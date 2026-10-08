Атака БПЛА на дата-центр Яндекса: что с рассылками Клерка

Если у вас на этой неделе стоит рассылка на Клерке или письма в автоматических сценариях, эта статья для вас. Коротко: 8 октября наши email-рассылки уходят с задержкой. По данным Яндекса, ночью после атаки БПЛА в его дата-центре в Сасово произошёл пожар, и часть облачной инфраструктуры перестала работать. Ваши письма мы отправим после восстановления работы и сообщим вам. Ниже подробности.
Что случилось
Ночью 8 октября после атаки БПЛА остановился дата-центр Яндекса в Сасово. Вот что сообщили в компании: «В дата-центре Яндекса в Сасово в результате атаки БПЛА произошёл пожар, затронувший часть инфраструктуры. Пострадавших нет» (цитата пресс-службы Яндекса по «Ведомостям»).
По данным Yandex Cloud, перебои с электропитанием в зоне доступности ru-central1-b начались около 01:31 по Москве. В 08:26, как писал Клерк, зона всё ещё не работала. На этой инфраструктуре работают многие сервисы, в том числе сервис, через который Клерк отправляет email-рассылки.
Что с вашими рассылками
На утро 8 октября картина такая:
Что
Статус
Утренний выпуск рассылки
уходит медленнее обычного, часть подписчиков получит его позже
Торговые рассылки
пока не отправлены
Письма в автоматических сценариях
пока не отправлены
Наш подрядчик восстанавливает работу. Точного срока пока нет, поэтому мы не будем называть дату, которую потом придётся переносить.
Что мы делаем
Следим за восстановлением и держим связь с подрядчиком.
Менеджер свяжется с каждым клиентом, у которого на этой неделе стоят рассылки или письма в сценариях.
Отправим ваши письма после восстановления работы и сообщим вам, когда они уйдут.
Я руковожу отделом продаж Клерк.Бизнес и понимаю, как неприятно, когда письмо к акции или вебинару не уходит вовремя. Нам жаль, что так вышло. Поэтому предупреждаем сами и сразу, чтобы вы узнали об этом от нас.
Что можно сделать вам
Если для вас важна конкретная дата отправки, например к началу акции или к вебинару, напишите своему менеджеру. Вместе решим, когда и как лучше отправить письмо, когда сервис заработает.
Если вы не знаете, кто ваш менеджер, напишите на sales@klerk.ru или позвоните +7 (800) 302-58-18.
Коллеги-бухгалтеры, это для вас
Если наша утренняя рассылка пришла позже обычного или какое-то письмо от Клерка задержалось, причина в сбое у подрядчика после атаки БПЛА на дата-центр Яндекса. Мы следим, чтобы письма ушли после восстановления.
Частые вопросы
Пропадёт ли моя рассылка?
Нет. Мы отправим её после восстановления работы сервиса и сообщим вам.
Когда уйдёт моё письмо?
Как только подрядчик восстановит работу. Точный срок назовём, когда он появится, а не раньше.
Можно ли перенести рассылку на другую дату?
Да. Напишите менеджеру, согласуем дату, которая вам удобна.
Нужно ли мне что-то делать?
Нет, если дата отправки для вас не критична. Если критична, напишите менеджеру.
Как только письма уйдут, я дополню эту статью.
Сергей Мартыненко, руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес. Продаю рекламу в B2B-медиа для бухгалтерской аудитории и пишу о продажах изнутри. Профиль на Клерке