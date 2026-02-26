ФНС собрал все изменения 2026 года в одном месте

Налоговый кодекс давно перестал быть документом, который можно просто взять и прочитать. Перекрёстные ссылки, отсылки к отдельным федеральным законам, поправки к поправкам — и всё это на тысячах страниц. Даже мы, практикующие специалисты, признаём честно: держать это в голове невозможно. Можно только знать, где искать.
И вот ФНС сделала неожиданно полезную вещь. На сайте nalog.gov.ru появилась страница с выжимкой всех изменений, вступивших в силу с 1 января 2026 года. Структурировано, по категориям налогоплательщиков, со ссылками на конкретные статьи НК РФ.
Я изучил её внимательно. Ниже — то, что оттуда стоит знать и держать под рукой. Без воды.
НДС вырос. И это касается не только тех, кто на общей системе
Основная ставка поднялась с 20% до 22%.
Но куда важнее другое: порог дохода на УСН, при котором возникает обязанность платить НДС, снизился с 60 до 20 млн рублей. Если выручка клиента за 2025 год превысила 20 млн — с 1 января 2026 года он уже плательщик НДС.
Динамика дальше:
— 2027 год — порог опускается до 15 млн
— 2028 год — до 10 млн
Практически весь работающий малый бизнес окажется внутри НДС-периметра в течение двух лет. Это не прогноз — это арифметика.
При этом у тех, кто на УСН и попал в периметр НДС, есть выбор:
— платить по общей ставке 22% с правом на вычеты;
— работать по пониженным ставкам 5% (при годовом доходе до 272,5 млн) или 7% (до 490,5 млн) — без вычетов.
Выше 490,5 млн — УСН теряется вместе с пониженной ставкой.
Налог на прибыль: два изменения, которые стоит держать в голове
Первое — ограничительное.
С 2026 года нельзя исправлять ошибки прошлых периодов в текущем, если налоговая ставка выросла. Звучит технично, но на практике это значит одно: ошибки прошлых лет теперь исправляются только через уточнённые декларации за те периоды, в которых они были допущены.
Второе — полезное, и о нём почти не говорят.
Ограничение на учёт убытков прошлых лет в размере 50% продлено до 2030 года включительно.
Одновременно расширен периметр федерального инвестиционного налогового вычета: право на него теперь можно передавать любой компании внутри группы — вне зависимости от её ОКВЭД. Профильный ОКВЭД должен быть только у той компании, которая фактически несёт расходы.
Для холдинговых структур это открывает конкретные возможности — при правильно выстроенной архитектуре.
IT-компании: льгота по взносам сохранилась, но стала адресной
Для аккредитованных IT-компаний с 2026 года действует единый тариф:
— 15% — на выплаты в пределах предельной базы;
— 7,6% — сверх неё.
Льгота работает, но теперь требует чёткого соответствия — по статусу, по доле профильной выручки, по отчётности.
Отдельный момент, о котором мало кто говорит: компании со статусом участника проекта «Сколково» или участника инновационного научно-технологического центра с 2026 года лишены права применять пониженный IT-тариф по взносам. Это изменение закреплено прямо в НК РФ.
Если среди ваших клиентов есть те, кто одновременно имел IT-аккредитацию и «сколковский» статус — схема перестала работать. Стоит предупредить заранее.
Налоговые проверки: инспекторам стало можно то, что раньше оспаривалось в судах
С 1 января 2026 года законодательно закреплена практика, которую налоговые органы и так применяли, но которую бизнес успешно оспаривал:
— Осмотр помещений и выемка документов теперь возможны не только в ходе основной проверки, но и в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля.
— Выездная проверка охватывает налоговые периоды текущего года — те, что уже завершены на дату вынесения решения о её проведении. Проверка, начатая в октябре 2026 года, может охватить девять месяцев этого же года.
Итого
Страница ФНС с изменениями — nalog.gov.ru/new2026 — стоит того, чтобы её открыл каждый из нас. И чтобы мы помогли своим клиентам и руководителям задать правильные вопросы вовремя.
Государство всё написало. Незнание — не его ответственность.
