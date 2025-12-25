Договор подряда: 8 ошибок, из-за которых подрядчик может остаться без оплаты и с убытками

Введение
Договор подряда кажется простой формальностью, когда стороны обсудили все условия. На практике же его стандартные пункты становятся ловушками, из-за которых подрядчики теряют миллионы. В этой статье разбираем частые ошибки и шаги, и рассказываем, как составить договор, который защищает ваши интересы, а не создает новые риски.
Самое главное
Подпись неуполномоченного человека делает договор бесполезным
Размытый предмет договора — прямая дорога к спорам об объеме и стоимости работ
Отсутствие сроков может привести к признанию договора незаключенным
Не прописанный порядок передачи площадки парализует работы
Обязанности заказчика без штрафов — это разрешение их нарушать
Неясный порядок приемки работ позволяет заказчику бесконечно тянуть с оплатой
Долгий срок рассмотрения претензий (более 15 дней) затягивает решение любых вопросов
Невыгодная подсудность заставит вас судиться в другом городе
Ошибка 1. Вы проверили не полномочия, а только подпись
Договор, подписанный неуполномоченным лицом (например, по доверенности с истекшим сроком), в суде могут признать недействительным. Все выполненные работы и понесенные затраты превратятся в убытки подрядчика.
Что делать:
Требуйте доверенность. Если подписывает не директор, всегда запрашивайте копию доверенности. Проверьте ее срок и четкий перечень полномочий — право заключать такие договоры должно быть прямо указано.
Сверяйтесь с уставом. Если подписывает директор, получите выписку из ЕГРЮЛ.
Попросите паспорт у лица, которое подписывает договор, если договор подписывается в вашем присутствии
Копию доверенности сохраните для себя
Ошибка 2. Предмет договора описан общими словами
Устных договоренностей для суда не существуют. Если в договоре написано «ремонт офиса» без деталей, заказчик может оспорить объем, качество и итоговую цену. Вы не докажете, что делали, например, капитальный, а не косметический ремонт.
Что делать:
Детализируйте работы в приложении. В самом тексте договора сделайте отсылку к Приложению №1 «Техническое задание» или «Смета». Именно в этих документах распишите все: от демонтажа конкретных перегородок до модели устанавливаемых розеток.
Используйте однозначные формулировки. Избегайте «произвести отделочные работы», используйте «укладка плитки марки X на площадь Y кв.м, затирка швов составом Z».
Ошибка 3. В договоре нет четких сроков работ
Начальный и конечный срок — существенное условие договора подряда (ст. 708 ГК РФ). Если их нет, договор могут признать незаключенным. Вы не сможете взыскать оплату по его условиям, а только стоимость фактически принятых работ.
Что делать:
Укажите даты. Четко пропишите календарные даты начала и окончания работ.
Пропишите порядок изменения сроков. Добавьте пункт: «Сроки могут быть изменены по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения».
Если у вас происходит изменение сроков работ на объекте по любой причине, важно заключить соответствующее дополнительное соглашение к договору. Устные договоренности не работают в суде.
Ошибка 4. Не установлен порядок передачи площадки/материалов
Если не указано, когда и как заказчик обязан предоставить доступ к объекту или материалы, он может делать это неделями и даже месяцами. Ваша техника и бригада будут простаивать, но формально нарушать сроки будете вы, если не приостановите работы официально.
Что делать:
Введите ответственность за просрочку передачи. Добавьте в договор: «За каждый день просрочки в предоставлении объекта/материалов Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от цены договора».
Закрепите право переносить сроки. Укажите, что на время простоя по вине Заказчика сроки выполнения работ сдвигаются соответствующим образом. Определите, какими документами это оформляется.
Ошибка 5. У заказчика нет ответственности
Если обязанности заказчика (согласовать проект, обеспечить доступ, оплатить работы в срок) не подкреплены штрафными санкциями, их будут нарушать безнаказанно.
Что делать:
На каждое нарушение обязанности пропишите неустойку. Для удобства можно подготовить таблицу: «Нарушение — Ответственность». Например: «Несвоевременное предоставление проектной документации — 500 рублей за каждый день просрочки».
Пропишите право приостановить работы. Впишите условие о том, что при нарушении заказчиком своих обязательств более чем на N дней, подрядчик вправе приостановить работы до их устранения.
Ошибка 6. Не прописан механизм приемки результатов
Если заказчик игнорирует приёмку объекта и не подписывает акт, вы не можете выставить счет и получить деньги. Без четкого порядка он может тянуть месяцами, а вы — нести расходы на охрану объекта, на аренду земельного участка или риски случайной гибели строящегося/ремонтируемого объекта.
Что делать:
Пропишите конкретные условия: «Если в течение 5 рабочих дней с даты получения акта Заказчик не подписал его и не направил мотивированный отказ, работы считаются принятыми в полном объеме».
Закрепите право на односторонний акт. Добавьте право составить односторонний акт сдачи-приемки, имеющий юридическую силу, если заказчик уклоняется.
Важно согласовать и поэтапную приемку работ, особенно, если к поэтапной сдаче работ привязана поэтапная оплата.
Ошибка 7. Срок ответа на претензию — 30 дней
Стандартный 30-дневный срок рассмотрения претензий — это месяц вашего ожидания и замороженных денег. За это время проблема может усугубиться, а заказчик — найти новые формальные причины для отказа.
Что делать:
Сократите срок до 10-15 дней. Это дисциплинирует заказчика и ускоряет процесс урегулирования любых разногласий.
Ошибка 8. Подсудность не определена или невыгодна
Если в договоре нет пункта о подсудности, иск надо подавать по месту нахождения ответчика-заказчика (ст. 35 АПК РФ). Если он находится в другом регионе, ваши расходы вырастут: не всегда есть возможность участвовать в заседании онлайн, а выезд в другой региона — дополнительная трата времени и денег.
Что делать:
Закрепите удобную для вас подсудность. Включите в договор однозначную формулировку: «Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде [вашего региона]».
Особое внимание — ИП-заказчики. Если заказчик — индивидуальный предприниматель, при отсутствии договорной подсудности иск придется подавать по его месту жительства, которое может быть где угодно.
Есть и профессиональные способы установить подсудность спора по месту выполнения работ. Однако при этом важно очень детально расписать место расположения объекта, на котором будут проводиться работы или или место выполнения работ.
Заключение
Договор подряда — это основной инструмент управления вашими рисками. Один неверный пункт — и вас ждут финансовые потери, замороженные активы и потерянное время. Это своеобразная дорожная карта, следуя которой, вы безопасно доберетесь до желаемой цели.
Итоговый чек-лист: прежде чем подписать договор, убедитесь, что в нем есть ответы на вопросы: Кто подписывает? Что конкретно делаем? К какому сроку? Что, если площадку не дали? Что, если заказчик не принимает работу? Где будем судиться? Потратьте время на проработку этих пунктов — это поможет вам сохранить деньги и нервы.
Автор
Людмила Выродова - юрист для бизнеса, руководитель юридической компании “Бизнес и закон”.
