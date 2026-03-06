Новые изменения в Правила обучения по охране труда № 2464 с 1 сентября 2026 или «дистанционки» больше не будет?

Минтруд подготовил проект изменений к постановлению № 2464, регулирующему обучение по охране труда. На первый взгляд — это «косметика»: срок действия продлевают, отдельные нормы уточняют. Но есть и кардинальное изменение

Если читать проект внимательно (см. Минтруд России и проект на regulation.gov.ru), становится ясно: одно из ключевых нововведений может серьёзно изменить практику обучения — особенно для тех, кто привык учиться дистанционно.

Главное изменение: дистанционное обучение — теперь не для всего

Сейчас правила прямо допускают онлайн-обучение, которое можно проводить дистанционно с использованием интернета, электронных платформ, вебинаров и т.д.

И многие компании этим активно пользуются — особенно для обучения по охране труда, первой помощи и использованию СИЗ.

Что меняется

В проект добавляется важная оговорка (речь про изменения п. 66 Правил): дистанционное обучение допускается, за исключением практических занятий по безопасному выполнению работ, оказанию первой помощи, применению СИЗ и занятий на полигонах и тренажёрах.

Что это означает на практике

Формально дистанционное обучение остаётся.

Но по сути — его сильно ограничивают, потому что любое обучение по охране труда включает практику. А значит полностью дистанционный формат становится невозможен.

Почему это критично?

Особенно сильно изменение бьёт по:

учебным центрам с онлайн-платформами

компаниям с распределёнными сотрудниками

работодателям, которые обучают «без отрыва от работы»

Остальные изменения (кратко)

На фоне этого нововведения остальные поправки выглядят менее радикально:

Продление правил до 2032 года

Система обучения остаётся прежней — без полной реформы.

Упрощения для работодателей:

совместителей можно не обучать повторно

офисных работников проще освободить от инструктажа

Первая помощь — шире и строже

нужно будет обучать больше сотрудников

вводятся конкретные сроки обучения

добавляются инструкторы

Стажировка — минимум 5 смен

Для новичков без опыта — обязательный минимум.

Документы и реестры

уточняют протоколы

вводят ежегодную актуализацию данных

Главный вывод

Хотя проект не переписывает правила полностью, он меняет сам подход: обучение по охране труда снова становится очным по своей сути.

Дистанционные технологии остаются:

для теории

для обмена информацией

Но ключевой элемент — практика — возвращается в офлайн.

Что делать уже сейчас

Проверьте, когда у вас срок очередного обучения и, возможно, проведите его раньше срока, чтобы на ближайшие 3 года закрыть этот вопрос хотя бы для части сотрудников!