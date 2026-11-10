ЗПИФ под вниманием ФНС

ФНС усиливает контроль за использованием ЗПИФ. Инспекторы проверяют реальность инвестиций, кто фактически контролирует активы, есть ли у фонда понятная экономическая цель — а не только налоговый эффект. При выявлении формальных схем компаниям грозят доначисления, штрафы.

Этой осенью ФНС сообщила: выявлением недобросовестных практик использования ЗПИФ занимаются три отраслевых центра компетенций — межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам.

Для справки: Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) решает задачи управления активами, долгосрочного инвестирования, защиты капитала и не платит налог на прибыль.

Налоговое ведомство анализирует реальность инвестиций, характер сделок и то, кто фактически контролирует активы и получает экономическую выгоду.

На сегодняшний день можно выделить несколько ситуаций, на которые обращают внимание налоговые инспекторы:

Управляющая компания участвует формально, а решения фактически принимает пайщик.

У фонда нет понятной инвестиционной стратегии: через него продолжается деятельность собственника, но с другим налоговым результатом.

Актив передается в ЗПИФ незадолго до продажи, когда покупатель уже определен, а самостоятельная роль фонда неочевидна.

Прибыль накапливается без объяснимой инвестиционной цели либо средства возвращаются пайщику в необлагаемой форме. При этом один пайщик, взаимозависимость участников или отсутствие распределения дохода сами по себе не означают нарушения. Например, прибыль может оставаться в фонде для новых вложений или завершения многоэтапного проекта. Оценивать нужно совокупность обстоятельств.

Налоговые органы могут поставить вопрос об оценке операций исходя из их действительного экономического содержания, в том числе с применением статьи 54.1 НК РФ.

Какие последствия возможны? Доначисление налогов, пени и штрафы. Многое будет зависеть от устройства структуры и обстоятельств конкретных сделок.

Компаниям, которые задействуют ЗПИФ, чтобы снизить свои налоговые риски - стоит проверить себя по четырем направлениям:

Цель. Зачем создан фонд, кроме получения налогового эффекта? Подтверждается ли эта цель реальными операциями?

Управление. Какие решения самостоятельно принимает управляющая компания и чем это подтверждается?

Сделки. Обоснованы ли передача активов, внутригрупповые займы, аренда и цены в операциях со связанными лицами?

Деньги. Почему доход распределяется или остается в фонде? Есть ли конкретные планы реинвестирования и документы об их реализации?

Инвестиционную логику важно фиксировать в момент принятия решений, а не пытаться восстановить ее после получения требования инспекции.

Главный ориентир в ситуации — ФНС не объявляет ЗПИФ незаконным инструментом. Но формально корректной оболочки недостаточно: экономическая цель фонда должна быть видна в его управлении, сделках и движении денег.