Как проверить, что ваши самозанятые не подставят вас под штраф 2 млн

Что будет при нарушении

Если исполнитель превышает лимит 60 часов в месяц на протяжении 6 месяцев, платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика . Исполнитель при этом может продолжать работать с другими заказчиками.

Контроль возлагается на платформы. Однако они видят только заказы, проходящие через них. Если исполнитель работает через несколько платформ — у каждой своя картина, и перегрузка останется незаметной . Поэтому бизнесу придется вести собственный учет.