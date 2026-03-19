Как выбрать нишу для продаж на Ozon: пошаговый чек-лист и таблица

FAQ

Как выбрать нишу для продаж на Ozon, если бюджет маленький?

Начните с 3–5 SKU в узкой нише и выберите товары с простой логистикой и низкими возвратами. Дальше тестируйте спрос и рекламу малыми партиями, пересчитывая прибыль на единицу.

Не понимаю, какую нишу выбрать для Ozon — с чего начать прямо сегодня?

Соберите 10–20 идей и оцените их по 5 параметрам: спрос, конкуренция, маржа, логистика, поставщик. Оставьте 3–5 лидеров и проверьте их через бесплатную аналитику Озона.

Что лучше: узкая ниша или широкий ассортимент на Ozon для новичка?

Для новичка чаще лучше узкая ниша: меньше ошибок, быстрее обучение и понятнее экономика. Широкий ассортимент имеет смысл, когда есть капитал, опыт и процесс закупок/контента.

Как выбрать товар для старта на Ozon, чтобы не уйти в минус?

Выбирайте товар с запасом маржи, небольшими габаритами, низкими возвратами и стабильным поставщиком. Обязательно делайте мини-расчёт unit-экономики с учётом рекламы.

Можно ли просто взять “самые продаваемые товары” и заработать?

Не всегда: самые продаваемые часто самые конкурентные, и прибыль держится на скидках и рекламе. Используйте списки популярного как источник идей, но решение принимайте по экономике и конкуренции.