Какие экзамены сдавать на бухгалтера: все о поступлении

Профессия бухгалтера — одна из самых стабильных и востребованных. Без финансового учёта не работает ни малый бизнес, ни крупная компания. Если вы любите порядок, цифры и логику, направление может подойти вам идеально.
Разберёмся, что сдавать на бухгалтера, куда поступать и как выстроить путь к профессии в 2026 году.
Куда поступать на бухгалтера: основные траектории
Система образования предлагает гибкие маршруты для освоения финансового учета. Выбирайте тот вариант, который подходит вам по времени, бюджету и планам на будущее.
Можно поступить в вуз после 11-го класса и получить степень бакалавра. Это даёт больше возможностей для роста — например, до главного бухгалтера или аудитора.
Можно пойти в колледж после 9 или 11 класса по среднему баллу аттестата и быстрее выйти на рынок труда. Колледж также позволяет быстрее начать работать.
Можно пройти курсы переподготовки. Это вариант для тех, кто уже получил образование и хочет сменить профессию без длительного обучения.
Обзор путей в профессию: вуз, колледж, курсы
ВУЗ — высшее образование. Классический путь для тех, кто планирует занимать руководящие посты. Вы получите фундаментальное высшее бухгалтерское образование. Обучение длится четыре года очно или 4,5–5 лет заочно и дистанционно. В университете изучают не только чистую бухгалтерию, но и экономическую теорию, макроэкономику, право и менеджмент. Это формирует системное мышление.
Колледж — среднее профессиональное образование. Для тех, кто хочет начать учиться на бухгалтера после девятого класса и быстро влиться в профессию. Сроки обучения — от 2 лет 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев. Упор делают на практику: расчёт зарплаты, работа с документами, основы налогов. Студенты учатся решать реальные задачи.
Профессиональные курсы и переподготовка. Обучение длится от трёх месяцев до года. Программа максимально практичная: 1С, Excel, отчётность и всё, что нужно для работы здесь и сейчас.
Сравнение сроков, уровня подготовки и карьерных перспектив
Чтобы принять взвешенное решение о том, куда поступать, сопоставьте плюсы и минусы каждого варианта. Понимание разницы поможет вам сэкономить время и выбрать для себя идеальный старт.
Критерий
ВУЗ (бакалавриат)
Колледж (СПО)
Курсы переподготовки
Срок обучения
4–5 лет
1 год 10 мес.–3 года 10 мес.
2–12 месяцев
Вступительные испытания
ЕГЭ (русский, математика, обществознание/иностранный язык)
Средний балл аттестата
Без экзаменов (наличие диплома)
Уровень знаний
Математический анализ, эконометрика, аудит
Базовая теория бухгалтерского учёта, много практики
Только прикладные навыки Hard Skills
Стартовая позиция
Помощник бухгалтера, младший аудитор, экономист
Помощник бухгалтера, кассир, операционист
Бухгалтер на участке (первичка, зарплата)
Карьерный потолок
Финансовый директор, главбух, партнер аудиторской фирмы
Старший бухгалтер (для роста часто нужен вуз)
Зависит от опыта и самообразования
Стоимость обучения (в год)*
70 000–300 000 ₽
15 000–200 000 ₽
10 000–100 000 ₽ (за курс)
*Цены указаны ориентировочно на 2026 учебный год для Москвы и крупных регионов. В региональных вузах стоимость может быть ниже.
Лайфхаки для выбора траектории
Хотите начать зарабатывать раньше — выбирайте колледж. Уже в 19–20 лет у вас будет профессия и трудовой стаж.
Планируете карьеру в «большой четверке» аудиторов или международных корпорациях — получайте высшее образование. Оно открывает двери в большие компании.
Рассмотрите непрерывное образование: сначала колледж, потом вуз (часто по сокращенной программе). Это снижает стресс от ЕГЭ.
Какие предметы сдавать на бухгалтера
Чтобы поступить в вуз на направления «Экономика» или «Бухгалтерский учёт», обычно нужно сдать ЕГЭ по профильной математике, русскому языку и обществознанию. В некоторых университетах вместо обществознания могут принимать иностранный язык, историю, информатику или географию. Оптимальная стратегия — заранее проверить требования 3–5 вузов и выбрать такую комбинацию экзаменов, которая даст максимум возможностей и шанс попасть на бюджетное отделение.
Для поступления в колледж ЕГЭ не требуется. Зачисление проходит по конкурсу аттестатов — учитывается средний балл.
Вступительные экзамены: обязательные и профильные
То, какие предметы нужны для поступления на специальность «Бухгалтерский учёт», зависит от направленности и внутреннего регламента вуза. Однако есть предметы, которые чаще всего требуют почти везде. На них и стоит ориентироваться выпускникам 11-го класса.
Обязательные предметы ЕГЭ
Профильная математика. Ключевой экзамен для поступления на экономические направления. Бухгалтерия — это язык цифр. Чем выше балл, тем больше шансов пройти на бюджет.
Русский язык. Обязательный экзамен для получения аттестата и поступления в любой вуз России. Грамотность для бухгалтера — не пустой звук: документы, отчёты и договоры должны быть оформлены без ошибок.
Профильные предметы по выбору
Вуз сам решает, какой третий экзамен требовать. Чаще всего встречаются:
Обществознание. Лидер среди предметов по выбору. Оно включает основы экономики и права, что напрямую связано с будущей профессией.
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Ключевые дисциплины для направлений, связанных с цифровой экономикой. Знание алгоритмов помогает быстрее освоить бухгалтерский софт.
Иностранный язык (английский) требуется в топовых вузах вроде МГИМО и ВШЭ для бухгалтерских программ с международным уклоном.
История или география встречаются реже, но могут быть альтернативой в некоторых региональных институтах.
Требования для вузов (бакалавриат) и колледжей (СПО)
Разберёмся, что нужно сдавать на бухгалтерскую специальность в зависимости от выбранного уровня образования. Это поможет заранее понять требования и правильно распределить силы при подготовке.
Вузы: баллы и комбинации
Для поступления на бюджет в 2026 году ориентируйтесь на высокие показатели. Конкуренция на экономические направления традиционно высокая:
топовые вузы Москвы и Санкт-Петербурга: проходной балл 290+ за три предмета (90+ за каждый);
сильные государственные вузы: 240–270 баллов;
региональные вузы и частные университеты: от 140–200 баллов на бюджет.
На коммерческие отделения часто достаточно преодолеть минимальный порог Рособрнадзора — например, 39 баллов по математике, 42 балла — по обществознанию.
Колледжи: конкурс аттестатов
Если вы решили поступить на бухгалтера через систему СПО, результаты ОГЭ в девятом классе влияют только на оценку в аттестате. Приемная комиссия колледжа выстраивает рейтинг абитуриентов по среднему баллу аттестата:
бюджетное отделение: средний балл — 3.7–5.0;
платное отделение: берут практически всех со средним баллом от 3.0.
Некоторые колледжи при вузах могут проводить внутреннее собеседование, чтобы оценить мотивацию абитуриента. Но это, скорее, исключение из правил.
Ключевые предметы
Схема «Математика + русский язык + обществознание» подходит для большинства экономических вузов. Если вы сомневаетесь, какие предметы выбрать для сдачи ЕГЭ, ориентируйтесь именно на него: он универсален и позволяет подавать документы сразу в пять вузов на несколько направлений.
Лайфхаки по подготовке
Сосредоточьтесь на разделе «Экономика» в обществознании. Эти темы пригодятся уже на первом курсе.
В профильной математике решайте задачи с экономическим уклоном: проценты, кредиты, расчёты прибыли. Это даст конкурентное преимущество и понимание сути профессии.
Не игнорируйте информатику. Если есть силы, сдайте её как запасной вариант. Сегодня бухгалтерия тесно связана с цифровыми сервисами, и уверенное владение IT-технологиями будет большим плюсом в учёбе и в работе.
Образование бухгалтера: программы и специальности
В вузах нет отдельной специальности под названием «Бухгалтер». Этот профиль может называться по-разному: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение» или «Финансы и кредит». Обычно абитуриенты поступают на направление 38.03.01 «Экономика», а уже после первых двух курсов выбирают профиль.
В колледжах программа называется 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Во обоих случаях обучение строится вокруг практики: работы с финансами, подготовки отчётности, знания налогового законодательства и умения применять его в реальных ситуациях.
Какие направления выбрать в вузе («Экономика», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»)
Чтобы стать квалифицированным специалистом, ищите следующие программы:
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». Прямой путь в профессию. Вы изучите все тонкости российских стандартов бухучета и международных стандартов финансовой отчётности (МСФО). После выпуска можно работать бухгалтером, аудитором или финансовым контролёром.
«Налоги и налогообложение». Вариант для тех, кто хочет разбираться в фискальной отчётности или работать в престижной и высокооплачиваемой профессии налогового консультанта.
«Финансы и кредит» — более широкий профиль. Его выбирают те, кто рассматривает бухгалтерию как старт и в будущем планирует двигаться к управленческим должностям.
«Цифровая экономика». Современный тренд. Здесь учат автоматизации учета, работе с Big Data в финансах.
Специальность бухгалтера в колледже («Экономика и бухгалтерский учет»)
В колледжах всё понятнее. Основная программа для будущих бухгалтеров — 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». Формулировка «по отраслям» означает, что обучение может быть с уклоном в строительство, торговлю, сельское хозяйство и т. д.
Есть и смежные специальности:
«Финансы» (38.02.06). Здесь много внимания уделяют управлению денежными потоками, но основы бухгалтерского учёта тоже дают на хорошем уровне.
«Банковское дело» (38.02.07). Подойдёт тем, кто планирует работать в банке или другой кредитной организации.
Чему учат на профильных факультетах
Современное профильное обучение давно не про скучные счёты и стопки бумажных журналов. Вузы и колледжи стремятся давать актуальные знания с упором на практику и современные цифровые инструменты.
Ключевые дисциплины:
Бухгалтерский финансовый учёт. Основа основ: как отражать операции, составлять баланс, считать прибыль.
Налоговый учет. Изучение Налогового кодекса РФ, расчет НДС, налога на прибыль, НДФЛ.
1С: Предприятие. Практическая работа в главной бухгалтерской программе страны.
Аудит. Методы проверки финансовой отчетности.
Анализ хозяйственной деятельности. Как по цифрам понять, здоров ли бизнес и где теряются деньги.
Право — гражданское, трудовое, налоговое. Бухгалтер должен уметь читать и применять в своей работе действующие законы.
Где учиться?
Среди топовых высших учебных заведений можно назвать следующие:
Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва). Один из лидеров рейтингов. Стоимость обучения — от 500 000 ₽/год на очной форме.
РЭУ им. Г. В. Плеханова. Старейший экономический вуз. Сильная школа бухучёта. Стоимость обучения — от 400 000 ₽/год на очной форме.
Университет «Синергия». Гибкие форматы, включая онлайн-обучение и колледж при вузе. Ориентирован на практику и трудоустройство. Стоимость — от 200 000 ₽/год по очной форме.
НИУ ВШЭ. Современный подход, много математики и английского. Стоимость — от 600 000 ₽/год по очной форме.
РАНХиГС. Готовит специалистов для госсектора и крупного бизнеса. Стоимость — от 470 000 ₽/год по очной форме.
Цены указаны с ориентиром на прайсы вузов на 2025/2026 учебный год. Стоимость обучения на очно-заочной и дистанционной формам может быть значительно дешевле. Актуальные цены на 2026/2027 учебный год мониторьте на сайтах вузов и приёмных комисий.
Как поступить на бухгалтера: пошаговый алгоритм
Чёткий план действий снижает тревожность и повышает шансы на успех. Следуйте этому алгоритму, чтобы поступить на бухгалтера без лишнего стресса:
Выбор вуза или колледжа и сдачи экзаменов.
Подача заявления через «Госуслуги» или очно в приёмной комиссии.
Сбор документов (паспорт, аттестат, СНИЛС) и ожидание конкурсных списков.
В случае, если прошли, — своевременное предоставление в учебное учреждение оригинала аттестата для зачисления.
Порядок действий для абитуриента после 9-го и 11-го класса
Шаг 1. Выбор стратегии (сентябрь – январь):
9-й класс: решите, уходите ли вы в колледж. Если да — работайте на средний балл аттестата. Каждая пятёрка повышает рейтинг.
11-й класс: определитесь с предметами ЕГЭ. Выберите профильную математику и обществознание. Запишитесь на подготовительные курсы.
Шаг 2. Мониторинг вузов и колледжей (февраль – апрель):
Изучите сайты учебных заведений. Найдите разделы «Абитуриенту».
Проверьте, какие нужно сдавать предметы на бухгалтера в конкретном вузе: вдруг нужна история вместо обществознания?
Посетите Дни открытых дверей: они часто проходят весной.
Шаг 3. Сдача экзаменов (май – июнь):
Сдайте ОГЭ или ЕГЭ.
Получите результаты и аттестат.
Шаг 4. Подача документов (20 июня – 25 июля):
Приёмная кампания стартует обычно с 20 июня.
Можно подать документы в 5 вузов, на 1–5 направлений в каждом.
Используйте суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах — это удобно и быстро.
Шаг 5. Отслеживание списков и зачисление (конец июля – август):
Следите за конкурсными списками. Оцените свои шансы пройти на бюджет.
Вовремя подайте оригинал аттестата или поставьте отметку на Госуслугах в приоритетных вузах. Обычный дедлайн — 28 июля для приоритетного этапа и 3 августа — для основного этапа.
Сбор документов, сроки подачи, прохождение конкурса
Подготовьте папку с документами заранее. Это сэкономит вам время в горячую пору поступления.
Базовый пакет документов:
оригинал паспорта для идентификации и его копия — для вуза;
аттестат о среднем общем (11 класс) или основном общем (9 класс) образовании с приложением;
СНИЛС (обязателен для вузов, поскольку списки теперь обезличены, и искать себя вы будете по номеру СНИЛС);
4-6 матовых фотографий размером 3х4 см;
медицинская справка формы 086/у (требуется при заселении в общежитие или для колледжей);
документы, подтверждающие индивидуальные достижения (значок ГТО, диплом олимпиады, волонтерская книжка) — они дают дополнительные баллы.
Прохождение конкурса
Конкурсная ситуация меняется каждый день. Если вы видите себя на 50-м месте при 20-ти бюджетных местах — это ещё не приговор. Часть абитуриентов перед вами может подать оригинал в другой вуз и освободить позиции.
Главное — следить не только за списком, а за движением оригиналов аттестатов. Именно это показывает реальную ситуацию и ваши шансы на зачисление.
Целевое обучение и льготное поступление
Поступить на бухгалтера можно не только через общий конкурс. Есть льготные варианты и целевые направления — для тех, кого поддерживает государство, или для абитуриентов, готовых после выпуска работать в конкретной организации. Конкуренция там ниже, но важно заранее узнать условия и не пропустить сроки подачи документов.
Тип квоты
Для кого
Преимущества
Что важно учесть
Целевая квота
Для заключивших договор о целевом обучении с заказчиком (госорган, компания и т. п.)
Отдельный конкурс в пределах целевых мест
После выпуска нужно отработать 3–5 лет (срок прописывается в договоре)
Особая квота (не менее 10% бюджетных мест)
Льготные категории: инвалиды I и II групп, дети-сироты, ветераны боевых действий и др.
Отдельный конкурс внутри квоты
Важно подтвердить статус документами
Отдельная квота (не менее 10% бюджетных мест)
Категории, установленные законом в т. ч. участники СВО и некоторые члены их семей
Отдельный конкурс внутри квоты. Возможно поступление без вступительных испытаний (зависит от конкретного основания и правил вуза)
Иногда поступление идёт по ЕГЭ/внутренним испытаниям, просто в рамках квоты
БВИ (без вступительных испытаний)
Победители/призёры олимпиад, дающих право на БВИ — по условиям конкретного вуза
Зачисление без вступительных испытаний на основании результатов творческих/профессиональных ДВИ
Условия и соответствие «олимпиада — направление» задаёт вуз
Олимпиадное преимущество
Победители/призёры олимпиад, победу в которых вуз приравнивает к 100 баллам по предмету
Усиливает позицию в общем конкурсе
Поступление остаётся по конкурсу. Условия подтверждения и список олимпиад — по правилам вуза
Лайфхаки для успеха
Мониторьте актуальные предложения от заказчиков целевого обучения на платформе «Работа России». Это нововведение последних лет. Источник
Если у вас есть право на льготу, подготовьте подтверждающие документы (справки МСЭ и др.) заранее. Срок их действия должен быть актуальным.
Заранее ищите условия льготного поступления, условия учёта олимпиад и перечень ДВИ на сайте конкретного вуза.
После поступления всё только начинается. Будущему бухгалтеру нужно освоить профессиональные программы — 1С, продвинутый Excel, системы электронного документооборота — и постоянно обновлять знания.
Чтобы расти в карьере и доходе, стоит получить профессиональные сертификаты: например, аттестат ИПБ России, ДипИФР или CIMA. Они подтверждают квалификацию и усиливают позиции на рынке труда.
Вуз даёт крепкую теорию, но смотрит на прикладные навыки и уверенность в работе с цифровыми инструментами. Вот необходимая база для современного бухгалтера:
1С: Предприятие 8.3. Главный рабочий инструмент в России. Важно не просто ориентироваться в интерфейсе, а понимать логику проведения операций. Сертификат «1С: Профессионал» — серьёзный плюс в резюме студента.
Excel или Google Sheets. Бухгалтер без Excel — как художник без кисти. Нужно уметь строить сводные таблицы, использовать функции ВПР (VLOOKUP), СУММЕСЛИ и работать с макросами. Это экономит время и снижает риск ошибок.
Системы электронного документооборота (ЭДО) — СБИС, Диадок и др. Стандарт для обмена документами и сдачи отчётности онлайн. Навык работы с электронной подписью сегодня обязателен.
Чтобы выйти на высокий доход, одного диплома мало. Работодатели ценят подтверждённую квалификацию: сертификаты показывают, что вы действительно разбираетесь в профессии.
Топ сертификаций для карьерного роста:
Аттестат Главбуха от коммерческих систем или Аттестат ИПБ России. Подтверждает знание актуального законодательства и стандартов. Идеально для среднего уровня карьеры.
ДипИФР (Рус) / ACCA. Международная квалификация по МСФО. Такой сертификат показывает, что вы ориентируетесь в глобальных финансовых стандартах. Для тех, кто хочет работать в транснациональной компании или крупном российском холдинге.
CIMA (Управление эффективностью бизнеса). Подойдёт тем, кто планирует двигаться в сторону управленческого учёта и со временем претендовать на позицию финансового директора.
Профессия бухгалтера требует постоянного обновления знаний. Законодательство регулярно меняется : корректируются ставки, появляются новые формы отчётности, уточняются правила расчётов и вычетов. То, что было актуально год назад, сегодня уже может работать по-другому.
В этой сфере важно учиться постоянно. Бухгалтеры следят за изменениями в нормативных актах, читают профессиональные издания (например «Главбух» и «Финансовый директор»), посещают вебинары, проходят курсы повышения квалификации. Это не разовая история, а часть профессии.
Такая динамика даёт преимущество. Специалисты, которые быстро ориентируются в нововведениях, ценятся выше и чувствуют себя на рынке труда намного увереннее. Чем глубже вы разбираетесь в изменениях, тем выше ваши шансы на карьерный рост и стабильный доход.
Начните свой профессиональный путь уже сегодня!
Не так важно, выберете вы колледж после девятого класса или престижный вуз после 11-го. Главное — сделать первый шаг. Подготовка к экзаменам, выбор предметов и изучение вузов послужат вам инвестицией в будущее.
Профессия бухгалтера трансформируется, становится более цифровой и аналитической, открывая большие перспективы для амбициозных людей. Не бойтесь сложностей с математикой или конкуренции — с правильной стратегией и качественной подготовкой вы обязательно поступите. Действуйте, учитесь новому, и мир финансов вам покорится!
