Маркетплейсы и налоги: почему цифры не бьются с отчетами площадок

Почему цифры не сходятся: 5 главных причин
1. Комиссии площадки — это не просто расход
Маркетплейс удерживает комиссию за продажу, логистику, хранение, рекламу. Но в отчёте площадки эти суммы могут быть показаны одной цифрой, а в вашем учёте вы их разносите по разным счетам. Отсюда и расхождение .
2. Возвраты товара — это отдельная история
Товар вернулся, но деньги за него уже были в выручке. Как отражать? Когда? В каком периоде? Если возврат пришёл в одном месяце, а продажа была в другом — цифры не сойдутся .
3. Скидки за счёт площадки — это доход или нет?
Самая горячая тема 2026 года. ФНС считает, что любая экономическая выгода, полученная через платформу, включается в налогооблагаемый доход . То есть бонусы и субсидии от маркетплейса — это не просто скидка для покупателя, это сумма, с которой могут доначислить НДС и налог на прибыль.
Ozon уже вступил в судебный спор с налоговой по этому вопросу. Если проиграют — баллы станут налоговым капканом для тысяч селлеров .
4. Логистика и хранение — отдельные услуги
Маркетплейс оказывает вам услуги: доставка, хранение, упаковка. Это отдельные акты, которые нужно проводить в учёте. Если вы их не отражаете — расходы не сойдутся с отчётом .
5. Самозанятые и схемы с ними
Если вы выводите часть выручки через самозанятых, а они не формируют чеки или делают это с задержкой, система маркирует такие транзакции как потенциальное уклонение. При переквалификации в трудовые отношения налоговая нагрузка составит 43% от суммы выплат — НДФЛ 13% плюс страховые взносы 30% .
Что видит ФНС
С 1 октября 2026 года вступает в силу закон «О платформенной экономике». Маркетплейсы становятся прямым источником данных для налоговой .
Что это значит на практике:
ФНС видит те же цифры, что и вы в личном кабинете: общую сумму продаж, обороты, выплаты.
Никакой разницы между вашими данными и отчётами инспектора больше не будет.
Любое несоответствие между отчётом платформы и вашей декларацией — триггер для автоматической проверки .
Более того, система сопоставляет оборот по аккаунту с суммами, задекларированными в отчётности. Расхождение свыше 10-15% оборота автоматически формирует сигнал риска .
Что будет, если не исправить
Что
Последствия
Расхождение в отчётности
Автоматическая камеральная проверка
Неполное отражение выручки
Доначисление НДС и налога на прибыль
Схемы с самозанятыми
Переквалификация в трудовые отношения, нагрузка 43%
Превышение лимитов УСН или патента
Переход на ОСНО с начала периода превышения
По оценкам Центра налоговой политики РАН, бюджет в 2026 году может недополучить от маркетплейсов от 440 до 690 млрд рублей. Из них около 530 млрд — это спецрежимы и налоговая оптимизация селлеров .
Вывод простой: контроль будет только усиливаться.
Что делать
Если нашли расхождения:
Исправьте отчётность до того, как придёт требование из налоговой.
Подайте уточнённую декларацию с доплатой налога и пеней.
Это снизит штраф с 40% до 20%.
Если не уверены:
Проведите внутренний аудит.
Сверьте данные с отчётами площадки.
Если есть схемы с самозанятыми — проверьте их на признаки трудовых отношений.
Встречаются два селлера:
— У тебя цифры с отчётом сходятся?
— Сходятся.
— А с декларацией?
— А с декларацией они разводятся.
Главный вывод: маркетплейс — это не просто площадка для продаж. Это источник данных для налоговой. И чем быстрее вы это поймёте, тем меньше будет проблем.