Когда отказ заказчика от договора подряда могут переквалифицировать: что меняется для сторон

Когда заказчик отказывается от договора подряда из-за нарушений подрядчика, кажется, что правовые последствия уже предрешены. Но на практике суд может поставить вопрос иначе: действительно ли отказ был мотивированным, или по сути речь идет о прекращении договора по иным основаниям.

В спорах по договору подряда формулировка отказа от договора давно перестала быть простой формальностью. От того, на каком именно основании заказчик прекращает отношения с подрядчиком, зависит не только оценка поведения сторон, но и деньги: будет ли подрядчик вправе требовать оплату выполненной части работ, можно ли взыскать убытки, сохраняется ли шанс на возврат аванса, и как суд в итоге распределит потери между сторонами.

Особую остроту этот вопрос получает в ситуациях, когда заказчик заявляет об отказе из-за нарушений подрядчика, а затем в суде выясняется, что все не так однозначно. Тогда спор смещается с простой проверки нарушений на более сложный уровень: можно ли считать такой отказ правомерным, допустима ли его переквалификация, и какие последствия это повлечет уже не только для подрядчика, но и для самого заказчика. Эти вопросы разбирает адвокат, к.ю.н. Андрей Мильский.

В чем практический конфликт

Заказчик нередко оформляет односторонний отказ как реакцию на нарушение подрядчика. Обычно в ход идут ссылки на пункт 2 статьи 715 ГК РФ, когда подрядчик не приступил к работам вовремя или выполняет их настолько медленно, что окончание к сроку явно невозможно, либо на пункт 3 статьи 715 и статью 723 ГК РФ, если речь идет о недостатках результата или о том, что работа очевидно не будет выполнена надлежащим образом. Такие основания удобны заказчику, потому что позволяют представить прекращение договора как следствие виновного поведения подрядчика.

Но на практике очень часто выясняется, что картина была сложнее. Просрочка могла возникнуть из-за непереданной документации, отсутствия доступа на объект, постоянных корректировок задания со стороны заказчика, неутвержденных проектных решений, задержек в согласованиях. В такой ситуации суду приходится отвечать не только на вопрос, были ли нарушения у подрядчика, но и на другой, более тонкий: можно ли считать, что заказчик все равно реализовал свое право прекратить договор, просто не по той статье, на которую он сослался. Именно здесь и возникает идея переквалификации отказа в отказ по статье 717 ГК РФ.

Почему статья 717 ГК РФ настолько важна

Статья 717 ГК РФ дает заказчику право отказаться от договора подряда в любое время до сдачи результата работы, если иное не предусмотрено договором. Но за это право нужно платить. Заказчик обязан уплатить подрядчику часть установленной цены пропорционально выполненной работе, а также возместить убытки в пределах разницы между ценой за всю работу и уже оплаченной ее частью. То есть это не санкция для подрядчика, а законный выход заказчика из договора с финансовыми последствиями для самого заказчика.

Поэтому для подрядчика переквалификация часто становится центральной линией защиты. Если заказчик объявил: «я отказываюсь из-за ваших нарушений», а суд видит, что таких нарушений нет или что они были спровоцированы самим заказчиком, подрядчик пытается добиться не просто признания отказа необоснованным, а вывода о том, что фактически заказчик прекратил договор по собственной инициативе. А это уже совсем другой режим последствий. Вместо модели «подрядчик виноват и теряет деньги» появляется модель «заказчик воспользовался правом на свободный выход из договора и должен компенсировать подрядчику соответствующие суммы».

Всегда ли суд может «переделать» мотивированный отказ в немотивированный

Именно здесь практика стала гораздо осторожнее, чем многим казалось раньше. Ключевая идея, которая проходит через позиции Верховного Суда и последующую судебную практику, состоит в том, что суд не должен произвольно подменять волеизъявление стороны. Если заказчик прямо заявил отказ именно по статье 715 ГК РФ, то автоматический вывод «ну хорошо, тогда будем считать, что он отказался по статье 717» не всегда допустим. Такой переход меняет экономический баланс спора и навязывает заказчику те последствия, на которые он мог не рассчитывать, когда писал уведомление.

В Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ № 4 за 2018 год прямо закреплено, что при такой переквалификации необходимо учитывать волю стороны, совершившей одностороннюю сделку. Эта логика затем неоднократно воспроизводилась в арбитражной практике. Суды исследуют не только текст уведомления, но и поведение заказчика после отказа, его позицию в процессе, а иногда и весь контекст отношений между сторонами. Иными словами, переквалификация возможна не потому, что суду так удобнее восстановить справедливость, а потому, что из обстоятельств дела видно: заказчик был готов прекратить договор в любом случае, даже если мотив о нарушении подрядчика не подтвердится.

Что считается проявлением воли заказчика на отказ по статье 717

Суд обычно смотрит на несколько вещей одновременно. Во-первых, как сформулировано уведомление. Если из него видно, что заказчик хочет прекратить договор любой ценой и фактически выражает волю на прекращение отношений как таковых, шанс на переквалификацию выше. Во-вторых, имеет значение процессуальное поведение. Если уже в суде заказчик говорит: даже если основание по статье 715 не доказано, я все равно настаиваю на прекращении договора, такая позиция может рассматриваться как подтверждение согласия на другой правовой режим отказа. В-третьих, оцениваются действия после уведомления: привлечение нового подрядчика, отказ от приема дальнейших работ, окончательный разрыв хозяйственной связи. Все это может говорить о том, что сохранить договор заказчик явно не хотел.

Но обратная ситуация тоже распространена. Если заказчик последовательно настаивает: я отказывался только из-за нарушений подрядчика и не согласен нести последствия статьи 717, то суд может прийти к выводу, что оснований для переквалификации нет. Тогда итог для подрядчика уже не такой выгодный. В зависимости от обстоятельств суд либо признает отказ незаконным и договор сохраняющимся на момент спора, либо иначе разрешит вопрос о последствиях прекращения, но не станет автоматически включать механизм статьи 717.

Почему спор о переквалификации на самом деле является спором о деньгах

Снаружи кажется, что речь идет о чисто юридической технике. На деле это спор о распределении потерь. Если заказчик отказался по статье 717 ГК РФ, у подрядчика появляется право требовать оплату пропорционально выполненному объему и ставить вопрос о возмещении убытков в пределах, прямо очерченных законом. Если же отказ признан мотивированным и правомерным, заказчик обычно будет ссылаться на вину подрядчика, требовать возврата неосвоенного аванса, неустойку и, в некоторых случаях, убытки.

Дополнительную сложность создает статья 729 ГК РФ. Она говорит, что при прекращении договора подряда до приемки результата заказчик вправе требовать передачу ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат. И именно вокруг этой нормы давно идет спор: ограничивается ли подрядчик только затратами или он вправе рассчитывать на часть договорной цены, включающей не только издержки, но и вознаграждение. В разных делах суды подходили к этому по-разному. Часть практики склонялась к более жесткой модели, когда при отказе по вине подрядчика ему компенсируют лишь затраты. Другая часть допускала взыскание стоимости выполненной части работ по цене договора.

Именно поэтому подрядчики так активно добиваются переквалификации. Для них это попытка вывести спор из режима «виновный подрядчик получает минимум» в режим «заказчик добровольно вышел из договора и должен заплатить больше».

Какую роль сыграла позиция Верховного Суда

Верховный Суд уже обращал внимание на то, что правовые последствия прекращения подряда зависят от основания такого прекращения. В частности, в деле № А40-248759/2015, на которое активно ссылаются в обзорах и профессиональных публикациях, была поддержана идея о том, что при определенных основаниях прекращения договора заказчик не обязан платить подрядчику полную договорную цену, а речь может идти именно о компенсации издержек за фактически выполненную часть работ. Эта позиция усилила интерес к вопросу, какое именно основание отказа суд признает доказанным.

На этом фоне тезис о свободной и почти автоматической переквалификации отказа начал вызывать все больше сомнений. Современная логика практики выглядит так: суд сначала проверяет, имелись ли реальные основания для мотивированного отказа. Если их не было, он не должен механически «спасать» отказ заказчика через статью 717. Для этого нужно установить отдельное обстоятельство, а именно волю заказчика на прекращение договора и при ином правовом режиме. Именно этот сдвиг многие и воспринимают как разворот подхода.

Что это означает для заказчика

Для заказчика главный риск в том, что неудачно сформулированный мотивированный отказ может обернуться либо проигрышем спора о правомерности прекращения договора, либо обязанностью платить по правилам статьи 717, если суд увидит готовность заказчика на такой сценарий. