Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Консультант + мобилка
Купить подписку
Без паники! Все сдадут экзамены. Курс для родителей 8-11 классов от 100балльного репетитора
Игорь Вахромов
Трудовое право
Читать 3 мин
Банкротство не отменяет выплату зарплаты. Сколько стоит в суде молчание компании?

Банкротство не отменяет выплату зарплаты. Сколько стоит в суде молчание компании?

Бытует опасное заблуждение: если компания обанкротилась, любые долги перед работниками «растворятся» в реестре кредиторов. Практика показывает обратное. Когда работодатель самоустраняется от спора, суд взыскивает деньги в ускоренном порядке — вне очереди и до апелляции. Разберем кейс, где бездействие руководства обернулось лавиной однотипных исков.

3 просмотра5 открытий

Текущие платежи: почему «реестр» здесь не работает

Первое, что стоит усвоить управляющим: не всякая задолженность перед персоналом попадает в общий список кредиторов.

Пункт 1 статьи 5 Закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» относит к текущим платежам требования о выплате выходных пособий и оплате труда тех, кто работал или работает по трудовому договору, если эти обязательства появились после принятия заявления о банкротстве. Такие долги не включают в реестр — их гасят вне очереди из конкурсной массы.

Добавим пункт 2 статьи 134 того же закона: зарплата и выходные пособия идут второй очередью текущих платежей. То есть перед большинством прочих кредиторов.

Практический смысл: если долг перед сотрудником возник уже в ходе банкротства, надежда на «долгий ящик реестра» беспочвенна. Деньги взыщут, причем с приоритетом.

Статья 211 ГПК РФ: норма, которую недооценивают

Вторая ловушка - процессуальная. Многие полагают, что даже проигранный спор можно «повесить» на годы, пока идут апелляции. Но здесь вступает в силу статья 211 Гражданского процессуального кодекса РФ: решение о выплате работнику зарплаты за три месяца исполняется немедленно. 

Что это значит на деле:

  • исполнительный лист выдают сразу после оглашения резолютивной части;

  • взыскание идет, пока решение еще не вступило в силу;

  • оспорить такой поворот крайне трудно, если ответчик вообще не появлялся в процессе.

Именно это и произошло в данном деле: компания не направила представителя, не подготовила контррасчет и не заявила возражений. Суд вынес решение, опираясь только на доводы истца, - и утвердил все суммы без проверки.

Расчет при увольнении: императив, а не договоренность

Статья 140 ТК РФ требует: при прекращении трудового договора все причитающиеся суммы выплачивают в день увольнения. Если сотрудник в этот день не работал - не позже следующего дня после его обращения за расчетом. При споре о размерах работодатель обязан выплатить неоспариваемую часть.

Отсюда важный вывод для тех, кто заключает соглашения о расторжении:

  • выходное пособие из такого соглашения — это не «корпоративный жест», а полноценное обязательство;

  • ссылка на «золотой парашют» как на нечто необязательное не защищает от взыскания;

  • задержка автоматически тянет за собой проценты по статье 236 ТК РФ за каждый просроченный день.

Что должно было сделать руководство

Разбор ошибок полезно превратить в чек-лист. Минимальный набор действий, способный срезать риски, выглядит так.

  1. Не игнорировать процесс

Статья 20.3 Закона о банкротстве прямо обязывает конкурсного управляющего заявлять возражения по требованиям кредиторов. Отсутствие представителя лишает должника возможности:

  • оспорить размер выходного пособия;

  • просить о снижении компенсации морального вреда;

  • представить собственный расчет задолженности.

2. Вести учет входящих требований

В конкурсном производстве легко потерять контроль над корреспонденцией. Нужен реестр текущих обязательств и ответственный за обработку судебных документов. Да, необоснованные возражения иногда увеличивают издержки, но пассивность обходится в разы дороже. 

3. Пробовать урегулирование

Мировое соглашение или частичное погашение способны уменьшить итоговую сумму. Но здесь важно не нарушить очередность текущих платежей - иначе сделку могут оспорить. 

Сколько стоило молчание

Суд взыскал с работодателя:

  • 640 648,95 руб. — основной долг (зарплата, отпускные, выходное пособие);

  • 20 000 руб. — компенсация морального вреда;

  • 50 000 руб. — расходы на представителей истца.

С процентами по статье 236 ТК РФ и возможными исполнительскими сборами выплаты превысили 740 000 рублей.

Преюдиция: один иск превращается в десять

Самое болезненное последствие - не сама сумма, а созданный прецедент. Решение стало основанием для требований еще десяти бывших сотрудников.

Статья 61 ГПК РФ о преюдиции означает: обстоятельства, установленные вступившим в силу решением, повторно не доказывают. При схожих обстоятельствах у ответчика почти нет шансов. Одна нерешенная проблема выросла в серийные взыскания.

Коротко для управляющего

1. Текущие долги по зарплате не «сгорают» — их гасят приоритетно.

2. Статья 211 ГПК РФ запускает немедленное исполнение - до апелляции.

3. Молчание в суде = проигрыш. Суд решит дело по доказательствам истца.

4. Соглашение о расторжении с крупным пособием в банкротстве - зона особого риска.

5. Учет исков и работа с управляющим обязательны, иначе риск становится системным.

В кризисе побеждает не тот, кто экономит на защите, а тот, кто быстро реагирует и грамотно выстраивает процессуальную позицию. Игнорирование спора — это не тактика, а гарантированный убыток.

Связаться с автором статьи можно по ссылке

Информации об авторе

Игорь Вахромов

Игорь Вахромов

Руководитель в ООО

3 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка