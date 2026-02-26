КПП ОСНО моб
Сергей Петухов
ФНС собрал все изменения 2026 года в одном месте

Я прошелся по ним внимательно — вот что действительно важно.

Налоговый кодекс давно перестал быть документом, который можно просто взять и прочитать. Перекрёстные ссылки, отсылки к отдельным федеральным законам, поправки к поправкам — и всё это на тысячах страниц. Даже мы, практикующие специалисты, признаём честно: держать это в голове невозможно. Можно только знать, где искать.

И вот ФНС сделала неожиданно полезную вещь. На сайте nalog.gov.ru появилась страница с выжимкой всех изменений, вступивших в силу с 1 января 2026 года. Структурировано, по категориям налогоплательщиков, со ссылками на конкретные статьи НК РФ.

Я изучил её внимательно. Ниже — то, что оттуда стоит знать и держать под рукой. Без воды.

НДС вырос. И это касается не только тех, кто на общей системе

Основная ставка поднялась с 20% до 22%.

Но куда важнее другое: порог дохода на УСН, при котором возникает обязанность платить НДС, снизился с 60 до 20 млн рублей. Если выручка клиента за 2025 год превысила 20 млн — с 1 января 2026 года он уже плательщик НДС.

Динамика дальше:
— 2027 год — порог опускается до 15 млн
— 2028 год — до 10 млн

Практически весь работающий малый бизнес окажется внутри НДС-периметра в течение двух лет. Это не прогноз — это арифметика.

При этом у тех, кто на УСН и попал в периметр НДС, есть выбор:
— платить по общей ставке 22% с правом на вычеты;
— работать по пониженным ставкам 5% (при годовом доходе до 272,5 млн) или 7% (до 490,5 млн) — без вычетов.

Выше 490,5 млн — УСН теряется вместе с пониженной ставкой.

Налог на прибыль: два изменения, которые стоит держать в голове

Первое — ограничительное.

С 2026 года нельзя исправлять ошибки прошлых периодов в текущем, если налоговая ставка выросла. Звучит технично, но на практике это значит одно: ошибки прошлых лет теперь исправляются только через уточнённые декларации за те периоды, в которых они были допущены.

Второе — полезное, и о нём почти не говорят.

Ограничение на учёт убытков прошлых лет в размере 50% продлено до 2030 года включительно.

Одновременно расширен периметр федерального инвестиционного налогового вычета: право на него теперь можно передавать любой компании внутри группы — вне зависимости от её ОКВЭД. Профильный ОКВЭД должен быть только у той компании, которая фактически несёт расходы.

Для холдинговых структур это открывает конкретные возможности — при правильно выстроенной архитектуре.

IT-компании: льгота по взносам сохранилась, но стала адресной

Для аккредитованных IT-компаний с 2026 года действует единый тариф:
15% — на выплаты в пределах предельной базы;
7,6% — сверх неё.

Льгота работает, но теперь требует чёткого соответствия — по статусу, по доле профильной выручки, по отчётности.

Отдельный момент, о котором мало кто говорит: компании со статусом участника проекта «Сколково» или участника инновационного научно-технологического центра с 2026 года лишены права применять пониженный IT-тариф по взносам. Это изменение закреплено прямо в НК РФ.

Если среди ваших клиентов есть те, кто одновременно имел IT-аккредитацию и «сколковский» статус — схема перестала работать. Стоит предупредить заранее.

Налоговые проверки: инспекторам стало можно то, что раньше оспаривалось в судах

С 1 января 2026 года законодательно закреплена практика, которую налоговые органы и так применяли, но которую бизнес успешно оспаривал:

Осмотр помещений и выемка документов теперь возможны не только в ходе основной проверки, но и в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля.

Выездная проверка охватывает налоговые периоды текущего года — те, что уже завершены на дату вынесения решения о её проведении. Проверка, начатая в октябре 2026 года, может охватить девять месяцев этого же года.

Итого

Страница ФНС с изменениями — nalog.gov.ru/new2026 — стоит того, чтобы её открыл каждый из нас. И чтобы мы помогли своим клиентам и руководителям задать правильные вопросы вовремя.

Государство всё написало. Незнание — не его ответственность.

