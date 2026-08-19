Дробление, выездные и 40% штрафов: как ФНС в 2026 году сносит бизнес-схемы — и как выжить тем, кто еще не в плане проверок

На недавнем семинаре по налоговой безопасности советник ФНС разложила по полочкам 4 блока признаков дробления, на которые инспекторы теперь смотрят в первую очередь . А суды? Поддерживают налоговиков примерно в 74% споров. Суммы доначислений — десятки и сотни миллионов .
Мы собрали самое важное о том, что изменилось, какие схемы теперь вне закона и как не попасть под раздачу.
Блок 1. Дробление бизнеса: 4 блока признаков, которые ФНС проверяет в 2026
Налоговая больше не смотрит на количество юрлиц в структуре — она анализирует экономическую логику управления . И вот 4 четких блока, по которым инспекторы собирают доказательства :
Блок
Что проверяет ФНС
Управленческий
Кто фактически принимает решения в разных юрлицах — совпадает ли реальное руководство при формально разных директорах
Организационный
Единство бизнес-процессов: общие поставщики и клиенты, единый сайт, общая реклама
Имущественный
Общее имущество, помещения, оборудование, юридический адрес между формально разными компаниями
Кадровый
Пересекающийся персонал, совместительство, единый кадровый учет
Важно: ни один признак сам по себе не влечет доначислений — решение принимается на основании их совокупности. Однако цифровые инструменты ФНС (АСК НДС-3, анализ IP-адресов и устройств) существенно упрощают сбор таких доказательств .
Блок 2. Выездная проверка 2026: что нового и как понять, что вы уже в списке
Как ФНС выбирает цели для выездной проверки
Система сканирует компанию по этим параметрам :
Критерий
Что настораживает ФНС
Налоговая нагрузка
Компания платит заметно меньше, чем конкуренты в отрасли
Убытки
Два года подряд в отчетности убытки (особенно если выручка растет)
Вычеты по НДС
Доля вычетов приблизилась к 89% и выше — сигнал, что бизнес почти ничего не платит
Зарплаты
Ниже средних по региону
Контрагенты
В цепочке засветились фирмы с признаками однодневок: номинальный директор, отсутствие штата и активов
Совпадение даже по одному пункту — повод присмотреться. А если совпадает несколько — компания с высокой вероятностью попадает в план выездных проверок .
Что изменилось в процедуре в 2026 году
Инспекторы заглядывают в текущий год
Раньше изучались только три прошедших года. Теперь они вправе запросить документы и за завершившиеся налоговые периоды текущего года (НДС, акцизы, налог на игорный бизнес) .
Новые полномочия на финишной прямой
Раньше осмотр помещений и выемка документов проводились только в рамках самой проверки. Теперь инспекторы могут делать это и на этапе дополнительных мероприятий — когда акт уже составлен, но возникли вопросы .
Уведомления приходят в телефон и на Госуслуги
Вызов на допрос или требование пояснений теперь могут прислать через личный кабинет налогоплательщика, портал Госуслуг или по ТКС. Бумажные письма уходят в прошлое .
Дистанционное участие в разборе материалов
С 1 сентября 2026 года компании из любого региона могут участвовать в разборе материалов проверки дистанционно — через видеоконференц-связь .
Как понять, что вы уже в фокусе внимания
Участились запросы пояснений и документов;
Вызывают на комиссии и беседы;
Запрашивают информацию по вашим контрагентам (встречные проверки);
Банк задает дополнительные вопросы по операциям.
На заметку: между первыми запросами и решением о выездной проверке обычно проходит 3–4 недели. Это время можно использовать для подготовки .
Блок 3. Главное оружие ФНС — статья 54.1 НК РФ
Налоговые органы в рамках проверок обоснованности полученной налоговой экономии руководствуются статьей 54.1 НК РФ .
Суть нормы :
Не допускается уменьшение налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (п. 1);
Налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу, если одновременно соблюдены два условия:
Основная цель сделки — не неуплата налога;
Обязательство по сделке исполнено стороной договора (или лицом, которому оно передано по закону).
Практический вывод: инспекция ищет не «плохой документ», а признаки искусственности. Ее интересует — был ли у сделки реальный исполнитель, имелись ли ресурсы для исполнения, понятна ли экономическая цель . Одной первички сегодня уже недостаточно .
Блок 4. Штрафы и уголовка: цена вопроса
Нарушение
Санкция
Неуплата налога (неумышленно)
Штраф 20% от недоимки
Неуплата налога (умышленно)
Штраф 40% от недоимки
Неудержание/неперечисление НДФЛ налоговым агентом
Штраф 20% от суммы
Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК), крупный размер
Штраф или лишение свободы до 6 лет (при особо крупном размере)
Крупным размером по ст. 199 УК считается недоимка свыше 18,75 млн рублей за три финансовых года, особо крупным — свыше 56,25 млн рублей .
Блок 5. Налоговая амнистия по дроблению: шанс выйти без потерь
В 2025 году государство запустило механизм добровольного отказа от схем дробления .
Условия: если налогоплательщик отказывается от применения схемы за 2025 и 2026 годы, суммы доначислений по проверкам за 2022–2024 годы подлежат списанию — включая пени и штрафы .
Ключевой посыл: амнистия вознаграждает за реальный и своевременный отказ от схемы, а не за формальное объединение бизнеса после начала проверки .
Важно: амнистия не снимает уголовных рисков за прошлые периоды и требует фактической реструктуризации бизнеса, а не просто декларации о намерениях .
Блок 6. Чек-лист: что делать финансовому директору прямо сейчас
Неделя 1. Оценка ситуации
Проведите внутренний аудит структуры группы по четырем блокам признаков дробления;
Определите ответственного за взаимодействие с инспекцией (главбух, финдиректор или консультант);
Проверьте налоговую нагрузку, долю вычетов по НДС, уровень зарплат.
Неделя 2. Документы и контрагенты
Проверьте первичные документы: подписи должны быть настоящими и принадлежать уполномоченным лицам;
Проверьте контрагентов через официальные сервисы ФНС — по признакам недостоверного адреса, задолженности, банкротства, дисквалифицированным руководителям ;
Соберите расширенный комплект доказательств по крупным сделкам: служебные записки, переписку, фото и видео исполнения, транспортные документы .
Неделя 3. Кадры и ресурсы
Проверьте, не используется ли общий персонал между разными юрлицами без реальной деловой цели;
Подготовьте помещение для возможного приезда инспекторов .
Неделя 4. Решение
Если структура выглядит рискованной — рассмотрите добровольный отказ от дробления и использование амнистии до начала проверки, а не после .
ФНС в 2026 году не просто проверяет — она системно анализирует цифровой след вашей компании: платежи, IP-адреса, пересекающихся сотрудников, общих контрагентов . Ждать «авось пронесет» больше нельзя.
Вопрос в комментарии: У вашей группы компаний есть хотя бы один из четырех блоков признаков дробления? Или вы уже провели внутренний аудит? 👇
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