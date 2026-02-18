Почему продавать бывает менее выгодно, чем открыть производство

В малом бизнесе часто кажется, что перепродажа — самый быстрый путь к прибыли: закупил товар, накинул маржу, продал. Но на практике «просто продавать» нередко оказывается менее выгодно (и более рискованно), чем запустить собственное производство — даже небольшое, нишевое или контрактное.

Разберёмся, почему так происходит, на каких цифрах это видно и что важно учесть, чтобы производство действительно стало источником прибыли, а не головной болью.

Перепродажа: где «съедается» маржа

Перепродажа обычно упирается в три ограничения: конкуренция, зависимость от поставщика и стоимость привлечения клиента.

Маржа в торговле сжимается быстрее, чем вы успеваете повысить цены

Цены прозрачны : маркетплейсы, агрегаторы, каталоги и рекламные выдачи делают сравнение мгновенным.

Конкуренты демпингуют : кто-то работает «в ноль» ради оборота, кто-то оптимизирует налоги или логистику, а кто-то просто сливает остатки.

Поставщик контролирует рынок: может поднять цену, изменить условия, ограничить отгрузки, дать эксклюзив конкуренту.

Итог: продавец часто превращается в «оператора по обработке заказов», а прибыль остаётся в цепочке выше.

Стоимость привлечения клиента растёт, а повторные продажи не спасают

В торговле клиент нередко привязан не к вам, а к цене, срокам и наличию. Как только рядом появляется товар дешевле или с доставкой быстрее — лояльность падает.

Типичная картина:

реклама дорожает;

конверсия снижается;

приходится давать скидки;

прибыль на заказ становится «тонкой».

Риски торговли часто недооценивают

Даже если кажется, что рисков меньше, чем в производстве, в реальности они просто другого типа:

зависшие остатки и распродажи «в минус»;

возвраты и брак поставщика;

кассовые разрывы из-за закупок «вперёд»;

валютные/логистические скачки;

изменения правил площадок (если вы на маркетплейсах).

Производство: за счёт чего оно может быть выгоднее

Производство не «магически прибыльнее». Оно выгоднее тогда, когда вы создаёте добавленную стоимость и контролируете ключевые элементы экономики продукта.

1) Добавленная стоимость остаётся у вас

В торговле вы зарабатываете на разнице «купил-продал».

В производстве — на ценности, которую создаёте: дизайн, комплектация, обработка, качество, сроки, сервис, кастомизация, упаковка, мелкосерийность.

Именно здесь появляется пространство для маржинальности:

уникальные характеристики товара;

индивидуальные заказы;

короткие сроки и стабильное качество;

сложность продукта, которую сложно копировать.

2) Вы управляете себестоимостью, а не принимаете её как данность

Производство даёт рычаги:

выбирать поставщиков сырья и расходников;

заменять материалы/операции без потери качества;

оптимизировать нормы, брак, выход годных изделий;

планировать загрузку оборудования и людей.

Да, себестоимость нужно считать и контролировать, но вы можете на неё влиять.

3) Вы меньше зависите от чужих правил

Поставщик может:

поднять цену,

снять позицию,

задержать отгрузку,

изменить ТУ или состав.

Производитель же может перестроить процесс и сохранить рынок, потому что ценность — внутри компании.

4) Производство проще «защитить» от демпинга

Если вы продаёте «то же самое», вас всегда сравнят по цене.

Если вы продаёте то, что вы производите под задачу клиента, сравнение становится сложнее: разные ТЗ, сроки, комплектации, качество, упаковка, гарантия.

Поэтому в нишевых производствах часто лучше работают:

B2B-контракты,

повторяемые корпоративные заказы,

долгосрочные партнёрства.

5) Качество и сроки становятся вашим конкурентным преимуществом

В торговле вы зависите от логистики и наличия.

В производстве вы можете обещать сроки, потому что управляете графиком. А стабильное качество повышает повторные продажи и снижает возвраты.

Финансовая логика: что сравнивать в цифрах

Чтобы честно сравнить торговлю и производство, важно смотреть не только на «наценку», а на весь контур денег.

Что сравнивать

В торговле:

валовая маржа (наценка минус скидки);

расходы на маркетинг и комиссии площадок;

логистика и хранение;

потери на остатках и возвратах;

потребность в оборотке (закупки).

В производстве:

маржинальный доход (выручка минус переменные);

постоянные расходы (ФОТ, аренда, амортизация/лизинг);

процент брака и переделок;

загрузка мощностей;

оборотка (сырьё, незавершёнка, дебиторка).

