Внедрение 1С: типичные ошибки, которые стоят вашего времени и денег

Внедрение 1С — это всегда инвестиция. Инвестиция в порядок, эффективность и развитие бизнеса. Однако, как и любой сложный проект, оно сопряжено с рисками. По статистике, успех внедрения лишь на 30% зависит от технологий и на 70% — от грамотной организации процесса.

Мы, как исполнители, видим множество проектов изнутри и можем с уверенностью сказать: большинства проблем можно было бы избежать, если знать «подводные камни» заранее. Давайте разберем ключевые ошибки, которые могут допускать обе стороны — и заказчик, и исполнитель. А если лень читать — собрали всю информацию коротко в карточках.