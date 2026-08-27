ТОП-5 вопросов перевозчиков про ЭТрН. И честные ответы на них

Я собрала пять самых частых вопросов, которые реально волнуют перевозчиков. Ответы — без воды, по делу.
Вопрос №1. Что показывать инспектору ГИБДД? И что делать, если у водителя разрядился телефон или вообще кнопочный?
Ответ.
Водитель показывает инспектору QR-код на экране смартфона . Инспектор считывает его планшетом — и видит всю информацию о перевозке .
Важное:
Интернет для проверки не нужен. QR-код сохраняется в кэше приложения и работает без связи .
Если у водителя кнопочный телефон — проблема. Придётся давать ему смартфон или планшет с установленным приложением оператора ЭПД.
Если телефон разрядился — тоже проблема. Зарядка или второй телефон — теперь часть обязательного набора водителя.
Штраф за отсутствие документа у водителя — 500 рублей или предупреждение по ст. 12.3 КоАП РФ . Но это меньшее. Главный риск — налоговая не примет расходы на перевозку, если документ не электронный.
Вопрос №2. Кто и чем подписывает? КЭП, ПЭП, МЧД — это всё кому и зачем?
Ответ.
Распределение ролей в ЭТрН строгое :
Титул
Что делает
Кто подписывает
Чем подписывает
Т1
Оформление перевозки
Грузоотправитель
УКЭП (усиленная квалифицированная)
Т2
Приём груза к перевозке
Перевозчик
УКЭП
Т3
Приёмка груза получателем
Грузополучатель
УКЭП
Т4
Сдача груза
Перевозчик
УКЭП
Водитель не является полноценным участником подписания . Через мобильное приложение он подтверждает факт погрузки и выгрузки простой электронной подписью (ПЭП) или неквалифицированной подписью «Госключа» . А уже потом логист подписывает титул своей КЭП .
Самый частый вопрос: может ли логист подписать за водителя ночью? Нет. Водитель ставит ПЭП на месте, логист — КЭП позже, но до того, как водитель выедет на дорогу . QR-код формируется только после подписи КЭП перевозчика .
Про МЧД: если подписывает не руководитель, а сотрудник — нужна машиночитаемая доверенность . Водителю МЧД не нужна.
Вопрос №3. Ночные погрузки и сбои интернета. Как всё это организовать?
Ответ.
Это главная практическая боль. На конференциях этот вопрос поднимается в каждом городе .
Ночные погрузки:
Водитель через приложение ставит ПЭП на месте .
Логист подписывает титул КЭП позже — но до выезда, потому что QR-код формируется только после подписи перевозчика .
Значит, кто-то должен быть на связи круглосуточно. Или настроить автоподписание в 1С (есть такие решения) .
Сбои интернета:
На точках погрузки/выгрузки без интернета — организовать водителю гостевое рабочее место: компьютер, планшет или доступ к Wi-Fi .
В дороге интернет не нужен: QR-код работает без сети .
Если интернета нет в принципе (перечень населённых пунктов есть в приказе Минтранса) — допускается бумага .
Важно: если приложение не работает — это технический сбой, и он входит в перечень исключений для бумажной накладной . Но это должно быть официально зафиксировано.
Вопрос №4. Контрагент не готов к 1 сентября. Что делать?
Ответ.
Это проблема не только перевозчиков. По данным опроса ATI.SU, 64,5% участников рынка слышали про ЭТрН, но не погружались в детали, а 15% вообще ничего не понимают .
Что делать:
Проверить всех контрагентов в цепочке. Если хоть один не готов — вся перевозка в зоне риска .
Если контрагент не подписывает электронные документы — например, крупная розничная сеть ещё не настроила процесс — это уже проблема перевозчика. Без подписи грузополучателя (титул Т3) перевозка не закрывается .
Бумага в исключительных случаях возможна, но перечень строгий: сбой системы, отсутствие интернета в определённых населённых пунктах, перевозки для личных нужд и т.д. . «Контрагент не готов» в этот перечень не входит.
Реалии рынка: крупные заказчики уже начали отстранять перевозчиков, которые не оформили цифровую подпись . Если вы не готовы — вас просто не наймут.
Вопрос №5. Штрафы. Какие реальные? И что будет с расходами, если документ не электронный?
Ответ.
Штрафы по КоАП:
За отсутствие ЭТрН (ст. 11.14.3 КоАП РФ): должностные лица и ИП — 25 000–50 000 ₽, юрлица — 100 000–300 000 ₽ .
За отсутствие документа у водителя при проверке (ст. 12.3 КоАП РФ): 500 ₽ или предупреждение .
Но главное — не штрафы, а налоги.
Если вы оформили бумажную накладную в случае, когда обязательна электронная, налоговая может:
Не признать расходы на перевозку
Отказать в вычете НДС
Грузовладельцы это понимают и требуют от перевозчиков «цифру» . Если вы не готовы — вас вытеснят с рынка.
Переходный период до 1 марта 2027 года даёт послабление для ГИБДД: при предъявлении бумаги вместо электронной инспектор ограничится устным замечанием . Но налоговый контроль это не касается. Если документ не электронный — налоговая может не принять его .
Коротко
Вопрос
Ответ
Что показывать инспектору?
QR-код в приложении на смартфоне
Что делать без интернета?
QR-код работает офлайн, на точке — организовать доступ
Кто подписывает?
Грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель — КЭП. Водитель — ПЭП (подтверждает факты)
Контрагент не готов?
Убеждать, настраивать, проверять. Бумага только в исключительных случаях
Штрафы?
До 300 000 ₽ за отсутствие ЭТрН. И отказ в расходах и вычете НДС
Если у вас есть конкретная ситуация — пишите в комментариях, разберём.
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