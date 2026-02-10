Новое в законодательстве с 1 января 2026 года. Взносы с нулевой зарплаты руководителя

Платить или не платить. Сейчас меня, как бухгалтера, очень волнует ситуация, когда при закрытии коммерческой организации и увольнении всех сотрудников остается только один, генеральный директор

Разные консультанты, комментаторы последних изменений в законодательстве, ссылаясь на новый закон, вступающий в силу с 01.01.2026 года, утверждают, что в этой ситуации с нулевой зарплаты директора надо платить взносы в социальный фонд, как с МРОТа.

Считаю, что это ошибочное мнение комментаторов и консультантов.

С чего начать? С очень внимательного прочтения закона.

Цитирую абзац 2, п.1, ст. 421 НК РФ:

В случае, если за календарный месяц расчетного (отчетного) периода сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 настоящего Кодекса (за исключением сумм, указанных в статье 422 настоящего Кодекса), начисленных в отношении физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом коммерческой организации, составляет менее величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало такого расчетного (отчетного) периода, то для целей определения базы для исчисления страховых взносов за такой расчетный (отчетный) период в отношении данного физического лица сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 настоящего Кодекса (за исключением сумм, указанных в статье 422 настоящего Кодекса), за указанный месяц принимается равной величине минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало такого расчетного (отчетного) периода. При осуществлении физическим лицом полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации неполный месяц указанная величина определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца, в течение которых осуществлялись такие полномочия.

Проще говоря:

"если ... сумма выплат, ... НАЧИСЛЕННЫХ (выделено мною) в отношении физического лица ... (директора, мое примечание)... составляет менее величины минимального размера оплаты труда, ... то для целей определения базы для исчисления страховых взносов ... сумма выплат ...принимается равной величине минимального размера оплаты труда ..."

Или совсем просто:

Если руководителю организации за месяц начислили зарплату меньше МРОТ, то взносы надо начислить не с этой зарплаты, а с суммы МРОТ.

А теперь, что называется, “голос Копеляна за кадром”:

Итак, имеется ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН в лице генерального директора, которому НЕ НАЧИСЛЕНА никакая зарплата. причина такого неначисления - закрытие организации, отсутствие деятельности, полное отсутствие каких бы то ни было доходов.

По мнению консультантов директору, да еще являющемуся учредителем (откуда это взято - не понятно, в законе про учредительство ничего не сказано), надо начислять взносы с МРОТ и платить их. Вот вопрос - откуда взять деньги для уплаты этих взносов?

Считаю, что в этой ситуации начислять и платить взносы не надо. Поясню. В законе говорится о СУММЕ ВЫПЛАТ, НАЧИСЛЕННЫХ физическому лицу, в размере менее величины МРОТ. В моей ситуации директору, оставшемуся закрывать предприятие, НИЧЕГО НЕ НАЧИСЛЕНО. Конечно, нулевую зарплату можно рассматривать, как зарплату, начисленную в размере ноль рублей ноль копеек, т.е. меньше МРОТ. Но, так же можно рассматривать и как полное отсутствие каких-либо начислений. По закону взносы начисляются только с начисленных сумм. Неначисленные “суммы” ничем не облагаются. Таким образом, возникает неясность, двоякое толкование закона.

Смотрим дальше, а что говорит закон про такую непонятную ситуацию?

Цитата: п.7 ст. 3 НК РФ:

“7. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента).”

Что это означает?

А это означает, что неустранимые сомнения, … неясности, имеющиеся в абзаце 2, п.1, ст. 421 НК РФ: должно, просто необходимо, по закону, трактовать в пользу налогоплательщика.

Окончательный вывод простыми словами: Если руководителю никаких выплат не начислено вообще, то взносы с МРОТа платить НЕ НАДО.

А поэтому, на основе законодательства и его точного, без неясностей, толкования, буду отстаивать свою точку зрения перед налоговой и социальным фондом, коли такая надобность возникнет. Как показывает практика, бывает достаточно одного письма в налоговую с пояснениями и точными ссылками на законодательство. Еще не было ни одного случая, когда налоговая не согласилась бы с нашей позицией. Было даже, что налоговая не только соглашалась, но и законодательно уточняла и подтверждала нашу позицию.

==================

P.S. Считаю, что в принципе абзац 2, п.1, ст. 421 НК РФ не соответствует Конституции РФ и нарушает права граждан и работодателей. Нельзя облагать налогами и взносами воздух. Нельзя облагать налогами и взносами то, чего нет.

P.P.S. Считаю так же, что термин “Единоличный исполнительный орган” тоже противоречив. Единоличный - единое лицо, одно лицо. Это понятно. Исполнительный орган - это может быть коллектив участников, группа людей, исполняющих нечто. Это тоже понятно. Но вот “Единоличный исполнительный орган” - это уже не совсем понятно. Единоличный орган - это кто? Один орган, это может быть целый коллектив (например, совет директоров), в котором может быть несколько лиц, каждое из которых является физическим лицом этого единоличного исполнительного органа (единоличного коллектива)? И тогда им всем, членам этого единоличного органа (коллектива) с зарплаты, меньшей МРОТ, будут начисляться вносы, как с МРОТ? Или все таки “Единоличный исполнительный орган” - это исключительно один человек, например, только председатель совета директоров? Тогда так и надо писать - руководитель, самый главный, а не орган какой-то, чтобы понятно было о ком речь. А раз и тут имеется неясность, значит, п.7 ст. 3 НК РФ: применяем по полной программе, во всех отношениях, в свою пользу.