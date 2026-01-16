Отчетный период в разгаре!
В разгар отчетного периода легко забыть про статистику — напомню, ее тоже нужно сдавать наряду с налоговыми декларациями и бухгалтерской отчетностью.
Штрафы за не сданную статистику:
Для организаций: первый раз — 20–70 тыс. руб., повторно — 100–150 тыс. руб.
Для ИП и должностных лиц: первый раз — 10–20 тыс. руб., повторно — 30–50 тыс. руб.
Что делать? Всё очень просто:
Откройте сайт Росстата
Введите свой ИНН
Проверьте, появились ли у вас формы отчётности для сдачи
Если в списке форм для сдачи нет - выдыхайте, ничего сдавать не нужно! (но для подстраховки сделайте скриншот)
Если получили письмо или уведомление от Росстата — сдавайте отчётность обязательно
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию