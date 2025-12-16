Как бухгалтеру быть заметным в соцсетях в 2026 году

Нишу бухгалтерии многие маркетологи до сих пор считают сложной для продвижения. Скучной. Неинтересной. Но с этим трудно согласиться.

Если честно, в жизни бухгалтера и его клиентов ежедневно происходит огромное количество историй — иногда курьёзных, иногда поучительных, а иногда очень показательных. Другое дело, что рассказать о них не всегда возможно. Где-то это неэтично, где-то можно задеть клиента или нарушить границы доверия.

И всё же вопрос остаётся — как бухгалтеру продвигаться в 2026 году?