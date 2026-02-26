ФНС собрал все изменения 2026 года в одном месте

Налоговый кодекс давно перестал быть документом, который можно просто взять и прочитать. Перекрёстные ссылки, отсылки к отдельным федеральным законам, поправки к поправкам — и всё это на тысячах страниц. Даже мы, практикующие специалисты, признаём честно: держать это в голове невозможно. Можно только знать, где искать.

И вот ФНС сделала неожиданно полезную вещь. На сайте nalog.gov.ru появилась страница с выжимкой всех изменений, вступивших в силу с 1 января 2026 года. Структурировано, по категориям налогоплательщиков, со ссылками на конкретные статьи НК РФ.

Я изучил её внимательно. Ниже — то, что оттуда стоит знать и держать под рукой. Без воды.