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Сергей Мартыненко
Общество
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Атака БПЛА на дата-центр Яндекса: что с рассылками Клерка

Атака БПЛА на дата-центр Яндекса: что с рассылками Клерка

После атаки БПЛА на дата-центр Яндекса в Сасово рассылки Клерка 8 октября уходят с задержкой. Что случилось, что будет с вашими письмами и как связаться с менеджером.

3 открытия

Если у вас на этой неделе стоит рассылка на Клерке или письма в автоматических сценариях, эта статья для вас. Коротко: 8 октября наши email-рассылки уходят с задержкой. По данным Яндекса, ночью после атаки БПЛА в его дата-центре в Сасово произошёл пожар, и часть облачной инфраструктуры перестала работать. Ваши письма мы отправим после восстановления работы и сообщим вам. Ниже подробности.

Что случилось

Ночью 8 октября после атаки БПЛА остановился дата-центр Яндекса в Сасово. Вот что сообщили в компании: «В дата-центре Яндекса в Сасово в результате атаки БПЛА произошёл пожар, затронувший часть инфраструктуры. Пострадавших нет» (цитата пресс-службы Яндекса по «Ведомостям»).

По данным Yandex Cloud, перебои с электропитанием в зоне доступности ru-central1-b начались около 01:31 по Москве. В 08:26, как писал Клерк, зона всё ещё не работала. На этой инфраструктуре работают многие сервисы, в том числе сервис, через который Клерк отправляет email-рассылки.

Что с вашими рассылками

На утро 8 октября картина такая:

Что

Статус

Утренний выпуск рассылки

уходит медленнее обычного, часть подписчиков получит его позже

Торговые рассылки

пока не отправлены

Письма в автоматических сценариях

пока не отправлены

Наш подрядчик восстанавливает работу. Точного срока пока нет, поэтому мы не будем называть дату, которую потом придётся переносить.

Что Клерк делает с рассылками после сбоя в дата-центре Яндекса
Если для вас важна дата отправки, напишите менеджеру

Что мы делаем

  1. Следим за восстановлением и держим связь с подрядчиком.

  2. Менеджер свяжется с каждым клиентом, у которого на этой неделе стоят рассылки или письма в сценариях.

  3. Отправим ваши письма после восстановления работы и сообщим вам, когда они уйдут.

Я руковожу отделом продаж Клерк.Бизнес и понимаю, как неприятно, когда письмо к акции или вебинару не уходит вовремя. Нам жаль, что так вышло. Поэтому предупреждаем сами и сразу, чтобы вы узнали об этом от нас.

Что можно сделать вам

Если для вас важна конкретная дата отправки, например к началу акции или к вебинару, напишите своему менеджеру. Вместе решим, когда и как лучше отправить письмо, когда сервис заработает.

Если вы не знаете, кто ваш менеджер, напишите на sales@klerk.ru или позвоните +7 (800) 302-58-18.

Коллеги-бухгалтеры, это для вас

Если наша утренняя рассылка пришла позже обычного или какое-то письмо от Клерка задержалось, причина в сбое у подрядчика после атаки БПЛА на дата-центр Яндекса. Мы следим, чтобы письма ушли после восстановления.

Частые вопросы

Пропадёт ли моя рассылка?

Нет. Мы отправим её после восстановления работы сервиса и сообщим вам.

Когда уйдёт моё письмо?

Как только подрядчик восстановит работу. Точный срок назовём, когда он появится, а не раньше.

Можно ли перенести рассылку на другую дату?

Да. Напишите менеджеру, согласуем дату, которая вам удобна.

Нужно ли мне что-то делать?

Нет, если дата отправки для вас не критична. Если критична, напишите менеджеру.

Как только письма уйдут, я дополню эту статью.

Сергей Мартыненко, руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес. Продаю рекламу в B2B-медиа для бухгалтерской аудитории и пишу о продажах изнутри. Профиль на Клерке

Информации об авторе

Сергей Мартыненко

Сергей Мартыненко

Руководитель в Клерк.Ру

6 подписчиков17 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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