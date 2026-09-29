Амортизация НМА пропорционально объему выпуска в 1С:ERP

На примере объекта стоимостью 10 млн рублей покажем, как связать плановый объём выпуска, фактическую выработку, начисление амортизации и включение расходов в себестоимость продукции. Отдельно разберём ежемесячные действия пользователей, распределение ответственности и контрольные отчёты.
I. Исходные условия
В организации проведена проверка результатов НИОКР, выполненных в рамках разработки конструкторской документации и создания опытных образцов продукции.
Результаты выполненных работ приняты организацией и поставлены на бухгалтерский учет в качестве объекта нематериальных активов. Первоначальная стоимость объекта НМА составляет 10 000 000 рублей.
Срок полезного использования объекта установлен в размере 5 лет. Результаты НИОКР предназначены для разработки и производства российской продукции по группе «Промышленные компьютеры».
В течение установленного срока полезного использования планируется произвести и реализовать 400 единиц продукции.
Требуется списывать стоимость НМА на себестоимость выпускаемой продукции не равномерно по месяцам, а пропорционально фактическому объёму произведённых изделий. Такой подход позволяет учитывать связь между использованием результата НИОКР и выпуском продукции, для создания которой эти работы выполнялись.
II. Бизнес-проблема
При линейном способе начисления амортизации расходы по НМА распределяются равномерно в течение срока полезного использования объекта. В рассматриваемой ситуации такой подход не отражает фактическую экономическую связь между использованием результатов НИОКР и выпуском продукции.
План производства является неравномерным. В отдельные месяцы выпуск продукции может отсутствовать полностью, тогда как при линейном способе амортизация продолжает начисляться. В результате расходы по амортизации отражаются в периодах, когда продукция, созданная с использованием соответствующих результатов НИОКР, фактически не производится.
Это приводит к следующим проблемам:
финансовый результат отдельных периодов формируется без учета фактического объёма выпуска;
себестоимость единицы продукции не отражает установленную методику распределения расходов;
амортизация начисляется даже в месяцы отсутствия производства;
усложняется анализ рентабельности выпуска и продаж продукции;
увеличивается объем ручных операций при расчете и распределении расходов;
повышается риск ошибок при отражении амортизации по нужной статье калькуляции;
становится сложнее сопоставить затраты на НИОКР с продукцией, для создания которой они были понесены.
В рассматриваемом случае расходы по амортизации должны признаваться по мере фактического выпуска продукции. При применении способа амортизации, пропорционального объёму продукции, и отсутствии выпуска в отчетном месяце сумма амортизации по данному объекту НМА, рассчитанная исходя из выработки, равна нулю.
III. Постановка задачи
Для корректного формирования себестоимости и финансового результата необходимо перейти от линейного метода начисления амортизации к способу, при котором стоимость объекта НМА списывается пропорционально количеству произведенной продукции.
При исходных данных стоимость амортизации, относимая на одну единицу продукции, определяется следующим образом:
Амортизация на единицу продукции = 10 000 000 / 400 = 25 000 рублей
Таким образом, на себестоимость каждой фактически произведённой единицы продукции необходимо относить 25 000 рублей расходов по амортизации НМА.
Например, если в отчетном месяце произведено 20 единиц продукции, сумма амортизации, относимая на выпуск, составит:
20×25 000=500 000 рублей
Если выпуск отсутствует, сумма амортизации за соответствующий период должна быть равна нулю.
Расчет 25 000 рублей на единицу приведён при условии:
отсутствия ликвидационной стоимости объекта НМА;
полного распределения стоимости 10 000 000 рублей;
неизменности планового объёма выпуска 400 единиц;
отсутствия корректировок стоимости и ожидаемого объёма выпуска.
В 1С:ERP необходимо обеспечить выполнение следующих требований:
Настроить начисление амортизации объекта НМА пропорционально фактическому объёму выпуска продукции.
Обеспечить автоматический расчет суммы амортизации исходя из количества произведенных изделий.
Исключить начисление и списание амортизации в месяцы, в которых выпуск продукции отсутствует.
Организовать автоматическое отнесение расходов по амортизации на отдельную статью калькуляции.
Минимизировать количество ручных действий пользователей при ежемесячном закрытии периода.
Обеспечить возможность контроля общей суммы списанной амортизации и остатка стоимости объекта НМА.
Настроить отчеты по выпуску и продажам продукции, произведенной с использованием результатов НИОКР.
Обеспечить анализ себестоимости продукции с выделением расходов по статье «Амортизация НМА по результатам НИОКР».
Обеспечить сопоставление количества произведенных изделий, суммы начисленной амортизации и стоимости амортизации, отнесенной на единицу продукции.
IV. Методологическая основа решения
ФСБУ 14/2022 предусматривает способ начисления амортизации пропорционально количеству продукции или объёму работ в натуральном выражении. Его применение должно быть обосновано способом получения экономических выгод от использования объекта НМА и закреплено в учетной политике организации.
При таком подходе стоимость объекта распределяется по мере фактического использования результата НМА в производстве.
Для рассматриваемого примера это означает, что расходы по амортизации должны быть связаны не с течением календарного времени, а с фактическим выпуском продукции:
Амортизация за период=Количество произведённой продукции ×Амортизация на единицу
При этом в учетной политике и настройках информационной системы необходимо закрепить единицу натурального измерения, плановый объём выпуска, порядок определения фактического выпуска, статью калькуляции и правила отражения расходов в себестоимости. ФСБУ 14/2022 также исходит из того, что при данном способе используется количество продукции в натуральном выражении, а не выручка от её реализации.
