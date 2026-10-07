Продвижение постов на Клерке: цены в Трибуне и блогах

Продвижение постов на Клерке за лето попробовали и авторы Трибуны, и компании с блогами. Тысяча показов стоит от 429 до 780 руб., смотря какой пакет, а купить их можно самому кнопкой «Продвигать» над постом. Продвигать я советую статьи, которые редакция уже взяла на главную.
Я руковожу отделом продаж Клерк.Бизнес, и продвижение постов мы продаём тоже. Ниже таблица цен, кейс с цифрами и почему я советую именно такие статьи.
Как работает продвижение поста
Вы публикуете пост в Трибуне или в блоге компании. После модерации нажимаете «Продвигать» в панели автора над постом, и его начало, тизер, появляется в лентах рекомендаций на страницах со статьями Клерка.
По словам директора по продукту Клерка, это сотни тысяч пользователей в день. Читатель видит пост среди других материалов и открывает, если зацепили заголовок и обложка.
По сути это нативное продвижение: показывается сам пост, а не баннер про него. Другие форматы продвижения на Клерке я собрал в обзоре.
Клерк гарантирует ровно столько показов, сколько вы оплатили, без накрутки. Продвижение идёт, пока пакет не открутится. Статистику автор видит у себя на странице поста.
Модерация смотрит пост до запуска. Если в нём прямая реклама товара или услуги или нарушены правила Трибуны, продвижение не включится. Разбор задачи из практики пройдёт спокойно.
Сколько стоит продвижение поста
Показы покупаются пакетами на конкретный пост. Больше пакет, дешевле тысяча. Такие цены сейчас стоят в окне «Продвинуть пост».
Пакет
Скидка
Цена пакета
За 1 000
1 000 показов
нет
780 ₽
780 ₽
3 000 показов
около 8%
2 145 ₽
715 ₽
5 000 показов
около 13%
3 380 ₽
676 ₽
10 000 показов
20%
6 240 ₽
624 ₽
50 000 показов
35%
25 350 ₽
507 ₽
100 000 показов
45%
42 900 ₽
429 ₽
Цены с октября 2026 года.
В самом большом пакете тысяча показов выходит почти вдвое дешевле, чем в стартовом. Но чаще всего начинают со стартового пакета в 1 000 показов.
Руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес
«Начинать с 1 000 показов правильно: сначала проверьте, заходит ли тема, а объём берите потом.»
Что даёт продвижение: кейс директора по продукту
В мае директор по продукту Клерка проверил продвижение на собственном посте и подробно описал опыт. Он хотел вывести пост в «Тренды», раздел с лучшими публикациями Трибуны и блогов по версии читателей.
Сначала редакция поставила пост на главную, и он собрал несколько тысяч просмотров. Когда пост ушёл с главной, он купил 10 000 показов. Они набежали за несколько часов. Из 423 открытий поста примерно 300 пришли с продвижения, и пост поднялся на пятое место в «Трендах».
Сам автор честно называет конверсию в открытия невысокой и советует работать с заголовком и обложкой. Я с ним согласен: показ покупается, а клик зарабатывает текст.
Посмотрите, как считаются «Тренды». Рейтинг берёт посты за трое суток и учитывает открытия, дочитывания, лайки, избранное и комментарии. Лайк и избранное весят как пять открытий, комментарий как десять. Продвижение добавляет открытия, остальное добирается работой с читателями в комментариях.
Какие статьи стоит продвигать
Мой совет простой. Продвигайте профильные статьи, которые редакция поставила на главную.
В Трибуне выходит около 200 материалов в день, и без помощи пост быстро уходит вниз ленты. На главную редакция переносит самые интересные и полезные посты, а ещё анонсирует их в соцсетях и рассылках.
Попала туда ваша статья? В панели автора над постом появится отметка «Главная» и строка «Редакция дополнительно анонсировала его на главной странице klerk.ru». Значит, тема уже прошла фильтр, и продвижение добавит ей показов в первые дни, пока она свежая и её обсуждают.
Отсюда второй плюс, по моему опыту: у такой статьи больше шансов залететь в поиск Яндекса. Посты Трибуны с хорошей модерацией индексируются, а пост, который много открывают, дочитывают и комментируют, потом чаще находят через поиск.
В том же кейсе лидер «Трендов» собрал 12 тысяч открытий за три дня. По словам автора кейса, этот пост явно залетел в поисковые системы. Продвигали ли его, в кейсе не сказано, и это тоже показательно: полезный текст добирает читателей сам.
Руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес
«Скажу по секрету: сейчас продвижение покупают в том числе SEO-специалисты, которые ведут сразу несколько компаний. Их цель простая: показать поисковику, что статья востребована и её читают. Так у неё больше шансов подняться на высокие позиции в выдаче и собирать трафик.»
Но это не точно. Яндекс не раскрывает, как считает позиции, поэтому место в выдаче мы не обещаем. Мы продаём показы. Останется ли статья в поиске, решает её текст.
Меньше всего пользы от продвижения новости-однодневки: через неделю её никто не ищет, и показы, купленные под неё, сгорают вместе с самим поводом. Статья не по теме бухгалтеров тоже соберёт показы, только читатели Клерка её пролистают.
Какой пакет выбрать
Так подбирал бы пакет я сам:
1 000–3 000 показов, чтобы проверить, заходит ли тема, прежде чем писать серию;
10 000 показов для статьи с главной, которую хочется поддержать в первые дни, как в кейсе выше;
50 000–100 000 показов для большой статьи, которую хотите показать широкой аудитории.
Тысяча показов не равна тысяче прочтений. Мы обещаем внимание аудитории, а сколько людей кликнет и дочитает, решают заголовок, обложка и первый абзац. В кейсе выше 10 000 показов дали около 300 открытий, примерно 3 на каждые 100 показов. От этого и считайте, а сильный заголовок поднимет цифру.
Как купить продвижение самому
Менеджер для этого не нужен, всё делается на сайте:
Откройте свой опубликованный пост в Трибуне или в блоге компании.
В панели автора над постом нажмите «Продвигать».
Выберите пакет показов и нажмите «К оплате».
Показы начнутся автоматически после модерации. Если пост ещё не вышел, в редакторе есть кнопка «Опубликовать и продвинуть»: пост уйдёт на модерацию, а продвижение включится после проверки.
Блога компании пока нет? Его можно создать в бизнес-аккаунте, а чем отличаются тарифы блога, я сравнивал отдельно.
Ещё один инструмент блога, попап с соцсетями, ведёт читателя статьи в каналы компании. А если не знаете, какой пакет взять под статью, оставьте заявку в форме ниже, подберём бюджет вместе.
Подберём пакет показов под вашу статью
Расскажите, о чём статья и где она вышла. Подскажем, какой пакет показов взять, когда включить продвижение и пройдёт ли пост модерацию.
Подберём пакет показов под вашу статью
Вопросы и ответы
Можно продвинуть рекламный пост?
Нет. Модерация не пропустит пост с рекламой или нарушением правил Трибуны. Сомневаетесь, пройдёт ли ваш пост? Оставьте заявку в форме ниже, подскажем до оплаты.
Продвижение гарантирует место в поиске?
Нет. Оно гарантирует оплаченное число показов. Шанс попасть в поиск выше у полезной профильной статьи, особенно если её взяли на главную.
За какой срок открутятся показы?
Продвижение идёт, пока не наберётся оплаченное число показов. В кейсе выше 10 000 показов набрались за несколько часов.
Где смотреть результат?
В статистике поста: кнопка «Статистика» в панели автора. Там же видны открытия и дочитывания.
Итог
Выберите профильную статью, посмотрите, возьмёт ли её редакция на главную, и поддержите показами в первые дни. Пакет подберите под задачу: проверить тему или сделать ставку на большой охват.
Руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес
«Продвижение приводит к статье читателей. Задержаться в поиске ей помогает польза для них.»
Полезная статья соберёт читателей и после того, как пакет закончится. Но это не точно, поэтому главное вложение всё равно в сам текст.
Подберём пакет показов под вашу статью
Расскажите, о чём статья и где она вышла. Подскажем, какой пакет показов взять, когда включить продвижение и пройдёт ли пост модерацию.
Подберём пакет показов под вашу статью
Какую свою статью на Клерке вы продвинули бы первой и почему?
Сергей Мартыненко, руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес. Продаю рекламу в B2B-медиа для бухгалтерской аудитории и пишу о продажах изнутри. Профиль на Клерке