Месячный лимит расчетов с самозанятыми в 2026 году

«С 2026 года лимит выплат самозанятым составит 35 000 рублей в месяц», — такие заголовки встречаются в интернете. Но прочитать эту информацию можно только по подписке.

Это правда или фейк? — спрашивают мои предприниматели.

❌ФЭЙК!

В законодательстве нет лимита на 35 000 ₽ в месяц для выплат самозанятым.

Единственный жёсткий лимит — годовой доход самозанятого, не более 2,4 млн рублей в год (ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422‑ФЗ)

В чем правда?

С 10 января 2026 года Минтруд ввёл новые критерии проверок для компаний, работающих с самозанятыми. (Приказ Минтруда РФ от 08.12.2025 № 685н.) Инспекторов заинтересует ситуация, если: 1. Вы сотрудничаете с 35+ самозанятыми 2. У каждого из них: средний доход от вас — более 35 000 рублей в месяц

сотрудничество длится более 3 месяцев

доход от вас составляет более 75% от всех их доходов самозанятого Это не запрет, а «красный флаг» для проверок! Если все условия совпали, инспекторы будут проверять факты: Есть ли признаки трудовых отношений? (график, подчинение правилам, рабочее место и т.д.)

Соответствует ли договор реальной ситуации? Если признают подмену? Договор переквалифицируют в трудовой Начислят все взносы и налоги, пени и штрафы Самозанятого лишат статуса

Что делать?

Фиксируйте результат - в договоре и акте указывайте конкретные услуги

Не контролируйте процесс -не требуйте соблюдения графика работы, дресс‑кода или внутренних правил компании.

Разнообразьте заказчиков - пусть у самозанятого будут и другие клиенты — так доля вашего дохода не достигнет 75%

📌 Самозанятому можно платить более 35 000 руб. в месяц - если отношения гражданско-правовые, а не скрытая зарплата.

Еще почитать тут 👉