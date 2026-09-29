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Анастасия
Нематериальные активы (НМА)
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Амортизация НМА пропорционально объему выпуска в 1С:ERP

Амортизация НМА пропорционально объему выпуска в 1С:ERP

Как списывать стоимость НМА, созданного в результате НИОКР, на себестоимость продукции при неравномерном производстве? В статье рассмотрим практический пример настройки амортизации пропорционально объему выпуска в 1С:ERP Управление предприятием 2.

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На примере объекта стоимостью 10 млн рублей покажем, как связать плановый объём выпуска, фактическую выработку, начисление амортизации и включение расходов в себестоимость продукции. Отдельно разберём ежемесячные действия пользователей, распределение ответственности и контрольные отчёты.

     I.        Исходные условия

В организации проведена проверка результатов НИОКР, выполненных в рамках разработки конструкторской документации и создания опытных образцов продукции.

Результаты выполненных работ приняты организацией и поставлены на бухгалтерский учет в качестве объекта нематериальных активов. Первоначальная стоимость объекта НМА составляет 10 000 000 рублей.

Срок полезного использования объекта установлен в размере 5 лет. Результаты НИОКР предназначены для разработки и производства российской продукции по группе «Промышленные компьютеры».

В течение установленного срока полезного использования планируется произвести и реализовать 400 единиц продукции.

Требуется списывать стоимость НМА на себестоимость выпускаемой продукции не равномерно по месяцам, а пропорционально фактическому объёму произведённых изделий. Такой подход позволяет учитывать связь между использованием результата НИОКР и выпуском продукции, для создания которой эти работы выполнялись.

   II.        Бизнес-проблема

При линейном способе начисления амортизации расходы по НМА распределяются равномерно в течение срока полезного использования объекта. В рассматриваемой ситуации такой подход не отражает фактическую экономическую связь между использованием результатов НИОКР и выпуском продукции.

План производства является неравномерным. В отдельные месяцы выпуск продукции может отсутствовать полностью, тогда как при линейном способе амортизация продолжает начисляться. В результате расходы по амортизации отражаются в периодах, когда продукция, созданная с использованием соответствующих результатов НИОКР, фактически не производится.

Это приводит к следующим проблемам:

  • финансовый результат отдельных периодов формируется без учета фактического объёма выпуска;

  • себестоимость единицы продукции не отражает установленную методику распределения расходов;

  • амортизация начисляется даже в месяцы отсутствия производства;

  • усложняется анализ рентабельности выпуска и продаж продукции;

  • увеличивается объем ручных операций при расчете и распределении расходов;

  • повышается риск ошибок при отражении амортизации по нужной статье калькуляции;

  • становится сложнее сопоставить затраты на НИОКР с продукцией, для создания которой они были понесены.

В рассматриваемом случае расходы по амортизации должны признаваться по мере фактического выпуска продукции. При применении способа амортизации, пропорционального объёму продукции, и отсутствии выпуска в отчетном месяце сумма амортизации по данному объекту НМА, рассчитанная исходя из выработки, равна нулю.

 III.        Постановка задачи

Для корректного формирования себестоимости и финансового результата необходимо перейти от линейного метода начисления амортизации к способу, при котором стоимость объекта НМА списывается пропорционально количеству произведенной продукции.

При исходных данных стоимость амортизации, относимая на одну единицу продукции, определяется следующим образом:

Амортизация на единицу продукции = 10 000 000 / 400 = 25 000 рублей

Таким образом, на себестоимость каждой фактически произведённой единицы продукции необходимо относить 25 000 рублей расходов по амортизации НМА.

Например, если в отчетном месяце произведено 20 единиц продукции, сумма амортизации, относимая на выпуск, составит:

20×25 000=500 000 рублей

Если выпуск отсутствует, сумма амортизации за соответствующий период должна быть равна нулю.

Расчет 25 000 рублей на единицу приведён при условии:

  • отсутствия ликвидационной стоимости объекта НМА;

  • полного распределения стоимости 10 000 000 рублей;

  • неизменности планового объёма выпуска 400 единиц;

  • отсутствия корректировок стоимости и ожидаемого объёма выпуска.

 

Амортизация НМА пропорционально объему выпуска в 1С:ERP

В 1С:ERP необходимо обеспечить выполнение следующих требований:

  1. Настроить начисление амортизации объекта НМА пропорционально фактическому объёму выпуска продукции.

  2. Обеспечить автоматический расчет суммы амортизации исходя из количества произведенных изделий.

  3. Исключить начисление и списание амортизации в месяцы, в которых выпуск продукции отсутствует.

  4. Организовать автоматическое отнесение расходов по амортизации на отдельную статью калькуляции.

  5. Минимизировать количество ручных действий пользователей при ежемесячном закрытии периода.

  6. Обеспечить возможность контроля общей суммы списанной амортизации и остатка стоимости объекта НМА.

  7. Настроить отчеты по выпуску и продажам продукции, произведенной с использованием результатов НИОКР.

  8. Обеспечить анализ себестоимости продукции с выделением расходов по статье «Амортизация НМА по результатам НИОКР».

  9. Обеспечить сопоставление количества произведенных изделий, суммы начисленной амортизации и стоимости амортизации, отнесенной на единицу продукции.

 IV.        Методологическая основа решения

ФСБУ 14/2022 предусматривает способ начисления амортизации пропорционально количеству продукции или объёму работ в натуральном выражении. Его применение должно быть обосновано способом получения экономических выгод от использования объекта НМА и закреплено в учетной политике организации.

При таком подходе стоимость объекта распределяется по мере фактического использования результата НМА в производстве.

Для рассматриваемого примера это означает, что расходы по амортизации должны быть связаны не с течением календарного времени, а с фактическим выпуском продукции:

Амортизация за период=Количество произведённой продукции ×Амортизация на единицу

 

При этом в учетной политике и настройках информационной системы необходимо закрепить единицу натурального измерения, плановый объём выпуска, порядок определения фактического выпуска, статью калькуляции и правила отражения расходов в себестоимости. ФСБУ 14/2022 также исходит из того, что при данном способе используется количество продукции в натуральном выражении, а не выручка от её реализации.

 

Важное методологическое замечание

В исходных данных указано, что срок полезного использования объекта НМА установлен как 5 лет, а также определён ожидаемый выпуск — 400 единиц продукции. Для применения способа амортизации пропорционально объёму продукции важно, чтобы в учетной политике и документах по объекту НМА было обосновано, почему именно натуральный показатель выпуска отражает получение экономических выгод от использования результата НИОКР.

Нужно пояснить, что пятилетний срок ограничивает период использования объекта, а ожидаемый выпуск используется как натуральная база распределения амортизируемой стоимости.

   V.        Порядок учета амортизации НМА

A.                Краткое описание процесса

Ежемесячное начисление амортизации НМА и включение расходов в себестоимость продукции выполняется по фактическому объёму выпуска. Сумма амортизации определяется как произведение количества произведенной продукции на стоимость амортизации одной единицы.

Амортизация за месяц = Фактический выпуск × Стоимость НМА / Плановый объём выпуска

Если продукция в отчетном месяце не выпускалась, амортизация по данному объекту не начисляется и в расходы не включается.

