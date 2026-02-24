Поставщик обещает «завтра привезем»: что писать в претензии и когда идти в суд

Сначала проверьте, что у вас «срок» действительно согласован

Откройте договор и приложения. Важно найти конкретную формулировку, от которой считается поставка: дата, количество дней после оплаты, график, спецификация.

Частая история: срок есть только в переписке или в счете, а в договоре он расплывчатый. Это не катастрофа, но тогда нужно аккуратно собрать все подтверждения, что вы срок согласовали и поставщик его принял: спецификацию, счет, письмо о подтверждении заказа, переписку, где он пишет про конкретную дату.

Одновременно поднимите платежку и документы, которыми вы передавали заявку на поставку. В суде поставщики любят говорить: «нам не направили заявку», «не согласовали ассортимент», «не было готовности принять товар». Лучше заранее закрыть эти лазейки.