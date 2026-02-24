Поставщик обещает «завтра привезем»: что писать в претензии и когда идти в суд

Что писать в претензии, какие доказательства собрать и когда уже пора идти в арбитражный суд - разбирает адвокат Андрей Мильский.
Сначала проверьте, что у вас «срок» действительно согласован
Откройте договор и приложения. Важно найти конкретную формулировку, от которой считается поставка: дата, количество дней после оплаты, график, спецификация.
Частая история: срок есть только в переписке или в счете, а в договоре он расплывчатый. Это не катастрофа, но тогда нужно аккуратно собрать все подтверждения, что вы срок согласовали и поставщик его принял: спецификацию, счет, письмо о подтверждении заказа, переписку, где он пишет про конкретную дату.
Одновременно поднимите платежку и документы, которыми вы передавали заявку на поставку. В суде поставщики любят говорить: «нам не направили заявку», «не согласовали ассортимент», «не было готовности принять товар». Лучше заранее закрыть эти лазейки.
Что важнее: получить товар или вернуть деньги
Перед претензией решите, что вам нужно по сути.
Если товар по прежнему нужен, логика такая: вы даете короткий срок на отгрузку, после чего прямо пишете, что откажетесь от договора в части непоставленного и купите у другого поставщика, а разницу и расходы будете взыскивать.
Если товар уже не нужен, обычно нет смысла «уговаривать привезти». Тогда претензия должна быть про возврат предоплаты и начисление неустойки, а также про дату, после которой вы идете в суд.
Как должна выглядеть претензия, чтобы ее восприняли
Хорошая претензия читается как короткая справка. Судье должно быть ясно за минуту: какой договор, какой срок, сколько оплатили, сколько дней просрочка и чего вы требуете.
В тексте достаточно четырех вещей.
Первое: ссылка на договор, спецификацию и срок, который поставщик нарушил.
Второе: факт оплаты, сумма и реквизиты платежа.
Третье: ваше конкретное требование и срок, обычно 5–10 рабочих дней.
Четвертое: предупреждение, что дальше вы идете в арбитраж и заявите деньги, неустойку, проценты и расходы.
Если хотите, добавляете расчет неустойки отдельным файлом, но в самом тексте не перегружайте цифрами.
Шаблон претензии, без «канцелярита»
Ниже текст, который реально работает. Подставьте свои реквизиты.
Претензия
Между ООО «» и ООО «» заключен договор поставки №__ от ..20__. По Спецификации №__ от ..20__ товар должен быть поставлен до ..20__ (либо в течение __ дней с даты оплаты).
Оплата в размере ___ руб. произведена ..20__ по платежному поручению №__.
На дату направления претензии товар не поставлен, срок нарушен. В переписке от ..20__ представитель поставщика сообщил о переносе поставки и подтвердил, что отгрузка «завтра».
Требуем в срок до ..20__:
поставить товар в согласованном объеме;
уплатить неустойку за просрочку по п.__ договора (расчет прилагается).
Если в указанный срок поставка не будет выполнена, мы откажемся от договора в части непоставленного товара и потребуем возврата предоплаты, взыскания неустойки и процентов, после чего обратимся в Арбитражный суд.
Ответ просим направить по адресу ___ и на e-mail ___.
Приложения: договор, спецификация, платежное поручение, расчет неустойки, переписка.
Дата, подпись.
Если ваша цель не товар, а возврат денег, замените требование «поставить» на «вернуть предоплату» и добавьте реквизиты счета.
Когда идти в суд, а не переписываться
Если после претензии поставщик не дает конкретную дату отгрузки и не делает фактических шагов, ждать дальше опасно. Особенно если просрочка уже существенная и вы видите, что вас продолжают «успокаивать словами». В таких случаях разумно подавать иск сразу после истечения срока из претензии: вы показываете суду, что дали шанс исполнить добровольно.
Что обычно взыскивают
В арбитраже по таким делам чаще всего заявляют возврат предоплаты при отказе от договора, договорную неустойку, проценты за пользование чужими денежными средствами, а также судебные расходы. Если вы закупили у другого поставщика дороже и сможете подтвердить причинно-следственную связь, можно добавлять убытки, но это уже «второй уровень» и требует аккуратных доказательств.
Кейс, как это выглядит в жизни
Компания закупила партию расходников для сервисной сети. Сумма предоплаты 1,8 млн руб., срок поставки 14 дней после оплаты. Через две недели вместо отгрузки пошли сообщения «завтра точно», потом «машина не вышла», потом «подождите до конца недели».
Покупатель зафиксировал просрочку и направил претензию с конкретным сроком 7 рабочих дней и расчетом неустойки. Параллельно письменно запросил подтверждение наличия товара и дату готовности к отгрузке. Поставщик снова отвечал общими словами.
После истечения срока претензии покупатель направил уведомление об отказе от договора в части непоставленного и подал иск о взыскании предоплаты, неустойки и процентов. В суде поставщик пытался сослаться на «устные договоренности о переносе», но письменного согласия покупателя не было. Итог: предоплату взыскали, неустойку частично снизили, проценты и часть расходов на представителя компенсировали.
Итог
Самая сильная позиция у того, кто быстро делает две вещи: письменно ставит дедлайн и фиксирует, что просрочка уже наступила. После этого «завтра привезем» превращается либо в реальную отгрузку, либо в понятный судебный спор, где вы взыскиваете деньги и санкции.
