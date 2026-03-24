1С: Кабинет сотрудника. Знакомство с функционалом и работой в сервисе

Работа с сервисом 1С:Кабинет сотрудника
Внедрение 1С:Кабинет сотрудника — это шаг к цифровизации кадровых процессов и повышению уровня самообслуживания сотрудников. Сервис предоставляет персоналу удобный доступ к личной информации, документам и типовым запросам через веб-браузер или мобильное приложение, экономя время HR-службы и бухгалтерии.
Интерфейс главной страницы в браузере и в мобильном приложении:
Подключение и настройка сервиса
Подключение выполняется администратором в конфигурации 1С:ЗУП КОРП (или другой) в разделе «Кадры» → «Сервис 1С:Кабинет сотрудника». Требуется наличие действующей интернет-поддержки.
Администратор:
Подключает сервис в базе 1С.
Создает личные кабинеты для сотрудников.
Рассылает приглашения с ключами активации.
Сотрудник:
Скачивает мобильное приложение или использует браузерную версию.
Активирует кабинет по приглашению.
Важно: для успешной рассылки необходимо, чтобы в базе 1С были указаны актуальные email или номера телефонов сотрудников.
Ключевые возможности для сотрудника
Необходимо провести обучение сотрудников основным функциям и возможностям системы, а также разъяснить правила использования и ответить на все вопросы.
После входа в личный кабинет сотрудник получает доступ к полному спектру функций:
Модуль «Зарплата» — просмотр и электронное ознакомление с расчетными листками за любой период (формируется «архив»).
Модуль «Отпуск» — подача заявлений на отпуск, отслеживание остатков дней, использование встроенного калькулятора отпусков.
Модуль «Документы» — просмотр документов, отправленных на подпись, и статусов своих заявлений. Для руководителей — согласование документов подчиненных.
Модуль «Справки» — удобный онлайн-заказ справок (2-НДФЛ, о стаже, об отпусках и др.) с получением готового документа в кабинете.
Модуль «Отсутствия» — фиксация причин отсутствия (опоздание, личные дела, больничный и т.д.) с отправкой уведомления руководителю. предполагается 8 видов заявок на отсутствие:
- Личные дела
- Опоздание
- Отпуск
- Болезнь
- Командировка
- Отпуск по беременности
- Отпуск по уходу
- Уход за ребёнком-инвалидом
Личные дела и опоздание не подразумевают создания документов в конфигурации 1С, то есть эти заявки являются больше управленческими. Они не регистрируют ничего в регламентированном учете.
По остальным видам заявок можно создать документы учета.
Опоздание, болезнь, отпуск по беременности и отпуск по уходу не требуют согласования с руководителем, а личные дела, командировка и уход за ребёнком-инвалидом — на выбор.
Модуль «Руководителю» доступен ответственному лицу, здесь высвечиваются документы, требующие согласования.
Модуль «Компания» содержит всю контактную информацию о сотрудниках организации. Также данный раздел можно будет скрыть. Помимо этого, если сотрудники не хотят, чтобы их контактная информация отображалась всем, то каждый сотрудник в своем личном кабинете может перейти в настройки и настроить ее видимость.
Налоговые вычеты — можно подать пять видов заявлений на вычеты по НДФЛ через «Документы» или же из подсистемы «Зарплата» — «Налоговые вычеты»:
- Заявление на вычеты на детей.
- Заявление на личный вычет.
- Заявление на социальный вычет на лечение.
- Заявление на социальный вычет на обучение.
- Заявление на имущественный вычет.
Необходимо заполнить поля в заявлении на вычет, приложить сканы подтверждающих документов, есть возможность оставить произвольный комментарий.
Мои данные — в профиле есть возможность самостоятельно инициировать изменение личных данных (адрес, паспорт, контакты) с прикреплением сканов документов. Заявка автоматически поступает в HR.
Подключение КЭДО
Для того чтобы включить возможность обмениваться с сотрудниками документами, подписанными электронными подписями, необходимо включить настройку «Использовать кадровый электронный документооборот» в информационной базе. Сервис поддерживает полноценный ЭДО с юридически значимой электронной подписью (ЭП).
Для работодателя: используется усиленная квалифицированная ЭП (от аккредитованного УЦ или «1С:Подпись»).
Для сотрудника: усиленная неквалифицированная ЭП создается бесплатно прямо в личном кабинете.
Гибкость: если у сотрудника кадровой службы нет ЭП, он может перенаправить документ на подпись коллеге, у которого она есть.
Процесс подключения: в базе 1С включается соответствующая настройка, формируются согласия на присоединение к КЭДО. После их подписания сотрудником через кабинет он получает возможность создавать свою ЭП и подписывать документы.
Обмен с сервисом
По умолчанию обмен с сервисом выполняется раз в 10 минут, поэтому часто выполняется принудительный обмен. Принудительный обмен выполнять на постоянной основе не всегда удобно, поэтому можно настроить автоматический обмен для себя. Для этого необходимо перейти в подсистему «Администрирование», а именно в «Обслуживание» – «Регламентные операции» – «Регламентные и фоновые задания».
Если перейти в «Расписание», то можно выполнить данную настройку по месяцам, дням недели, времени начала и окончания обмена.
Доступность разделов
В сервисе 1С:Кабинет сотрудника можно настроить доступность разделов. Если компания не готова, например, обрабатывать справки или направлять документы на подпись через сервис, то эти разделы можно отключить, скрыв, таким образом, доступы к ним в сервисе.
Для этого в базе 1С в подсистеме «Кадры» – «Сервис 1С:Кабинет сотрудника» необходимо открыть настройки функциональности сервиса и убрать флажки с тех разделов, которые необходимо скрыть.
Последние значимые обновления
Новое в версии 8.2
Появилась возможность показывать руководителям список сотрудников, не подписавших полученные документы.
Реализована возможность подписания согласия на присоединение к КЭДО с помощью приложения Госключ подписью УКЭП.
Для руководителей предприятий и подразделений реализована возможность сформировать пожелания подчиненных сотрудников по отпускам на основании информации от них или на свое усмотрение.
Реализована возможность подачи заявления на учебный оплачиваемый и неоплачиваемый отпуск.
Реализована возможность подачи заявлений, связанных с отпуском по уходу за ребенком и выплат по нему, в частности:
- Заявление о назначении пособия при рождении ребенка
- Заявление о назначении пособия до достижения ребенком 1,5 лет
- Заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет
- Заявление о прерывании отпуска по уходу за ребенком
Появился новый раздел Охрана труда (доступно только из программы 1С:ЗУП КОРП). В этом разделе можно получать информацию о медосмотрах и психиатрических освидетельствованиях (если назначены), в том числе: вредные факторы и виды ваших работ, требующих медосмотров, дату пройденного/пропущенного и следующего медосмотра. Также можно посмотреть информацию о номере своего рабочего места и присвоенного ему класса условий труда.
Новое в версии 8.3
Реализована возможность подать заявление на отсутствие в связи с исполнением гособязанностей.
Реализована возможность в разделе Документы подать Заявление на дополнительные дни по уходу за ребенком-инвалидом.
Реализован новый раздел «Командировки», где возможно подавать заявления на командировку. Руководители могут создавать заявления на командировку для подчиненных.
В разделе доступна подача отчетов о затратах и об итогах командировки. Необходимость подачи отчетов регулируется настройками. В заявление на командировку добавлена возможность заполнять заявку на билеты, при условии подключения сервиса Smartway.
Реализован кабинет сотрудника, работающего по договорам ГПХ. Через кабинет сотрудник может работать с договорами и актами.
Теперь в личном кабинете можно подать заявку на работу в выходной и на сверхурочную работу.
Теперь через личный кабинет вы можете подать свои антропометрические данные для подбора для вас спецодежды и средств индивидуальной защиты.
