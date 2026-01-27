Новая ставка НДС с 01.01.2026. Изменения в 1С:ERP, 1С:КА, 1С:УТ 11

Объясняем, какие изменения в 1С связаны с введением ставки НДС 22 % с 1 января 2026 года.

С 1 января 2026 года ставка НДС в России увеличивается с 20% до 22%. Пониженная ставка 10% сохранится для отдельных категорий товаров и услуг, включая продукты питания, детские и медицинские изделия, товары первой необходимости.

В связи с этим в 1С:ERP Управление предприятием 2.5, 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.25.63, 2.5.22.129), 1С:Управление торговлей 11 (11.5.25.63, 11.5.22.129) внесены следующие изменения:

1. В справочник «Ставки НДС»:

добавлены значения 22%, 18,03% и 22/122, период действия с 01.01.2026,

ставке 22% установлен признак Основная,

ставкам 20%, 16,67% и 20/120 установлено окончание периода действия 31.12.2025.

2. Поддержана возможность группового изменения ставки НДС в справочниках системы с помощью рабочего места «Замена ставок НДС» (раздел НСИ и администрирование – НСИ).

В рабочем месте Замена ставок НДС:

Нужно указать какую Ставку (например, 20%) заменить на какое значение (например, 22%) и с какой даты (например, с 01.01.2026). На указанную дату замена ставки НДС выполняется в справочнике Номенклатура, так как в указанном справочнике ставка НДС периодическая. В остальных справочниках новая ставка записывается при выполнении обработки.

По гиперссылкам Заменить ставку замена ставки выполняется в справочнике, к которому относится гиперссылка. Цифра в скобках в названии гиперссылки обозначает количество элементов, в которых будет выполнена замена.

Гиперссылки в виде цифр под названием справочника показывают количество элементов с определенной ставкой. Например, «20% – 398» означает, что в справочнике Номенклатура 398 элементов со ставкой НДС 20%. По гиперссылке-цифре можно перейти к списку элементов с соответствующей ставкой.

По кнопке Заменить везде замена ставки выполняется сразу во всех справочниках.

По гиперссылке Перейти, относящейся к справочнику Договоры с контрагентами, выполняется переход к списку документов Изменение условий передачи в аренду.

После изменения ставки НДС в договорах передачи в аренду пользователю необходимо оформить документы Изменение условий передачи в аренду по каждому измененному договору.

По гиперссылке Перейти, относящейся к справочнику Договоры аренды, выполняется переход к списку документов Изменение условий договора аренды.

Для изменения ставки НДС по договорам аренды пользователю необходимо оформить документы Изменение условий договора аренды с пересчетом графиков.

В справочниках Виды номенклатуры, Договоры с контрагентами, Договоры между организациями ставка НДС не периодическая, поэтому заменять ее рекомендуется в 2026 году.

Справочники, по которым не требуется замена ставки (нет элементов со значением ставки к замене), отмечаются зеленой галочкой, гиперссылка Заменить ставку у таких справочников недоступна.

Также для автоматической замены ставки НДС в указанных выше справочниках добавлено регламентное задание Замена ставки НДС 20% на 22% (раздел НСИ и администрирование – Администрирование – Обслуживание – Регламентные операции – Регламентные и фоновые задания). По умолчанию для регламентного задания Замена ставки НДС 20% на 22% настроено расписание выполнения c 1 января 2026 года по 31 января 2026 года каждый день.