Купить 1С мало: 6 этапов проекта внедрения системы учета на предприятии

Покупка 1С — это только начало трат. Главные деньги уходят на внедрение, и именно здесь большинство компаний попадает в ловушку: платят за "хотелки", которые не работают, или за доработки, о которых не договаривались. Чтобы не переплачивать, нужно знать методологию. Рассказываю, как выглядит правильный проект автоматизации и на каком этапе можно сэкономить.

Коллеги, давайте честно. В прошлой статье мы разобрались, почему платить за отдельные задачи — дорога в никуда. Что в итоге? Вы либо берете управление проектом на себя (и становитесь бесплатным менеджером), либо получаете на выходе зоопарк из функций, которые отказываются дружить друг с другом.

Но допустим, вы выбрали правильный путь — проектный. Вы нашли подрядчика, готовы подписывать договор. И тут возникает главный вопрос: а как вообще выглядит этот самый проект изнутри? Из чего складывается его стоимость? И где та самая «кнопка», нажав на которую можно сэкономить треть бюджета?

Внедрение 1С часто напоминает ремонт: смета растет, сроки плывут, а результат видите только вы (и он вам не нравится). Почему так? Потому что заказчик и подрядчик говорят на разных языках. Один просит «удобненько», другой слышит «сделаем стандартно». Чтобы ваши деньги не улетали в трубу, программисты придумали четкую методологию. Вот 6 этапов, по которым проходит любое грамотное внедрение.

Этап 1: Предпроектное обследование

Сначала думаем, потом пилим. На этом этапе мы (или ваш подрядчик) просто ходим с блокнотом. Смотрим, как живет бухгалтерия, откуда берутся цифры в отчетах для директора и почему кладовщик ведет учет в Excel.

Казалось бы, зачем платить за «хождение с блокнотом», если можно сразу сесть и писать код? Но именно здесь закладывается фундамент. Если вы пропустите этот этап, вы будете строить дом без проекта — на глазок.

Итог: Вы должны получить на руки документ, где черным по белому написано: что автоматизируем, зачем и сколько это примерно стоит.

Этап 2: Моделирование (Киллер «хотелок»)

Самый важный этап для кошелька. Помните, в первой части мы говорили про риск получить «набор функций», а не систему? Так вот, моделирование — это прививка от такого исхода.

Вам не пишут тонны кода, вам просто настраивают демо-базу и говорят: «Давай, покажи, как ты работаешь». Вы проводите документы, считаете зарплату, закрываете месяц на тестовых данных.

Зачем это надо: Вы видите, что в типовой 1С 80% ваших задач уже решены. А остальные 20% — это и есть те самые «функциональные разрывы», за которые придется доплатить. Но теперь вы понимаете, за что именно. Более того, на этом этапе часто выясняется, что половина «хотелок» на поверку оказывается ненужной — люди видят, как работает система, и понимают, что их проблема уже решена стандартным функционалом.

Где экономия 30%? Именно здесь. Не начав разработку сразу, а протестировав прототип, вы отсекаете лишние доработки, которые бы оплатили вслепую.

Этап 3: Разработка и настройка

Программисты уходят в тень и пилят код под те задачи, которые родились в муках моделирования. Это самый дорогой этап, но теперь он предсказуем, потому что смета уже утверждена.

На входе у нас есть утвержденный реестр функциональных разрывов (читай: детальное ТЗ). На выходе — готовая к испытаниям система в тестовой среде. Никаких сюрпризов: все риски недопонимания остались на этапе 2.

Этап 4: Опытная эксплуатация

Программисты кричат «Готово!». Бухгалтеры закатывают глаза и начинают ломать систему. Это нормально.

На этом этапе мы ищем баги и ошибки переноса данных, но логику уже не трогаем. Если на втором этапе мы отвечали на вопрос «правильно ли мы поняли, как вы работаете?», то здесь вопрос один: «нет ли ошибок в реализации?».

Это генеральная репетиция перед премьерой. И да, бухгалтеры имеют право капризничать — их работа самая ответственная.

Этап 5: Промышленная эксплуатация

Все страхи позади. Начинаем работать в новой системе по-настоящему.

Старые программы отключаются, Excel-таблицы уходят в архив, учет ведется только в 1С. Именно здесь становится видно, окупились ли вложения. Обычно первые недели нервные, но благодаря предыдущим этапам критических проблем не возникает.

Этап 6: Сопровождение и развитие

Жизнь не стоит на месте. Закон поменялся, бизнес вырос, отчетность усложнилась. Этап поддержки — это гарантия того, что ваша 1С не устареет через полгода.

Хороший подрядчик не бросает клиента после запуска. Обновления, консультации, доработки под новые задачи — это не роскошь, а необходимость. Система учета — это живой организм, он должен развиваться вместе с бизнесом.

Заключение

Запомните правило: если вам предлагают внедрение и сразу называют цену, минуя этапы 1 и 2 — бегите. Или готовьте деньги на бесконечные допы. Грамотная методология — это не прихоть программистов, а ваш финансовый бронежилет.

Проектный подход — это не про то, чтобы потратить больше. Это про то, чтобы потратить один раз и спать спокойно. Вы покупаете не часы программиста, а гарантированный результат: работающую систему учета, которая решает задачи вашего бизнеса, а не создает новые.



