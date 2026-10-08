Атака БПЛА на дата-центр Яндекса: что с рассылками Клерка

Что случилось

Ночью 8 октября после атаки БПЛА остановился дата-центр Яндекса в Сасово. Вот что сообщили в компании: «В дата-центре Яндекса в Сасово в результате атаки БПЛА произошёл пожар, затронувший часть инфраструктуры. Пострадавших нет» (цитата пресс-службы Яндекса по «Ведомостям»).

По данным Yandex Cloud, перебои с электропитанием в зоне доступности ru-central1-b начались около 01:31 по Москве. В 08:26, как писал Клерк, зона всё ещё не работала. На этой инфраструктуре работают многие сервисы, в том числе сервис, через который Клерк отправляет email-рассылки.