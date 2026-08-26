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🔴 Бесплатный вебинар: "Бухгалтер IT компании IT-льготы под прицелом ФНС"
Татьяна Глушакова
Самозанятые
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Как проверить, что ваши самозанятые не подставят вас под штраф 2 млн

С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике (№ 289-ФЗ от 31.07.2025) и постановление Правительства № 760. Главное нововведение — лимит работы самозанятых через цифровые платформы на одного заказчика: не более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд.

9 открытий

Кого это касается на самом деле

Лимит распространяется на работу через цифровые платформы (агрегаторы, маркетплейсы, сервисы доставки, платформы поиска исполнителей). Прямые договоры между заказчиком и самозанятым, заключенные вне платформы, под это ограничение не подпадают .

Перечень сфер, в которых действует лимит :

  • Строительство (ОКВЭД 41-43)

  • Складское хозяйство и транспортная деятельность (52, 49)

  • Оптовая и розничная торговля (46-47)

  • Общепит (56)

  • Образование (85)

  • IT-сфера (62)

  • Реклама и маркетинг (73)

  • Подбор персонала (78)

  • Операции с недвижимостью (68)

  • Спорт, отдых и развлечения (93)

Важно: бухгалтерские и юридические услуги (ОКВЭД 69) под ограничение не попали .

Что будет при нарушении

Если исполнитель превышает лимит 60 часов в месяц на протяжении 6 месяцев, платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика . Исполнитель при этом может продолжать работать с другими заказчиками.

Контроль возлагается на платформы. Однако они видят только заказы, проходящие через них. Если исполнитель работает через несколько платформ — у каждой своя картина, и перегрузка останется незаметной . Поэтому бизнесу придется вести собственный учет.

Последствия для бизнеса

Превышение лимита само по себе не означает автоматической переквалификации договора в трудовой. Но это красный флаг для налоговой .

Если ФНС докажет подмену трудовых отношений — доначислят :

  • НДФЛ за весь период

  • Страховые взносы (30% от суммы выплат)

  • Пени

  • Штраф 20% от недоимки (или 40% при умысле)

  • Административный штраф: для ИП — 5 000–10 000 ₽, для организаций — 50 000–100 000 ₽

Другие критерии риска для ФНС

Согласно приказу Минтруда № 685н, проверку назначат при :

  • > 35 самозанятых у одного заказчика

  • каждый получает > 35 000 ₽ в месяц

  • сотрудничество длится > 3 месяцев

  • доля дохода от заказчика — 75% и выше

Раньше порог был 90%. Теперь под проверку попадает больше компаний .

Когда заключают трудовой договор

Признаки трудовых отношений (могут быть основанием для переквалификации) :

  • работа по графику заказчика

  • использование оборудования и рабочего места заказчика

  • регулярные выплаты фиксированными суммами

  • работа только на одного заказчика

  • выполнение не конкретного задания, а постоянной трудовой функции

  • наличие в договоре формулировок «должность», «зарплата», «график»

Чек-лист для бизнеса

  1. Проверить, относится ли ваш ОКВЭД к перечню ограничений

  2. Вести учет времени самозанятых на платформах (платформа знает только свои заказы)

  3. Избегать формулировок «должность», «зарплата», «график» в договорах

  4. Платить за результат, а не за процесс. Конкретные задачи и измеримые результаты

  5. Привлекать нескольких исполнителей на типовые задачи, а не одного на постоянку

  6. Хранить все документы: договоры, чеки, акты — на случай проверки

  7. Проверять статус самозанятого на дату каждой выплаты

Коротко

Самозанятые через цифровые платформы — не более 60 часов в месяц на одного заказчика в течение полугода .

Касается не всех сфер, а конкретных ОКВЭД (строительство, логистика, торговля, общепит, IT и др.) .

Прямые договоры вне платформ под ограничение не попадают .

Контроль — на платформах. Но бизнесу лучше вести свой учет .

Главный риск — не сам лимит, а доначисления и штрафы, если ФНС увидит подмену трудовых отношений.

Информации об авторе

Татьяна Глушакова

Татьяна Глушакова

Руководитель в Индивидуальный предприниматель

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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