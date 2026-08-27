ТОП-5 вопросов перевозчиков про ЭТрН. И честные ответы на них

Вопрос №2. Кто и чем подписывает? КЭП, ПЭП, МЧД — это всё кому и зачем?

Ответ.

Распределение ролей в ЭТрН строгое :

Титул Что делает Кто подписывает Чем подписывает Т1 Оформление перевозки Грузоотправитель УКЭП (усиленная квалифицированная) Т2 Приём груза к перевозке Перевозчик УКЭП Т3 Приёмка груза получателем Грузополучатель УКЭП Т4 Сдача груза Перевозчик УКЭП

Водитель не является полноценным участником подписания . Через мобильное приложение он подтверждает факт погрузки и выгрузки простой электронной подписью (ПЭП) или неквалифицированной подписью «Госключа» . А уже потом логист подписывает титул своей КЭП .

Самый частый вопрос: может ли логист подписать за водителя ночью? Нет. Водитель ставит ПЭП на месте, логист — КЭП позже, но до того, как водитель выедет на дорогу . QR-код формируется только после подписи КЭП перевозчика .

Про МЧД: если подписывает не руководитель, а сотрудник — нужна машиночитаемая доверенность . Водителю МЧД не нужна.