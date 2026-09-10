Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Консультант + мобилка
Купить подписку
Без паники! Все сдадут экзамены. Курс для родителей 8-11 классов от 100балльного репетитора
Татьяна Глушакова
Маркетплейсы
Читать 2 мин
Маркетплейсы и налоги: почему цифры не бьются с отчетами площадок

Маркетплейсы и налоги: почему цифры не бьются с отчетами площадок

Есть старая бухгалтерская мудрость: «Дебет с кредитом сойдется, а вот с маркетплейсом — вряд ли». И это не шутка. Если ваши цифры не бьются с отчетом Ozon или Wildberries — вы не один такой. Это системная проблема, и у нее есть конкретные причины.

210 просмотров16 открытий

Почему цифры не сходятся: 5 главных причин

1. Комиссии площадки — это не просто расход

Маркетплейс удерживает комиссию за продажу, логистику, хранение, рекламу. Но в отчёте площадки эти суммы могут быть показаны одной цифрой, а в вашем учёте вы их разносите по разным счетам. Отсюда и расхождение .

2. Возвраты товара — это отдельная история

Товар вернулся, но деньги за него уже были в выручке. Как отражать? Когда? В каком периоде? Если возврат пришёл в одном месяце, а продажа была в другом — цифры не сойдутся .

3. Скидки за счёт площадки — это доход или нет?

Самая горячая тема 2026 года. ФНС считает, что любая экономическая выгода, полученная через платформу, включается в налогооблагаемый доход . То есть бонусы и субсидии от маркетплейса — это не просто скидка для покупателя, это сумма, с которой могут доначислить НДС и налог на прибыль.

Ozon уже вступил в судебный спор с налоговой по этому вопросу. Если проиграют — баллы станут налоговым капканом для тысяч селлеров .

4. Логистика и хранение — отдельные услуги

Маркетплейс оказывает вам услуги: доставка, хранение, упаковка. Это отдельные акты, которые нужно проводить в учёте. Если вы их не отражаете — расходы не сойдутся с отчётом .

5. Самозанятые и схемы с ними

Если вы выводите часть выручки через самозанятых, а они не формируют чеки или делают это с задержкой, система маркирует такие транзакции как потенциальное уклонение. При переквалификации в трудовые отношения налоговая нагрузка составит 43% от суммы выплат — НДФЛ 13% плюс страховые взносы 30% .

Что видит ФНС

С 1 октября 2026 года вступает в силу закон «О платформенной экономике». Маркетплейсы становятся прямым источником данных для налоговой .

Что это значит на практике:

  • ФНС видит те же цифры, что и вы в личном кабинете: общую сумму продаж, обороты, выплаты.

  • Никакой разницы между вашими данными и отчётами инспектора больше не будет.

  • Любое несоответствие между отчётом платформы и вашей декларацией — триггер для автоматической проверки .

Более того, система сопоставляет оборот по аккаунту с суммами, задекларированными в отчётности. Расхождение свыше 10-15% оборота автоматически формирует сигнал риска .

Что будет, если не исправить

Что

Последствия

Расхождение в отчётности

Автоматическая камеральная проверка

Неполное отражение выручки

Доначисление НДС и налога на прибыль

Схемы с самозанятыми

Переквалификация в трудовые отношения, нагрузка 43%

Превышение лимитов УСН или патента

Переход на ОСНО с начала периода превышения

По оценкам Центра налоговой политики РАН, бюджет в 2026 году может недополучить от маркетплейсов от 440 до 690 млрд рублей. Из них около 530 млрд — это спецрежимы и налоговая оптимизация селлеров .

Вывод простой: контроль будет только усиливаться.

Что делать

Если нашли расхождения:

  • Исправьте отчётность до того, как придёт требование из налоговой.

  • Подайте уточнённую декларацию с доплатой налога и пеней.

  • Это снизит штраф с 40% до 20%.

Если не уверены:

  • Проведите внутренний аудит.

  • Сверьте данные с отчётами площадки.

  • Если есть схемы с самозанятыми — проверьте их на признаки трудовых отношений.

Встречаются два селлера:
— У тебя цифры с отчётом сходятся?
— Сходятся.
— А с декларацией?
— А с декларацией они разводятся.

Главный вывод: маркетплейс — это не просто площадка для продаж. Это источник данных для налоговой. И чем быстрее вы это поймёте, тем меньше будет проблем.

Информации об авторе

Татьяна Глушакова

Татьяна Глушакова

Руководитель в Индивидуальный предприниматель

5 подписчиков32 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка