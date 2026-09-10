Маркетплейсы и налоги: почему цифры не бьются с отчетами площадок

Почему цифры не сходятся: 5 главных причин

1. Комиссии площадки — это не просто расход

Маркетплейс удерживает комиссию за продажу, логистику, хранение, рекламу. Но в отчёте площадки эти суммы могут быть показаны одной цифрой, а в вашем учёте вы их разносите по разным счетам. Отсюда и расхождение .

2. Возвраты товара — это отдельная история

Товар вернулся, но деньги за него уже были в выручке. Как отражать? Когда? В каком периоде? Если возврат пришёл в одном месяце, а продажа была в другом — цифры не сойдутся .

3. Скидки за счёт площадки — это доход или нет?

Самая горячая тема 2026 года. ФНС считает, что любая экономическая выгода, полученная через платформу, включается в налогооблагаемый доход . То есть бонусы и субсидии от маркетплейса — это не просто скидка для покупателя, это сумма, с которой могут доначислить НДС и налог на прибыль.

Ozon уже вступил в судебный спор с налоговой по этому вопросу. Если проиграют — баллы станут налоговым капканом для тысяч селлеров .

4. Логистика и хранение — отдельные услуги

Маркетплейс оказывает вам услуги: доставка, хранение, упаковка. Это отдельные акты, которые нужно проводить в учёте. Если вы их не отражаете — расходы не сойдутся с отчётом .

5. Самозанятые и схемы с ними

Если вы выводите часть выручки через самозанятых, а они не формируют чеки или делают это с задержкой, система маркирует такие транзакции как потенциальное уклонение. При переквалификации в трудовые отношения налоговая нагрузка составит 43% от суммы выплат — НДФЛ 13% плюс страховые взносы 30% .