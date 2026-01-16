КПК ОБЩ 8103
Вера Гудзовская
Отчетность в Росстат

Отчетный период в разгаре!

В разгар отчетного периода легко забыть про статистику — напомню, ее тоже нужно сдавать наряду с налоговыми декларациями и бухгалтерской отчетностью.

Штрафы за не сданную статистику:

Для организаций: первый раз — 20–70 тыс. руб., повторно — 100–150 тыс. руб.

Для ИП и должностных лиц: первый раз — 10–20 тыс. руб., повторно — 30–50 тыс. руб.

Что делать? Всё очень просто:

  1. Откройте сайт Росстата

  2. Введите свой ИНН

  3. Проверьте, появились ли у вас формы отчётности для сдачи

Если в списке форм для сдачи нет - выдыхайте, ничего сдавать не нужно! (но для подстраховки сделайте скриншот)

Если получили письмо или уведомление от Росстата — сдавайте отчётность обязательно

Письмо Росстата от 17.02.2017 N 04-04-4/29-СМИ