 

B.                Ежемесячный порядок действий с ответственными и результатом на примере учетной системы 1С:ERP Управление предприятием 2

Этап

Действие

Ответственный

Результат

1

Определить фактический объём выпущенной продукции за месяц и нарастающим итогом с момента ввода объекта НМА в эксплуатацию

Производственный отдел / экономист

Подтверждено количество изделий

2

Сверить выпуск с производственными документами и отчетами 1С:ERP

Экономист / бухгалтер по управленческому учету

Подтверждены исходные данные

3

Создать документ «Выработка НМА» и указать фактический объём выпуска (нарастающим итогом)

Экономист или бухгалтер по учету НМА

Выработка зарегистрирована в 1С:ERP

4

Проверить правильность объекта НМА, группы продукции и единицы измерения

Бухгалтер по учету НМА

Исключены ошибки в исходных данных

5

В рамках процедуры Закрытие месяца выполнить регламентную операцию «Амортизация НМА и списание расходов по НИОКР»

Бухгалтер

Амортизация начислена по фактической выработке

6

Проверить справку-расчёт амортизации НМА

Бухгалтер / экономист

Сумма амортизации подтверждена

7

Выполнить операцию «Распределение затрат и расчет себестоимости»

Бухгалтер по управленческому или производственному учету

Расходы распределены на себестоимость продукции

8

Проверить распределение по статье расходов, группе продукции и подразделению

Экономист / бухгалтер

Расходы отражены по нужной аналитике

9

Проверить обороты по счетам 05 и 20.01

Главный бухгалтер / ответственный бухгалтер

Подтверждена корректность проводок

10

Проверить себестоимость и валовую прибыль по продукции

Экономист / финансовый контролер

Оценено влияние амортизации на финансовый результат

  

C.                Распределение ответственности

Роль

Ответственность

Производственный отдел

Подтверждает фактический выпуск продукции и сообщает об отсутствии производства

Экономист

Сверяет выпуск, контролирует расчет на единицу и анализирует влияние амортизации на себестоимость

Бухгалтер по учету НМА

Контролирует параметры объекта, регистрирует выработку и начисляет амортизацию

Бухгалтер по производственному учету

Выполняет распределение затрат и расчет себестоимости

Главный бухгалтер

Контролирует соответствие учетной политике и утверждает результаты закрытия месяца

 

D.                Контрольный результат

По итогам месяца должны быть подтверждены:

  • фактический объём выпуска продукции;

  • корректно зарегистрированная выработка НМА;

  • сумма амортизации за месяц;

  • отсутствие амортизации при нулевом выпуске;

  • отражение расходов по нужной статье калькуляции;

  • включение расходов в себестоимость продукции;

  • корректные обороты по счетам 05 и 20.01;

  • соответствие данных отчетам по себестоимости и валовой прибыли.

 

Практический результат

Настройка позволяет связать расходы по амортизации результата НИОКР с фактическим выпуском продукции. В результате амортизация распределяется между изделиями в одинаковой сумме на единицу, а расходы автоматически включаются в производственную себестоимость по заданной статье калькуляции.

При отсутствии выпуска в отчетном месяце сумма амортизации, рассчитанная по показателю выработки, равна нулю. Это позволяет избежать механического начисления расходов в периодах, когда продукция не производилась, и повысить сопоставимость себестоимости, выручки и финансового результата.

Перед внедрением решения необходимо согласовать методику с бухгалтерской и финансовой службами, закрепить её в учетной политике, проверить настройки на тестовом примере и определить ответственных за ввод выработки и контроль закрытия месяца.

Материал отражает практический подход к настройке учета в 1С:ERP. Перед применением необходимо проверить его соответствие учетной политике организации, рабочему плану счетов и параметрам используемой версии конфигурации.

Об авторе

Анастасия Вощанова — директор по экономике и руководитель направления по разработке и внедрению корпоративных решений на базе 1С:ERP, 1С:ERP+PM и 1С:Документооборот.

Специализируется на автоматизации бизнес-процессов инженерных и проектно-ориентированных компаний, финансовом планировании и бюджетировании, управленческом учете, проектном управлении и корпоративном документообороте.

В профессиональном канале MAX публикуются практические материалы о 1С, автоматизации, проектном бюджетировании, управленческом учете и цифровизации инженерных и производственных компаний.

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Информации об авторе

Анастасия

Анастасия

Директор по экономике и орг.развитию

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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