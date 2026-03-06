Новые изменения в Правила обучения по охране труда № 2464 с 1 сентября 2026 или «дистанционки» больше не будет?
Если читать проект внимательно (см. Минтруд России и проект на regulation.gov.ru), становится ясно: одно из ключевых нововведений может серьёзно изменить практику обучения — особенно для тех, кто привык учиться дистанционно.
Главное изменение: дистанционное обучение — теперь не для всего
Сейчас правила прямо допускают онлайн-обучение, которое можно проводить дистанционно с использованием интернета, электронных платформ, вебинаров и т.д.
И многие компании этим активно пользуются — особенно для обучения по охране труда, первой помощи и использованию СИЗ.
Что меняется
В проект добавляется важная оговорка (речь про изменения п. 66 Правил): дистанционное обучение допускается, за исключением практических занятий по безопасному выполнению работ, оказанию первой помощи, применению СИЗ и занятий на полигонах и тренажёрах.
Что это означает на практике
Формально дистанционное обучение остаётся.
Но по сути — его сильно ограничивают, потому что любое обучение по охране труда включает практику. А значит полностью дистанционный формат становится невозможен.
Почему это критично?
Особенно сильно изменение бьёт по:
учебным центрам с онлайн-платформами
компаниям с распределёнными сотрудниками
работодателям, которые обучают «без отрыва от работы»
Остальные изменения (кратко)
На фоне этого нововведения остальные поправки выглядят менее радикально:
Продление правил до 2032 года
Система обучения остаётся прежней — без полной реформы.
Упрощения для работодателей:
совместителей можно не обучать повторно
офисных работников проще освободить от инструктажа
Первая помощь — шире и строже
нужно будет обучать больше сотрудников
вводятся конкретные сроки обучения
добавляются инструкторы
Стажировка — минимум 5 смен
Для новичков без опыта — обязательный минимум.
Документы и реестры
уточняют протоколы
вводят ежегодную актуализацию данных
Главный вывод
Хотя проект не переписывает правила полностью, он меняет сам подход: обучение по охране труда снова становится очным по своей сути.
Дистанционные технологии остаются:
для теории
для обмена информацией
Но ключевой элемент — практика — возвращается в офлайн.
Что делать уже сейчас
Проверьте, когда у вас срок очередного обучения и, возможно, проведите его раньше срока, чтобы на ближайшие 3 года закрыть этот вопрос хотя бы для части сотрудников!
