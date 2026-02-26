Как правильно обновить старую конфигурацию 1С

Не обновлялись год-полтора, и вам говорят: «У, да тут 15 релизов ставить» — не верьте!

Привет, я руководитель проектов в компании Smart Process. Расскажу про очень частую ошибку специалистов 1С, за которую в итоге платит заказчик.

Очень часто сталкиваюсь с такой ошибкой. Это в первую очередь актуально для конфигураций Управление торговлей/Комплексная автоматизация/ERP, у которых есть так называемые LTS (релизы с длительным временем поддержки), для БП и ЗУП это не так актуально.

Последний кейс: стоит конфигурация Управление торговлей 11.5.19.63, нужно обновить до последней (на момент написания статьи это 11.5.25.103). Релиз вышел в сентябре 24 года (полтора года назад). И вот вам говорят, что нужно поставить 15 релизов! Соответственно, это время и деньги.

В интернете есть сервисы по расчету количества обновлений, и они тоже вам покажут, что надо 15! По крайней мере те, что я видел.

Как они считают: берут текущую версию базы и ищут максимальную версию, на которую можно перейти. В данном случае, это 11.5.20.51 (см скрин). Дальше смотрим на какую максимальную версию можно перейти с 11.5.20.51 и так далее. Казалось бы, все логично. Но в результате тратится куча времени впустую.

Надо ровно наоборот!

Берем целевую версию 11.5.25.103 и смотрим минимальную, с которой можно перейти на нее. Это будет 11.5.22.153. Далее смотрим минимальную для нее, и т. д. И получаем, что нужно всего 5 обновления. В 3 раза меньше!

Можно чуть по-другому с тем же результатом. Достаточно обновиться на последнюю версию в рамках подрелиза или как это назвать? Я имею ввиду группы версий 11.5.18.*, 11.5.19.* и так далее. Т.е. в нашем случае обновляемся на последнюю версию 1.5.19.*, это 11.5.19.74.

С нее можно обновиться на последнюю версию 1.5.20.*, с нее на последнюю 1.5.21.* и т.д

Итого 5 релизов вместо 15!