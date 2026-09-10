Банкротство не отменяет выплату зарплаты. Сколько стоит в суде молчание компании?

Текущие платежи: почему «реестр» здесь не работает

Первое, что стоит усвоить управляющим: не всякая задолженность перед персоналом попадает в общий список кредиторов.

Пункт 1 статьи 5 Закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» относит к текущим платежам требования о выплате выходных пособий и оплате труда тех, кто работал или работает по трудовому договору, если эти обязательства появились после принятия заявления о банкротстве. Такие долги не включают в реестр — их гасят вне очереди из конкурсной массы.

Добавим пункт 2 статьи 134 того же закона: зарплата и выходные пособия идут второй очередью текущих платежей. То есть перед большинством прочих кредиторов.

Практический смысл: если долг перед сотрудником возник уже в ходе банкротства, надежда на «долгий ящик реестра» беспочвенна. Деньги взыщут, причем с приоритетом.