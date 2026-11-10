ЗПИФ под вниманием ФНС
ФНС усиливает контроль за использованием ЗПИФ. Инспекторы проверяют реальность инвестиций, кто фактически контролирует активы, есть ли у фонда понятная экономическая цель — а не только налоговый эффект. При выявлении формальных схем компаниям грозят доначисления, штрафы.
Этой осенью ФНС сообщила: выявлением недобросовестных практик использования ЗПИФ занимаются три отраслевых центра компетенций — межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам.
Для справки: Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) решает задачи управления активами, долгосрочного инвестирования, защиты капитала и не платит налог на прибыль.
Налоговое ведомство анализирует реальность инвестиций, характер сделок и то, кто фактически контролирует активы и получает экономическую выгоду.
На сегодняшний день можно выделить несколько ситуаций, на которые обращают внимание налоговые инспекторы:
Управляющая компания участвует формально, а решения фактически принимает пайщик.
У фонда нет понятной инвестиционной стратегии: через него продолжается деятельность собственника, но с другим налоговым результатом.
Актив передается в ЗПИФ незадолго до продажи, когда покупатель уже определен, а самостоятельная роль фонда неочевидна.
Прибыль накапливается без объяснимой инвестиционной цели либо средства возвращаются пайщику в необлагаемой форме. При этом один пайщик, взаимозависимость участников или отсутствие распределения дохода сами по себе не означают нарушения. Например, прибыль может оставаться в фонде для новых вложений или завершения многоэтапного проекта. Оценивать нужно совокупность обстоятельств.
Налоговые органы могут поставить вопрос об оценке операций исходя из их действительного экономического содержания, в том числе с применением статьи 54.1 НК РФ.
Какие последствия возможны? Доначисление налогов, пени и штрафы. Многое будет зависеть от устройства структуры и обстоятельств конкретных сделок.
Компаниям, которые задействуют ЗПИФ, чтобы снизить свои налоговые риски - стоит проверить себя по четырем направлениям:
Цель. Зачем создан фонд, кроме получения налогового эффекта? Подтверждается ли эта цель реальными операциями?
Управление. Какие решения самостоятельно принимает управляющая компания и чем это подтверждается?
Сделки. Обоснованы ли передача активов, внутригрупповые займы, аренда и цены в операциях со связанными лицами?
Деньги. Почему доход распределяется или остается в фонде? Есть ли конкретные планы реинвестирования и документы об их реализации?
Инвестиционную логику важно фиксировать в момент принятия решений, а не пытаться восстановить ее после получения требования инспекции.
Главный ориентир в ситуации — ФНС не объявляет ЗПИФ незаконным инструментом. Но формально корректной оболочки недостаточно: экономическая цель фонда должна быть видна в его управлении, сделках и движении денег.
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