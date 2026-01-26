Месячный лимит расчетов с самозанятыми в 2026 году
Это правда или фейк? — спрашивают мои предприниматели.
❌ФЭЙК!
В законодательстве нет лимита на 35 000 ₽ в месяц для выплат самозанятым.
Единственный жёсткий лимит — годовой доход самозанятого, не более 2,4 млн рублей в год (ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422‑ФЗ)
В чем правда?
С 10 января 2026 года Минтруд ввёл новые критерии проверок для компаний, работающих с самозанятыми. (Приказ Минтруда РФ от 08.12.2025 № 685н.)
Инспекторов заинтересует ситуация, если:
1. Вы сотрудничаете с 35+ самозанятыми
2. У каждого из них:
средний доход от вас — более 35 000 рублей в месяц
сотрудничество длится более 3 месяцев
доход от вас составляет более 75% от всех их доходов самозанятого
Это не запрет, а «красный флаг» для проверок!
Если все условия совпали, инспекторы будут проверять факты:
Есть ли признаки трудовых отношений? (график, подчинение правилам, рабочее место и т.д.)
Соответствует ли договор реальной ситуации?
Если признают подмену?
Договор переквалифицируют в трудовой
Начислят все взносы и налоги, пени и штрафы
Самозанятого лишат статуса
Что делать?
Фиксируйте результат - в договоре и акте указывайте конкретные услуги
Не контролируйте процесс -не требуйте соблюдения графика работы, дресс‑кода или внутренних правил компании.
Разнообразьте заказчиков - пусть у самозанятого будут и другие клиенты — так доля вашего дохода не достигнет 75%
📌 Самозанятому можно платить более 35 000 руб. в месяц - если отношения гражданско-правовые, а не скрытая зарплата.
