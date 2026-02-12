Тратите 500 тысяч при доходе 50? Прощай, серая касса. Как государство за полгода перекроет все cash-лазейки

1. Цифровой профиль: банк теперь знает, сколько вы зарабатываете на самом деле

С 1 марта 2026 года банки обязаны использовать Единую биометрическую систему и цифровой профиль клиента.

Если коротко: при оформлении кредита банк не поверит вам на слово. Он зайдёт на Госуслуги, получит доступ к данным ФНС, СФР и увидит ваш реальный официальный доход.

Неофициальные доходы при оценке платёжеспособности больше не работают.

Это не «тотальная слежка». Это новый стандарт скоринга. Но последствия очевидны:

если вы платите налоги с 50 тысяч, а тратите с карт 500 — банк это увидит;

при кредите вам насчитают максимум 15–20 тысяч платежа;

ипотеку с «серой» зарплатой взять станет почти невозможно.

Это не слухи, а Федеральный закон № 359-ФЗ от 24.09.2022. Норма вступает в силу 1 марта 2026.