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Татьяна Глушакова
Дробление бизнеса
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Дробление, выездные и 40% штрафов: как ФНС в 2026 году сносит бизнес-схемы — и как выжить тем, кто еще не в плане проверок

В 2026 году ФНС окончательно сняла ограничения и моратории на проверки малого бизнеса. Контроль вернулся в полный объем . Но главное — налоговая больше не «копает подозрительных», она работает системно.

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На недавнем семинаре по налоговой безопасности советник ФНС разложила по полочкам 4 блока признаков дробления, на которые инспекторы теперь смотрят в первую очередь . А суды? Поддерживают налоговиков примерно в 74% споров. Суммы доначислений — десятки и сотни миллионов .

Мы собрали самое важное о том, что изменилось, какие схемы теперь вне закона и как не попасть под раздачу.

Блок 1. Дробление бизнеса: 4 блока признаков, которые ФНС проверяет в 2026

Налоговая больше не смотрит на количество юрлиц в структуре — она анализирует экономическую логику управления . И вот 4 четких блока, по которым инспекторы собирают доказательства :

Блок

Что проверяет ФНС

Управленческий

Кто фактически принимает решения в разных юрлицах — совпадает ли реальное руководство при формально разных директорах

Организационный

Единство бизнес-процессов: общие поставщики и клиенты, единый сайт, общая реклама

Имущественный

Общее имущество, помещения, оборудование, юридический адрес между формально разными компаниями

Кадровый

Пересекающийся персонал, совместительство, единый кадровый учет

Важно: ни один признак сам по себе не влечет доначислений — решение принимается на основании их совокупности. Однако цифровые инструменты ФНС (АСК НДС-3, анализ IP-адресов и устройств) существенно упрощают сбор таких доказательств .

Блок 2. Выездная проверка 2026: что нового и как понять, что вы уже в списке

Как ФНС выбирает цели для выездной проверки

Система сканирует компанию по этим параметрам :

Критерий

Что настораживает ФНС

Налоговая нагрузка

Компания платит заметно меньше, чем конкуренты в отрасли

Убытки

Два года подряд в отчетности убытки (особенно если выручка растет)

Вычеты по НДС

Доля вычетов приблизилась к 89% и выше — сигнал, что бизнес почти ничего не платит

Зарплаты

Ниже средних по региону

Контрагенты

В цепочке засветились фирмы с признаками однодневок: номинальный директор, отсутствие штата и активов

Совпадение даже по одному пункту — повод присмотреться. А если совпадает несколько — компания с высокой вероятностью попадает в план выездных проверок .

Что изменилось в процедуре в 2026 году

  1. Инспекторы заглядывают в текущий год
    Раньше изучались только три прошедших года. Теперь они вправе запросить документы и за завершившиеся налоговые периоды текущего года (НДС, акцизы, налог на игорный бизнес) .

  2. Новые полномочия на финишной прямой
    Раньше осмотр помещений и выемка документов проводились только в рамках самой проверки. Теперь инспекторы могут делать это и на этапе дополнительных мероприятий — когда акт уже составлен, но возникли вопросы .

  3. Уведомления приходят в телефон и на Госуслуги
    Вызов на допрос или требование пояснений теперь могут прислать через личный кабинет налогоплательщика, портал Госуслуг или по ТКС. Бумажные письма уходят в прошлое .

  4. Дистанционное участие в разборе материалов
    С 1 сентября 2026 года компании из любого региона могут участвовать в разборе материалов проверки дистанционно — через видеоконференц-связь .

Как понять, что вы уже в фокусе внимания

  • Участились запросы пояснений и документов;

  • Вызывают на комиссии и беседы;

  • Запрашивают информацию по вашим контрагентам (встречные проверки);

  • Банк задает дополнительные вопросы по операциям.

На заметку: между первыми запросами и решением о выездной проверке обычно проходит 3–4 недели. Это время можно использовать для подготовки .

Блок 3. Главное оружие ФНС — статья 54.1 НК РФ

Налоговые органы в рамках проверок обоснованности полученной налоговой экономии руководствуются статьей 54.1 НК РФ .

Суть нормы :

  • Не допускается уменьшение налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (п. 1);

  • Налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу, если одновременно соблюдены два условия:

    1. Основная цель сделки — не неуплата налога;

    2. Обязательство по сделке исполнено стороной договора (или лицом, которому оно передано по закону).

Практический вывод: инспекция ищет не «плохой документ», а признаки искусственности. Ее интересует — был ли у сделки реальный исполнитель, имелись ли ресурсы для исполнения, понятна ли экономическая цель . Одной первички сегодня уже недостаточно .

Блок 4. Штрафы и уголовка: цена вопроса

Нарушение

Санкция

Неуплата налога (неумышленно)

Штраф 20% от недоимки

Неуплата налога (умышленно)

Штраф 40% от недоимки

Неудержание/неперечисление НДФЛ налоговым агентом

Штраф 20% от суммы

Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК), крупный размер

Штраф или лишение свободы до 6 лет (при особо крупном размере)

Крупным размером по ст. 199 УК считается недоимка свыше 18,75 млн рублей за три финансовых года, особо крупным — свыше 56,25 млн рублей .

Блок 5. Налоговая амнистия по дроблению: шанс выйти без потерь

В 2025 году государство запустило механизм добровольного отказа от схем дробления .

Условия: если налогоплательщик отказывается от применения схемы за 2025 и 2026 годы, суммы доначислений по проверкам за 2022–2024 годы подлежат списанию — включая пени и штрафы .

Ключевой посыл: амнистия вознаграждает за реальный и своевременный отказ от схемы, а не за формальное объединение бизнеса после начала проверки .

Важно: амнистия не снимает уголовных рисков за прошлые периоды и требует фактической реструктуризации бизнеса, а не просто декларации о намерениях .

Блок 6. Чек-лист: что делать финансовому директору прямо сейчас

Неделя 1. Оценка ситуации

  • Проведите внутренний аудит структуры группы по четырем блокам признаков дробления;

  • Определите ответственного за взаимодействие с инспекцией (главбух, финдиректор или консультант);

  • Проверьте налоговую нагрузку, долю вычетов по НДС, уровень зарплат.

Неделя 2. Документы и контрагенты

  • Проверьте первичные документы: подписи должны быть настоящими и принадлежать уполномоченным лицам;

  • Проверьте контрагентов через официальные сервисы ФНС — по признакам недостоверного адреса, задолженности, банкротства, дисквалифицированным руководителям ;

  • Соберите расширенный комплект доказательств по крупным сделкам: служебные записки, переписку, фото и видео исполнения, транспортные документы .

Неделя 3. Кадры и ресурсы

  • Проверьте, не используется ли общий персонал между разными юрлицами без реальной деловой цели;

  • Подготовьте помещение для возможного приезда инспекторов .

Неделя 4. Решение

  • Если структура выглядит рискованной — рассмотрите добровольный отказ от дробления и использование амнистии до начала проверки, а не после .

ФНС в 2026 году не просто проверяет — она системно анализирует цифровой след вашей компании: платежи, IP-адреса, пересекающихся сотрудников, общих контрагентов . Ждать «авось пронесет» больше нельзя.

Вопрос в комментарии: У вашей группы компаний есть хотя бы один из четырех блоков признаков дробления? Или вы уже провели внутренний аудит? 👇

Информации об авторе

Татьяна Глушакова

Татьяна Глушакова

Руководитель в Индивидуальный предприниматель

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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