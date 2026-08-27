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Татьяна Глушакова
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ТОП-5 вопросов перевозчиков про ЭТрН. И честные ответы на них

ТОП-5 вопросов перевозчиков про ЭТрН. И честные ответы на них

До 1 сентября остались считанные дни. Электронная транспортная накладная становится обязательной для всех. Но судя по вопросам, которые перевозчики задают на конференциях и в чатах, большая часть рынка до сих пор в состоянии «не знаю, не понимаю, боюсь».

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Я собрала пять самых частых вопросов, которые реально волнуют перевозчиков. Ответы — без воды, по делу.

Вопрос №1. Что показывать инспектору ГИБДД? И что делать, если у водителя разрядился телефон или вообще кнопочный?

Ответ.

Водитель показывает инспектору QR-код на экране смартфона . Инспектор считывает его планшетом — и видит всю информацию о перевозке .

Важное:

  • Интернет для проверки не нужен. QR-код сохраняется в кэше приложения и работает без связи .

  • Если у водителя кнопочный телефон — проблема. Придётся давать ему смартфон или планшет с установленным приложением оператора ЭПД.

  • Если телефон разрядился — тоже проблема. Зарядка или второй телефон — теперь часть обязательного набора водителя.

Штраф за отсутствие документа у водителя — 500 рублей или предупреждение по ст. 12.3 КоАП РФ . Но это меньшее. Главный риск — налоговая не примет расходы на перевозку, если документ не электронный.

Вопрос №2. Кто и чем подписывает? КЭП, ПЭП, МЧД — это всё кому и зачем?

Ответ.

Распределение ролей в ЭТрН строгое :

Титул

Что делает

Кто подписывает

Чем подписывает

Т1

Оформление перевозки

Грузоотправитель

УКЭП (усиленная квалифицированная)

Т2

Приём груза к перевозке

Перевозчик

УКЭП

Т3

Приёмка груза получателем

Грузополучатель

УКЭП

Т4

Сдача груза

Перевозчик

УКЭП

Водитель не является полноценным участником подписания . Через мобильное приложение он подтверждает факт погрузки и выгрузки простой электронной подписью (ПЭП) или неквалифицированной подписью «Госключа» . А уже потом логист подписывает титул своей КЭП .

Самый частый вопрос: может ли логист подписать за водителя ночью? Нет. Водитель ставит ПЭП на месте, логист — КЭП позже, но до того, как водитель выедет на дорогу . QR-код формируется только после подписи КЭП перевозчика .

Про МЧД: если подписывает не руководитель, а сотрудник — нужна машиночитаемая доверенность . Водителю МЧД не нужна.

Вопрос №3. Ночные погрузки и сбои интернета. Как всё это организовать?

Ответ.

Это главная практическая боль. На конференциях этот вопрос поднимается в каждом городе .

Ночные погрузки:

  • Водитель через приложение ставит ПЭП на месте .

  • Логист подписывает титул КЭП позже — но до выезда, потому что QR-код формируется только после подписи перевозчика .

  • Значит, кто-то должен быть на связи круглосуточно. Или настроить автоподписание в 1С (есть такие решения) .

Сбои интернета:

  • На точках погрузки/выгрузки без интернета — организовать водителю гостевое рабочее место: компьютер, планшет или доступ к Wi-Fi .

  • В дороге интернет не нужен: QR-код работает без сети .

  • Если интернета нет в принципе (перечень населённых пунктов есть в приказе Минтранса) — допускается бумага .

Важно: если приложение не работает — это технический сбой, и он входит в перечень исключений для бумажной накладной . Но это должно быть официально зафиксировано.

Вопрос №4. Контрагент не готов к 1 сентября. Что делать?

Ответ.

Это проблема не только перевозчиков. По данным опроса ATI.SU, 64,5% участников рынка слышали про ЭТрН, но не погружались в детали, а 15% вообще ничего не понимают .

Что делать:

  1. Проверить всех контрагентов в цепочке. Если хоть один не готов — вся перевозка в зоне риска .

  2. Если контрагент не подписывает электронные документы — например, крупная розничная сеть ещё не настроила процесс — это уже проблема перевозчика. Без подписи грузополучателя (титул Т3) перевозка не закрывается .

  3. Бумага в исключительных случаях возможна, но перечень строгий: сбой системы, отсутствие интернета в определённых населённых пунктах, перевозки для личных нужд и т.д. . «Контрагент не готов» в этот перечень не входит.

Реалии рынка: крупные заказчики уже начали отстранять перевозчиков, которые не оформили цифровую подпись . Если вы не готовы — вас просто не наймут.

Вопрос №5. Штрафы. Какие реальные? И что будет с расходами, если документ не электронный?

Ответ.

Штрафы по КоАП:

  • За отсутствие ЭТрН (ст. 11.14.3 КоАП РФ): должностные лица и ИП — 25 000–50 000 ₽, юрлица — 100 000–300 000 ₽ .

  • За отсутствие документа у водителя при проверке (ст. 12.3 КоАП РФ): 500 ₽ или предупреждение .

Но главное — не штрафы, а налоги.

Если вы оформили бумажную накладную в случае, когда обязательна электронная, налоговая может:

  • Не признать расходы на перевозку

  • Отказать в вычете НДС

Грузовладельцы это понимают и требуют от перевозчиков «цифру» . Если вы не готовы — вас вытеснят с рынка.

Переходный период до 1 марта 2027 года даёт послабление для ГИБДД: при предъявлении бумаги вместо электронной инспектор ограничится устным замечанием . Но налоговый контроль это не касается. Если документ не электронный — налоговая может не принять его .

Коротко

Вопрос

Ответ

Что показывать инспектору?

QR-код в приложении на смартфоне

Что делать без интернета?

QR-код работает офлайн, на точке — организовать доступ

Кто подписывает?

Грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель — КЭП. Водитель — ПЭП (подтверждает факты)

Контрагент не готов?

Убеждать, настраивать, проверять. Бумага только в исключительных случаях

Штрафы?

До 300 000 ₽ за отсутствие ЭТрН. И отказ в расходах и вычете НДС

Если у вас есть конкретная ситуация — пишите в комментариях, разберём.

Информации об авторе

Татьяна Глушакова

Татьяна Глушакова

Руководитель в Индивидуальный предприниматель

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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