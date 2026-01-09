Что проверить перед покупкой бизнеса, чтобы не купить проблемы

Почему юридическая проверка — это необходимость

Покупка бизнеса без проверки напоминает покупку квартиры по фото. Внешне всё красиво, но на деле оказывается, что с окон дует, пол скрипит, а сантехнику нужно было менять лет 10 назад. И в итоге ремонт обойдется в половину стоимости покупки

Юридическая проверка (due diligence) — это системный анализ всех аспектов компании: от документов до договоров и судебных дел. Ее цель — выявить риски, которые могут привести к финансовым потерям после сделки.

Что входит в обязательную проверку: