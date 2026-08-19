Дробление, выездные и 40% штрафов: как ФНС в 2026 году сносит бизнес-схемы — и как выжить тем, кто еще не в плане проверок

На недавнем семинаре по налоговой безопасности советник ФНС разложила по полочкам 4 блока признаков дробления, на которые инспекторы теперь смотрят в первую очередь . А суды? Поддерживают налоговиков примерно в 74% споров. Суммы доначислений — десятки и сотни миллионов .

Мы собрали самое важное о том, что изменилось, какие схемы теперь вне закона и как не попасть под раздачу.