«Яндекс» сообщил о недоступности облачной инфраструктуры после атаки БПЛА

В Рязанской области после атаки беспилотников загорелся дата-центр «Яндекса». Работа объекта полностью остановлена, а в Yandex Cloud зафиксировали недоступность одной из зон облачной инфраструктуры. Ранее там размещалась «Клерк Системс».

Дата-центр «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области полностью прекратил работу после пожара, возникшего в результате атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В дата-центре «Яндекса» в Сасово в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия», — заявили в «Яндексе».

На странице состояния Yandex Cloud сообщили о нарушении электропитания в зоне доступности ru-central1-b. Инцидент затронул десятки облачных сервисов, включая Compute Cloud, Object Storage, Managed Service for PostgreSQL, Managed Service for Kubernetes, YandexGPT API и другие.

По состоянию на 08:26 мск 8 октября зона ru-central1-b оставалась недоступной. При этом специалисты завершили необходимые работы по переключению нагрузки на другие зоны доступности, где сервисы работают в штатном режиме.

В компании предупредили, что создание новых ресурсов в облачной инфраструктуре может быть ограничено. Ранее Yandex Cloud также сообщал о возможных проблемах с созданием виртуальных машин, кластеров Kubernetes и баз данных в других зонах.

Специалисты Yandex Cloud продолжают устранять последствия инцидента. Следующее обновление о ходе восстановления компания пообещала опубликовать до 15:00 мск 8 октября.

На фоне сообщений о пожаре акции «Яндекса» к 09:19 мск 8 октября снизились более чем на 3,2%.

Дата-центр «Яндекса» в Сасово запустили в 2014 году. В марте 2025 года другой дата-центр компании остался без основного электроснабжения из-за аварии на подстанции. Тогда сбой затронул Yandex Cloud и некоторые другие сервисы.