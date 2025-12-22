Главбух в Таиланде: 90 секунд правды
Короткий мульт для тех, у кого отпуск, а в голове все еще отчетность.
Иногда главбуху проще сменить страну, чем режим «отчётность 24/7».
Я сделал 90‑секундный мульт про поездку главбуха в Таиланд — без лекций и норм НК, просто история, в которой многие себя узнают.
🎬 Смотрите «Главбух в Таиланде».
Если откликнулось — у меня есть ТГ‑канал, где за бухгалтерию, ИИ и автоматизацию отвечает не человек, а искусственный интеллект.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию