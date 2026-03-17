140 млн за фиктивные договоры и 18 млн за раздельный учет: реальные кейсы по НДС-2026

Кейс 1. Агентские договоры признали схемой: компания проиграла три инстанции

Суть дела:

По результатам выездной проверки организации доначислили НДС, налог на прибыль, пени и штраф. Инспекция посчитала, что компания создала схему с агентскими договорами. Формально работали агенты, а по факту — сама организация .

Что вскрыла налоговая:

Принципалы созданы незадолго до заключения договоров и прекратили деятельность сразу после операций .

Компания переводила на счета принципалов 1–3% от оборотов — только чтобы создать видимость исполнения договоров .

Со счетов принципалов деньги уходили на счета ИП и обналичивались через банкоматы Сбербанка .

Поставщики второго звена имели признаки «технических» компаний .

Что решил суд:

Три инстанции поддержали налоговую. Документы составлены формально, реальные факты деятельности в них не отражены. Операции купли-продажи совершала и исполняла сама организация, а не агенты .

Итог: доначисление НДС, налога на прибыль, пени и штрафа.

Вывод: Налоговая научилась видеть дробление через агентские схемы. Если структура создана только для экономии налогов — её раскроют.