Банкротство не отменяет выплату зарплаты. Сколько стоит в суде молчание компании?

Текущие платежи: почему «реестр» здесь не работает
Первое, что стоит усвоить управляющим: не всякая задолженность перед персоналом попадает в общий список кредиторов.
Пункт 1 статьи 5 Закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» относит к текущим платежам требования о выплате выходных пособий и оплате труда тех, кто работал или работает по трудовому договору, если эти обязательства появились после принятия заявления о банкротстве. Такие долги не включают в реестр — их гасят вне очереди из конкурсной массы.
Добавим пункт 2 статьи 134 того же закона: зарплата и выходные пособия идут второй очередью текущих платежей. То есть перед большинством прочих кредиторов.
Практический смысл: если долг перед сотрудником возник уже в ходе банкротства, надежда на «долгий ящик реестра» беспочвенна. Деньги взыщут, причем с приоритетом.
Статья 211 ГПК РФ: норма, которую недооценивают
Вторая ловушка - процессуальная. Многие полагают, что даже проигранный спор можно «повесить» на годы, пока идут апелляции. Но здесь вступает в силу статья 211 Гражданского процессуального кодекса РФ: решение о выплате работнику зарплаты за три месяца исполняется немедленно.
Что это значит на деле:
исполнительный лист выдают сразу после оглашения резолютивной части;
взыскание идет, пока решение еще не вступило в силу;
оспорить такой поворот крайне трудно, если ответчик вообще не появлялся в процессе.
Именно это и произошло в данном деле: компания не направила представителя, не подготовила контррасчет и не заявила возражений. Суд вынес решение, опираясь только на доводы истца, - и утвердил все суммы без проверки.
Расчет при увольнении: императив, а не договоренность
Статья 140 ТК РФ требует: при прекращении трудового договора все причитающиеся суммы выплачивают в день увольнения. Если сотрудник в этот день не работал - не позже следующего дня после его обращения за расчетом. При споре о размерах работодатель обязан выплатить неоспариваемую часть.
Отсюда важный вывод для тех, кто заключает соглашения о расторжении:
выходное пособие из такого соглашения — это не «корпоративный жест», а полноценное обязательство;
ссылка на «золотой парашют» как на нечто необязательное не защищает от взыскания;
задержка автоматически тянет за собой проценты по статье 236 ТК РФ за каждый просроченный день.
Что должно было сделать руководство
Разбор ошибок полезно превратить в чек-лист. Минимальный набор действий, способный срезать риски, выглядит так.
Не игнорировать процесс
Статья 20.3 Закона о банкротстве прямо обязывает конкурсного управляющего заявлять возражения по требованиям кредиторов. Отсутствие представителя лишает должника возможности:
оспорить размер выходного пособия;
просить о снижении компенсации морального вреда;
представить собственный расчет задолженности.
2. Вести учет входящих требований
В конкурсном производстве легко потерять контроль над корреспонденцией. Нужен реестр текущих обязательств и ответственный за обработку судебных документов. Да, необоснованные возражения иногда увеличивают издержки, но пассивность обходится в разы дороже.
3. Пробовать урегулирование
Мировое соглашение или частичное погашение способны уменьшить итоговую сумму. Но здесь важно не нарушить очередность текущих платежей - иначе сделку могут оспорить.
Сколько стоило молчание
Суд взыскал с работодателя:
640 648,95 руб. — основной долг (зарплата, отпускные, выходное пособие);
20 000 руб. — компенсация морального вреда;
50 000 руб. — расходы на представителей истца.
С процентами по статье 236 ТК РФ и возможными исполнительскими сборами выплаты превысили 740 000 рублей.
Преюдиция: один иск превращается в десять
Самое болезненное последствие - не сама сумма, а созданный прецедент. Решение стало основанием для требований еще десяти бывших сотрудников.
Статья 61 ГПК РФ о преюдиции означает: обстоятельства, установленные вступившим в силу решением, повторно не доказывают. При схожих обстоятельствах у ответчика почти нет шансов. Одна нерешенная проблема выросла в серийные взыскания.
Коротко для управляющего
1. Текущие долги по зарплате не «сгорают» — их гасят приоритетно.
2. Статья 211 ГПК РФ запускает немедленное исполнение - до апелляции.
3. Молчание в суде = проигрыш. Суд решит дело по доказательствам истца.
4. Соглашение о расторжении с крупным пособием в банкротстве - зона особого риска.
5. Учет исков и работа с управляющим обязательны, иначе риск становится системным.
В кризисе побеждает не тот, кто экономит на защите, а тот, кто быстро реагирует и грамотно выстраивает процессуальную позицию. Игнорирование спора — это не тактика, а гарантированный убыток.
Связаться с автором статьи можно по ссылке