения таких сумм или потребуется обязательное направление корректирующего заявления.
Практический совет: При смене режима на АУСН по возможности минимизируйте «переходные» безналичные операции в конце года. Для уже случившихся операций — готовьте пакет документов и будьте готовы к диалогу с инспекцией, отстаивая принцип «один доход — одно налогообложение».
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию