Как я привлек 20 клиентов за месяц, работая бухгалтером на аутсорсе

Больше года назад я вышел из найма. Многие одобрили мое решение, но никто не сказал о главной проблеме аутсорса: я не мог найти клиентов. Рассказываю, как справился.

Всем здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Читаю Клерк давно, но только сейчас решил опубликовать свой первый пост. Уверен, он будет полезен многим коллегам, которые работают на себя. Да и в целом, предпринимателям.

В 2023 я ушел из найма. Казалось, вот она свобода от сотрудников, которые не приносят бумаги и чеки вовремя, и начальника-самодура. Тогда у меня уже была одна организация на ведении: патент, 9 сотрудников — ничего сложного, но и деньги не абы какие.

Пошел по чатам в телеге искать клиентов, которые работают с аутсорсерами. Во-первых, субъективно их не так много. Во-вторых, пару раз попадались такие ипэшки, что волосы на голове хотелось рвать: кудир не заполнялась, расходы с РС шли на всё подряд, дробление. В итоге, получалось так, что с ИП Ромашкин я тратил все нервы, а получал 30 тысяч в месяц!

Заходил на разные сайты, размещал свое резюме и пытался найти работу так. Шло лучше, но выбирать не приходилось — брал и проблемные фирмы.

При этом, читал блоги коллег в телеграме — у всех всё в ажуре. Всё думал, что я делаю не так.

📌 Решил пойти кардинально другим путем. Сделал себе сайт: и опыт работы описал, и компании, с которыми работал, и фото. Короче, всё по уму. Если вы думаете, что предложения поперли валом, то сильно заблуждаетесь. Зря время потратил.

Решил плюнуть. Снова уйти в найм, ну не мое это — аутсорс, не умею себя продавать.

И вот одним вечером прочитал у одной коллеге про SEO. Мол чтобы сайт могли найти, надо его еще и оптимизировать в поисковой выдаче.

Минута разъяснения для чайников, каким еще полгода назад был и я 😂

Представим ситуацию: ИП ищет себе бухгалтера. Идет в Яндекс и вбивает запрос “бухгалтер на аутсорсе услуги в Москве”. Яндекс быстро выдает ему список сайтов, на которых он можем найти спеца. Так вот, если ваш сайт на второй, третьей странице поиска, то о вас никогда и не узнают, какое бы классное резюме вы не расписали.

Думаю, ладно. Настрою я себе это SEO. Ох, если бы это было так просто… Я всю жизнь балансы свожу, а не структурой сайтов занимаюсь. Пошел искать какое-нибудь решение. Все спецы-подрядчики немалые деньги за услуги берут. Но я нашел выход — не был бы я бухгалтером, если бы не умел искать 😂

Коллеги-аутсорсеры, отрываю рекомендацию от сердца. Если у вас есть сайт, через который вы ищите клиентов — это алмаз. Умный сервис делает базовую SEO-настройку, а потом подключает автоматическое продвижение в Яндексе.

Скажу честно, что в первый месяц вау-результата не получил, подумал “шляпа”. Дал сервису вторую попытку, и за второй месяц работы получил первых клиентов с сайта. Теперь не ищу, кому бы предложить услуги, а сам выбираю, с кем бы поработать.

Прикрепляю скрин из Топвизора — сервиса, который снимает позиции в поиске, как быстро мне удалось добиться высоких результатов. То есть если в июле я был по поисковому запросу “бухгалтер для налоговой” на 13 месте в поиске, на ноябрь я занял первую строчку. А это те самые клиенты.

👉 Важно: различные сервисы — не панацея. Ваш сайт должен быть симпатичным, понятным и удобным в использовании. Сначала я сделал просто одностраничник, позже, когда стал немного разбираться в SEO, расширил его до нескольких страниц: обо мне, услуги, контакты и тд. Каждая из страниц должна ранжироваться в поиске. Еще лучше будет, если вы заведете блог и будете писать туда полезные статьи.

Коллеги в шоке, жена в шоке — она хоть и всячески поддерживала, но на такой успех с сайтом не рассчитывала. Последняя рекомендация: если совсем не понимаете в продвижении в интернете, запросите информацию у чатгпт, ну или напишите ребятам из сервиса, они сами подскажут, что и как делать с вашим сайтом.

Всем идеального сведения дебета с кредитом и чтобы в отпуске не дергали (если у бухгалтера он вообще возможен 😂).

