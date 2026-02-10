Бухгалтерский календарь на февраль 2026: что и когда сдаем
Если декабрь — это финишная прямая, то февраль — это сложнейшая полоса препятствий сразу после старта. Вам предстоит прыгнуть через годовой отчет, пробежать по ежемесячным платежам и не споткнуться о перенесенные сроки.
Давайте разложим февральские даты не просто по числам, а по логике ваших действий и рисков.
Первая неделя (3-5 февраля): Стартуем с «хвоста» января
В начале месяца всех ждет необычная ситуация с НДФЛ, о которой легко забыть в суете.
3 февраля — нужно подать уведомление по НДФЛ только за последнюю неделю января (с 23 по 31 число). Не за весь месяц! Это специфика переходящего периода. Проследите, чтобы в вашей программе корректно «отрезался» этот временной отрезок, иначе ИФНС получит некорректные данные.
5 февраля — соответственно, уплатить этот самый НДФЛ. Ошибка здесь — прямой путь к недоимке и пеням. Проверьте расчет дважды.
Экспертная ремарка: Многие бухгалтерские сервисы и программы сейчас автоматически выделяют этот период. Но если вы считаете вручную или ведете таблички — это первая точка повышенного внимания.
Середина месяца (16, 20 февраля): Не дайте переносам обмануть себя
Тут нас поджидают две даты, которые выглядят неочевидно.
16 февраля — крайний срок уплаты взносов на травматизм (в СФР) за январь. Почему не 15-го? Потому что 15 февраля 2026 года — это суббота. Срок по закону переносится на следующий рабочий день (понедельник, 16-е). Это классический перенос, который ловит невнимательных.
20 февраля — день для импортеров из стран ЕАЭС. Нужно сдать декларацию по косвенным налогам (НДС/акцизы) и уплатить их за январь. Ключевая фраза — «при наличии ввоза». Если в январе импорта не было, спокойно пропускаем эту дату.
Главный рубеж (25 февраля): День, когда всё сходится в одной точке
25 февраля — это центральная и самая загруженная дата месяца. Фактически, это день финального аккорда за 2025 год и первого серьезного отчета за 2026-й. Разделим задачи на два потока, чтобы не запутаться.
Поток 1: Годовой отчет за 2025-й (последние штрихи)
Имущественные налоги: Здесь важнейшее различие! По объектам со среднегодовой стоимостью сдается декларация. По объектам с кадастровой стоимостью — уведомление. Перепутать — значит получить отказ в приеме.
Транспортный и земельный налоги: Сдаются уведомления.
6-НДФЛ за 2025 год: Финальный расчет вместе со всеми 2-НДФЛ. Время проверить, все ли невозможности удержать налог отражены в сопутствующих документах.
Поток 2: Текущие отчеты и платежи (январь 2026 и февраль)
НДФЛ: Уведомление за период с 1 по 22 февраля. Да, вы не ослышались. Пока вы сдаете итоги за год, текущий налог уже начисляется.
Страховые взносы: Уведомление за январь.
Персонифицированные сведения в ИФНС (выплаты физлицам за январь).
Сведения в СФР (форма ЕФС-1) за январь. Важное уточнение: данные о приеме/увольнении подаются на следующий рабочий день после приказа, а не 25-го числа.
Налог на прибыль: Декларация за январь для тех, кто платит авансы по фактической прибыли.
АУСН: Уплата налога за январь для применяющих этот спецрежим.
Лайфхак: Начните готовить документы для 25-го числа уже в середине месяца. Разделите задачи между коллегами: кто-то готовит годовые отчеты, кто-то — ежемесячные. Попытка сделать всё в последние два дня — верный путь к ошибке и авралу.
Финал месяца (28 февраля): Нестандартный перенос
28 февраля — срок уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 2025 год. Обратите внимание: изначальный срок 1 марта (воскресенье) перенесен не на понедельник, 2 марта, а на предыдущий рабочий день — 28 февраля. Это нестандартная логика переноса, предусмотренная для этого конкретного платежа. Пропустить — дорогостоящая ошибка.
Вместо заключения: Ваша стратегия выживания в феврале
Приоритеты: Первым делом — годовая отчетность (6-НДФЛ, имущественные налоги). Это самые ресурсоемкие и рискованные формы.
Календарь с пометками: Отметьте 16-е и 28-е как «перенесенные сроки» красным цветом. Это главные ловушки.
25 февраля — это не один день: Это финальная точка. Распишите подготовку к этому дню понедельно с 10 февраля.
Автоматизируйте рутину: Используйте проверенные сервисы для формирования уведомлений и сверки данных. В таком объеме работ человеческий фактор — ваш главный враг.
Февраль 2026 — это марафон на точность и внимание. Системный подход, а не героический аврал в последнюю ночь, — вот что спасет ваши нервы и счета компании от штрафов.
