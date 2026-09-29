Амортизация НМА пропорционально объему выпуска в 1С:ERP

IV. Методологическая основа решения

ФСБУ 14/2022 предусматривает способ начисления амортизации пропорционально количеству продукции или объёму работ в натуральном выражении. Его применение должно быть обосновано способом получения экономических выгод от использования объекта НМА и закреплено в учетной политике организации.

При таком подходе стоимость объекта распределяется по мере фактического использования результата НМА в производстве.

Для рассматриваемого примера это означает, что расходы по амортизации должны быть связаны не с течением календарного времени, а с фактическим выпуском продукции:

Амортизация за период=Количество произведённой продукции ×Амортизация на единицу

При этом в учетной политике и настройках информационной системы необходимо закрепить единицу натурального измерения, плановый объём выпуска, порядок определения фактического выпуска, статью калькуляции и правила отражения расходов в себестоимости. ФСБУ 14/2022 также исходит из того, что при данном способе используется количество продукции в натуральном выражении, а не выручка от её реализации.

Важное методологическое замечание

В исходных данных указано, что срок полезного использования объекта НМА установлен как 5 лет, а также определён ожидаемый выпуск — 400 единиц продукции. Для применения способа амортизации пропорционально объёму продукции важно, чтобы в учетной политике и документах по объекту НМА было обосновано, почему именно натуральный показатель выпуска отражает получение экономических выгод от использования результата НИОКР.

Нужно пояснить, что пятилетний срок ограничивает период использования объекта, а ожидаемый выпуск используется как натуральная база распределения амортизируемой стоимости.