Важное методологическое замечание
В исходных данных указано, что срок полезного использования объекта НМА установлен как 5 лет, а также определён ожидаемый выпуск — 400 единиц продукции. Для применения способа амортизации пропорционально объёму продукции важно, чтобы в учетной политике и документах по объекту НМА было обосновано, почему именно натуральный показатель выпуска отражает получение экономических выгод от использования результата НИОКР.
Нужно пояснить, что пятилетний срок ограничивает период использования объекта, а ожидаемый выпуск используется как натуральная база распределения амортизируемой стоимости.
V. Порядок учета амортизации НМА
A. Краткое описание процесса
Ежемесячное начисление амортизации НМА и включение расходов в себестоимость продукции выполняется по фактическому объёму выпуска. Сумма амортизации определяется как произведение количества произведенной продукции на стоимость амортизации одной единицы.
Амортизация за месяц = Фактический выпуск × Стоимость НМА / Плановый объём выпуска
Если продукция в отчетном месяце не выпускалась, амортизация по данному объекту не начисляется и в расходы не включается.
B. Ежемесячный порядок действий с ответственными и результатом на примере учетной системы 1С:ERP Управление предприятием 2
Этап
Действие
Ответственный
Результат
1
Определить фактический объём выпущенной продукции за месяц и нарастающим итогом с момента ввода объекта НМА в эксплуатацию
Производственный отдел / экономист
Подтверждено количество изделий
2
Сверить выпуск с производственными документами и отчетами 1С:ERP
Экономист / бухгалтер по управленческому учету
Подтверждены исходные данные
3
Создать документ «Выработка НМА» и указать фактический объём выпуска (нарастающим итогом)
Экономист или бухгалтер по учету НМА
Выработка зарегистрирована в 1С:ERP
4
Проверить правильность объекта НМА, группы продукции и единицы измерения
Бухгалтер по учету НМА
Исключены ошибки в исходных данных
5
В рамках процедуры Закрытие месяца выполнить регламентную операцию «Амортизация НМА и списание расходов по НИОКР»
Бухгалтер
Амортизация начислена по фактической выработке
6
Проверить справку-расчёт амортизации НМА
Бухгалтер / экономист
Сумма амортизации подтверждена
7
Выполнить операцию «Распределение затрат и расчет себестоимости»
Бухгалтер по управленческому или производственному учету
Расходы распределены на себестоимость продукции
8
Проверить распределение по статье расходов, группе продукции и подразделению
Экономист / бухгалтер
Расходы отражены по нужной аналитике
9
Проверить обороты по счетам 05 и 20.01
Главный бухгалтер / ответственный бухгалтер
Подтверждена корректность проводок
10
Проверить себестоимость и валовую прибыль по продукции
Экономист / финансовый контролер
Оценено влияние амортизации на финансовый результат
C. Распределение ответственности
Роль
Ответственность
Производственный отдел
Подтверждает фактический выпуск продукции и сообщает об отсутствии производства
Экономист
Сверяет выпуск, контролирует расчет на единицу и анализирует влияние амортизации на себестоимость
Бухгалтер по учету НМА
Контролирует параметры объекта, регистрирует выработку и начисляет амортизацию
Бухгалтер по производственному учету
Выполняет распределение затрат и расчет себестоимости
Главный бухгалтер
Контролирует соответствие учетной политике и утверждает результаты закрытия месяца
D. Контрольный результат
По итогам месяца должны быть подтверждены:
фактический объём выпуска продукции;
корректно зарегистрированная выработка НМА;
сумма амортизации за месяц;
отсутствие амортизации при нулевом выпуске;
отражение расходов по нужной статье калькуляции;
включение расходов в себестоимость продукции;
корректные обороты по счетам 05 и 20.01;
соответствие данных отчетам по себестоимости и валовой прибыли.
Практический результат
Настройка позволяет связать расходы по амортизации результата НИОКР с фактическим выпуском продукции. В результате амортизация распределяется между изделиями в одинаковой сумме на единицу, а расходы автоматически включаются в производственную себестоимость по заданной статье калькуляции.
При отсутствии выпуска в отчетном месяце сумма амортизации, рассчитанная по показателю выработки, равна нулю. Это позволяет избежать механического начисления расходов в периодах, когда продукция не производилась, и повысить сопоставимость себестоимости, выручки и финансового результата.
Перед внедрением решения необходимо согласовать методику с бухгалтерской и финансовой службами, закрепить её в учетной политике, проверить настройки на тестовом примере и определить ответственных за ввод выработки и контроль закрытия месяца.
Материал отражает практический подход к настройке учета в 1С:ERP. Перед применением необходимо проверить его соответствие учетной политике организации, рабочему плану счетов и параметрам используемой версии конфигурации.
Об авторе
Анастасия Вощанова — директор по экономике и руководитель направления по разработке и внедрению корпоративных решений на базе 1С:ERP, 1С:ERP+PM и 1С:Документооборот.
Специализируется на автоматизации бизнес-процессов инженерных и проектно-ориентированных компаний, финансовом планировании и бюджетировании, управленческом учете, проектном управлении и корпоративном документообороте.
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