Ключевое отличие: в производстве важна загрузка

Один и тот же цех при загрузке 30% и 80% — это два разных бизнеса. Постоянные расходы «размазываются» по объёму.

Простая идея:

Чем выше доля постоянных затрат , тем сильнее производство зависит от стабильного потока заказов.

Зато при хорошей загрузке прибыль растёт быстрее, чем в торговле.

Налоги и учёт: почему бухгалтерия в производстве должна быть «впереди»

Аудитория klerk.ru отлично знает: производство ломается не только на станках, но и на учёте.

Что важно поставить сразу

Калькуляция себестоимости : прямые материалы, прямая зарплата, накладные, потери, брак.

Раздельный учёт по видам продукции/заказам (хотя бы управленческий).

Нормирование : чтобы видеть отклонения и «утечки» в материалах и времени.

Учёт незавершённого производства (НЗП) — иначе искажаете прибыль по периодам.

НДС/УСН и договорная модель

В производстве чаще встречаются:

работа под заказ (авансы, этапы, акты),

давальческое сырьё,

услуги + поставка,

долгие сроки выполнения.

Нужно заранее продумать:

схему договоров и закрывающих документов,

момент признания выручки и затрат,

контроль кассовых разрывов.

Когда торговля действительно лучше производства

Есть ситуации, когда производство открывать рано или не нужно.

Производство не выгоднее, если:

нет стабильного спроса и понятной ниши;

продукт легко копируется, а вы не планируете выделяться;

нет управленческого учёта и дисциплины процессов;

вы не готовы держать качество и сроки;

планируемая загрузка слишком низкая, а постоянные расходы высоки.

В этом случае разумнее:

оставаться в торговле, но искать эксклюзивы/контракты,

запускать производство по модели «лёгкого старта» (аутсорс части операций),

тестировать спрос на предзаказах.

Как перейти от «продавать» к «производить» без резкого риска

Шаг 1. Начните с продукта, который уже продаётся

Самая частая ошибка — открыть производство «в целом». Лучше начать с позиции, где:

спрос подтверждён продажами,

понятны требования клиентов,

есть возможность улучшить ценность (качество, сроки, кастомизация).

Шаг 2. Соберите минимальную техцепочку

Не обязательно покупать всё сразу. Часто эффективнее:

часть операций делать внутри (критичные по качеству/срокам),

часть — отдавать подрядчикам,

постепенно «забирать» маржинальные этапы в цех.

Шаг 3. Посчитайте точку безубыточности

Нужно знать:

постоянные расходы в месяц;

маржинальный доход на единицу/заказ;

какой объём нужен для нуля и для целевой прибыли.

Шаг 4. Зафиксируйте стандарты качества и сроки

Производство выигрывает там, где оно предсказуемо:

чек-листы приёмки,

контрольные точки,

регламенты упаковки и отгрузки,

корректная работа с рекламациями.

Шаг 5. Постройте повторяемые каналы продаж

Производство любит регулярность. Лучше всего работают:

B2B и корпоративные клиенты,

партнёрские каналы (агентства, интеграторы),

повторяемые закупки и долгие контракты.

Примером небольшого нишевого производства, которое делает ставку на добавленную стоимость (качество, обработку, покрытие, индивидуальные заказы и повторяемость B2B-клиентов), может быть «Made Metall».

Чек-лист: как понять, что вам пора в производство

Производство может быть выгоднее, если

вы видите устойчивый спрос и повторяемость заказов;

вы можете сделать продукт лучше/быстрее/уникальнее;

вы готовы считать себестоимость и контролировать процессы;

у вас есть план загрузки хотя бы на 3–6 месяцев;

вы понимаете, где ваш продукт «не сравнивается только по цене».

Оставайтесь в торговле (пока), если

спрос плавающий и нет ядра клиентов;

нет чёткого отличия от конкурентов;

вы не готовы к управленческому учёту и операционной дисциплине;

у вас нет ресурсов на запуск и поддержание загрузки.

Вывод

Перепродажа кажется проще, но её экономика часто ломается о конкуренцию и растущие издержки привлечения клиента. Производство сложнее по процессам и учёту, зато даёт главное — контроль добавленной стоимости: себестоимость, качество, сроки и дифференциацию продукта. Поэтому во многих нишах именно производство становится более выгодной и устойчивой моделью — при условии, что вы заранее считаете цифры, планируете загрузку и строите повторяемые продажи.