1С: Кабинет сотрудника. Знакомство с функционалом и работой в сервисе

Ключевые возможности для сотрудника

Необходимо провести обучение сотрудников основным функциям и возможностям системы, а также разъяснить правила использования и ответить на все вопросы.

После входа в личный кабинет сотрудник получает доступ к полному спектру функций:

Модуль «Зарплата» — просмотр и электронное ознакомление с расчетными листками за любой период (формируется «архив»).

Модуль «Отпуск» — подача заявлений на отпуск, отслеживание остатков дней, использование встроенного калькулятора отпусков.

Модуль «Документы» — просмотр документов, отправленных на подпись, и статусов своих заявлений. Для руководителей — согласование документов подчиненных.

Модуль «Справки» — удобный онлайн-заказ справок (2-НДФЛ, о стаже, об отпусках и др.) с получением готового документа в кабинете.

Модуль «Отсутствия» — фиксация причин отсутствия (опоздание, личные дела, больничный и т.д.) с отправкой уведомления руководителю. предполагается 8 видов заявок на отсутствие:

- Личные дела

- Опоздание

- Отпуск

- Болезнь

- Командировка

- Отпуск по беременности

- Отпуск по уходу

- Уход за ребёнком-инвалидом

Личные дела и опоздание не подразумевают создания документов в конфигурации 1С, то есть эти заявки являются больше управленческими. Они не регистрируют ничего в регламентированном учете.

По остальным видам заявок можно создать документы учета.

Опоздание, болезнь, отпуск по беременности и отпуск по уходу не требуют согласования с руководителем, а личные дела, командировка и уход за ребёнком-инвалидом — на выбор.

Модуль «Руководителю» доступен ответственному лицу, здесь высвечиваются документы, требующие согласования.

Модуль «Компания» содержит всю контактную информацию о сотрудниках организации. Также данный раздел можно будет скрыть. Помимо этого, если сотрудники не хотят, чтобы их контактная информация отображалась всем, то каждый сотрудник в своем личном кабинете может перейти в настройки и настроить ее видимость.

Налоговые вычеты — можно подать пять видов заявлений на вычеты по НДФЛ через «Документы» или же из подсистемы «Зарплата» — «Налоговые вычеты»:

- Заявление на вычеты на детей.

- Заявление на личный вычет.

- Заявление на социальный вычет на лечение.

- Заявление на социальный вычет на обучение.

- Заявление на имущественный вычет.

Необходимо заполнить поля в заявлении на вычет, приложить сканы подтверждающих документов, есть возможность оставить произвольный комментарий.