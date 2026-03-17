КПП БСН моб
Татьяна Глушакова
НДС

140 млн за фиктивные договоры и 18 млн за раздельный учет: реальные кейсы по НДС-2026

2026 год только начался, а арбитражные суды уже завалены налоговыми спорами. Инспекция больше не ходит с проверками «от балды» — у нее есть алгоритмы, реестры и четкие маркеры риска. Я изучила свежие решения арбитражных судов за февраль-март 2026 года. Вот 5 реальных кейсов, которые показывают, за что сейчас доначисляют миллионы. И главное — как бухгалтеру.

Кейс 1. Агентские договоры признали схемой: компания проиграла три инстанции

Суть дела:
По результатам выездной проверки организации доначислили НДС, налог на прибыль, пени и штраф. Инспекция посчитала, что компания создала схему с агентскими договорами. Формально работали агенты, а по факту — сама организация .

Что вскрыла налоговая:

  • Принципалы созданы незадолго до заключения договоров и прекратили деятельность сразу после операций .

  • Компания переводила на счета принципалов 1–3% от оборотов — только чтобы создать видимость исполнения договоров .

  • Со счетов принципалов деньги уходили на счета ИП и обналичивались через банкоматы Сбербанка .

  • Поставщики второго звена имели признаки «технических» компаний .

Что решил суд:
Три инстанции поддержали налоговую. Документы составлены формально, реальные факты деятельности в них не отражены. Операции купли-продажи совершала и исполняла сама организация, а не агенты .

Итог: доначисление НДС, налога на прибыль, пени и штрафа.

Вывод: Налоговая научилась видеть дробление через агентские схемы. Если структура создана только для экономии налогов — её раскроют.

Кейс 2. Раздельный учёт: компания потеряла 18,7 млн руб.

Суть дела:
На выездной проверке компании «Промстрой» налоговая обнаружила, что доля необлагаемых операций превысила 5% от общей выручки. При этом раздельный учёт не вёлся — в учётной политике методику не прописали, регистры по распределению НДС не представили .

Что решил суд:
Арбитражный суд Московского округа (дело № А40-214875/2024) согласился с налоговой. При превышении 5% порога необлагаемых операций налогоплательщик обязан вести раздельный учёт НДС. Отсутствие подтверждающих документов — основание для доначисления .

Итог: доначислено 18 748 905 руб.

Вывод: Нельзя просто «забыть» про раздельный учёт, даже если кажется, что необлагаемых операций мало. Методику нужно прописать в учётной политике и подтверждать регистрами.

Кейс 3. Переходящие контракты 2025–2026: строители в зоне риска

Суть коллизии:
Многие строительные компании заключили договоры в 2025 году со ставкой НДС 20%, но сдают работы в 2026 году. Цена контрактов твёрдая, а налог вырос до 22% .

Финансовые последствия:
Подрядчики должны доплатить 2% НДС из собственных средств, так как цена контракта не меняется. Принять эти расходы к налоговому вычету они не могут .

Масштаб проблемы:
Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) оценивает риски отрасли в миллиарды рублей. Организация уже направила запросы в Минфин и ФНС с просьбой дать разъяснения .

Что важно знать:
Согласно ст. 167 НК РФ, моментом реализации считается наиболее ранняя из двух дат: фактическое выполнение работ или подписание акта заказчиком. Если акт подписан в 2026 году — применяется ставка 22%, даже если договор заключён в 2025-м .

Вывод: Это «болевая точка» 2026 года. Предпринимателям нужна помощь в переговорах с контрагентами и пересмотре договоров.

Кейс 4. Фиктивные договоры с «техническими» контрагентами

Суть дела:
Компания заключила договоры с контрагентами, которые в реальности не выполняли работы. Работы делались силами самого общества, а контрагенты были нужны только для вычетов .

Что вскрыла налоговая:

  • Контрагенты не имели реальной возможности исполнить обязательства .

  • Поставщики второго звена имели признаки «технических» компаний .

  • Сама организация подтвердила, что осуществляла операции без участия третьих лиц .

Что решил суд:
Суд кассационной инстанции поддержал налоговую. Совокупная оценка доказательств не позволяет судить о действительности операций с заявленными контрагентами .

Итог: доначислено 140 млн руб. по нескольким эпизодам .

Вывод: Искусственное завышение вычетов через фиктивные договоры — легко раскрываемая схема. Налоговая сопоставляет данные из всех источников и видит цепочку целиком.

Кейс 5. «Шведский стол» и НДФЛ: важный нюанс для бухгалтеров

Суть дела:
Компания организовала бесплатное питание для работников по системе «шведский стол», но не вела персонифицированного учёта расходов на каждого сотрудника. Налоговая посчитала, что работники получили доход в натуральной форме .

Что решил суд:
Инспекция доказала факт получения работниками дохода. Размер дохода определили расчётным путём — на основе общей стоимости питания в расчёте на одного человека. Общество не представило контррасчёт .

Итог: доначислен НДФЛ.

Важный нюанс: суд не поддержал доначисление страховых взносов, так как не доказано, что питание — часть системы оплаты труда .

Вывод: Если кормите сотрудников — либо ведите учёт на каждого, либо готовьтесь к доначислению НДФЛ.

Что теперь делать бухгалтеру

Риск

Что проверить

Агентские схемы

Есть ли экономический смысл в агентских договорах? Не созданы ли контрагенты только для «видимости»?

Раздельный учёт

Прописана ли методика в учётной политике? Ведутся ли регистры?

Переходящие контракты

Пересмотрены ли договоры с учётом новой ставки НДС? Проведены ли переговоры с контрагентами?

Фиктивные контрагенты

Проверены ли поставщики по реестру ФНС? Есть ли у них реальные активы и сотрудники?

Питание сотрудников

Ведётся ли персонифицированный учёт? Не возникнет ли претензий по НДФЛ?

Заключение

Все эти кейсы объединяет одно: налоговая больше не ищет нарушения вручную. Она использует алгоритмы, сопоставляет данные и видит всю цепочку операций.

Единственный способ защитить себя и клиентов — работать прозрачно, проверять контрагентов и вовремя реагировать на изменения в законодательстве.

Информации об авторе

Татьяна Глушакова

Руководитель

5 подписчиков14 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим