Продвижение постов на Клерке: цены в Трибуне и блогах

Какие статьи стоит продвигать

Мой совет простой. Продвигайте профильные статьи, которые редакция поставила на главную.

В Трибуне выходит около 200 материалов в день, и без помощи пост быстро уходит вниз ленты. На главную редакция переносит самые интересные и полезные посты, а ещё анонсирует их в соцсетях и рассылках.

Попала туда ваша статья? В панели автора над постом появится отметка «Главная» и строка «Редакция дополнительно анонсировала его на главной странице klerk.ru». Значит, тема уже прошла фильтр, и продвижение добавит ей показов в первые дни, пока она свежая и её обсуждают.

Отсюда второй плюс, по моему опыту: у такой статьи больше шансов залететь в поиск Яндекса. Посты Трибуны с хорошей модерацией индексируются, а пост, который много открывают, дочитывают и комментируют, потом чаще находят через поиск.

В том же кейсе лидер «Трендов» собрал 12 тысяч открытий за три дня. По словам автора кейса, этот пост явно залетел в поисковые системы. Продвигали ли его, в кейсе не сказано, и это тоже показательно: полезный текст добирает читателей сам.

Сергей Мартыненко «Скажу по секрету: сейчас продвижение покупают в том числе SEO-специалисты, которые ведут сразу несколько компаний. Их цель простая: показать поисковику, что статья востребована и её читают. Так у неё больше шансов подняться на высокие позиции в выдаче и собирать трафик.»

Но это не точно. Яндекс не раскрывает, как считает позиции, поэтому место в выдаче мы не обещаем. Мы продаём показы. Останется ли статья в поиске, решает её текст.

Меньше всего пользы от продвижения новости-однодневки: через неделю её никто не ищет, и показы, купленные под неё, сгорают вместе с самим поводом. Статья не по теме бухгалтеров тоже соберёт показы, только читатели Клерка её пролистают.