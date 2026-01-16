Отчетный период в разгаре!

В разгар отчетного периода легко забыть про статистику — напомню, ее тоже нужно сдавать наряду с налоговыми декларациями и бухгалтерской отчетностью.

Штрафы за не сданную статистику:

Для организаций: первый раз — 20–70 тыс. руб., повторно — 100–150 тыс. руб.

Для ИП и должностных лиц: первый раз — 10–20 тыс. руб., повторно — 30–50 тыс. руб.

Что делать? Всё очень просто:

Откройте сайт Росстата Введите свой ИНН Проверьте, появились ли у вас формы отчётности для сдачи

Если в списке форм для сдачи нет - выдыхайте, ничего сдавать не нужно! (но для подстраховки сделайте скриншот)

Если получили письмо или уведомление от Росстата — сдавайте отчётность обязательно