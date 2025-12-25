Договор подряда: 8 ошибок, из-за которых подрядчик может остаться без оплаты и с убытками

Ошибка 3. В договоре нет четких сроков работ

Начальный и конечный срок — существенное условие договора подряда (ст. 708 ГК РФ). Если их нет, договор могут признать незаключенным. Вы не сможете взыскать оплату по его условиям, а только стоимость фактически принятых работ.

Что делать:

Укажите даты. Четко пропишите календарные даты начала и окончания работ.

Пропишите порядок изменения сроков. Добавьте пункт: «Сроки могут быть изменены по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения».

Если у вас происходит изменение сроков работ на объекте по любой причине, важно заключить соответствующее дополнительное соглашение к договору. Устные договоренности не работают в суде.