Как проверить, что ваши самозанятые не подставят вас под штраф 2 млн

Кого это касается на самом деле
Лимит распространяется на работу через цифровые платформы (агрегаторы, маркетплейсы, сервисы доставки, платформы поиска исполнителей). Прямые договоры между заказчиком и самозанятым, заключенные вне платформы, под это ограничение не подпадают .
Перечень сфер, в которых действует лимит :
Строительство (ОКВЭД 41-43)
Складское хозяйство и транспортная деятельность (52, 49)
Оптовая и розничная торговля (46-47)
Общепит (56)
Образование (85)
IT-сфера (62)
Реклама и маркетинг (73)
Подбор персонала (78)
Операции с недвижимостью (68)
Спорт, отдых и развлечения (93)
Важно: бухгалтерские и юридические услуги (ОКВЭД 69) под ограничение не попали .
Что будет при нарушении
Если исполнитель превышает лимит 60 часов в месяц на протяжении 6 месяцев, платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика . Исполнитель при этом может продолжать работать с другими заказчиками.
Контроль возлагается на платформы. Однако они видят только заказы, проходящие через них. Если исполнитель работает через несколько платформ — у каждой своя картина, и перегрузка останется незаметной . Поэтому бизнесу придется вести собственный учет.
Последствия для бизнеса
Превышение лимита само по себе не означает автоматической переквалификации договора в трудовой. Но это красный флаг для налоговой .
Если ФНС докажет подмену трудовых отношений — доначислят :
НДФЛ за весь период
Страховые взносы (30% от суммы выплат)
Пени
Штраф 20% от недоимки (или 40% при умысле)
Административный штраф: для ИП — 5 000–10 000 ₽, для организаций — 50 000–100 000 ₽
Другие критерии риска для ФНС
Согласно приказу Минтруда № 685н, проверку назначат при :
> 35 самозанятых у одного заказчика
каждый получает > 35 000 ₽ в месяц
сотрудничество длится > 3 месяцев
доля дохода от заказчика — 75% и выше
Раньше порог был 90%. Теперь под проверку попадает больше компаний .
Когда заключают трудовой договор
Признаки трудовых отношений (могут быть основанием для переквалификации) :
работа по графику заказчика
использование оборудования и рабочего места заказчика
регулярные выплаты фиксированными суммами
работа только на одного заказчика
выполнение не конкретного задания, а постоянной трудовой функции
наличие в договоре формулировок «должность», «зарплата», «график»
Чек-лист для бизнеса
Проверить, относится ли ваш ОКВЭД к перечню ограничений
Вести учет времени самозанятых на платформах (платформа знает только свои заказы)
Избегать формулировок «должность», «зарплата», «график» в договорах
Платить за результат, а не за процесс. Конкретные задачи и измеримые результаты
Привлекать нескольких исполнителей на типовые задачи, а не одного на постоянку
Хранить все документы: договоры, чеки, акты — на случай проверки
Проверять статус самозанятого на дату каждой выплаты
Коротко
Самозанятые через цифровые платформы — не более 60 часов в месяц на одного заказчика в течение полугода .
Касается не всех сфер, а конкретных ОКВЭД (строительство, логистика, торговля, общепит, IT и др.) .
Прямые договоры вне платформ под ограничение не попадают .
Контроль — на платформах. Но бизнесу лучше вести свой учет .
Главный риск — не сам лимит, а доначисления и штрафы, если ФНС увидит подмену трудовых отношений.
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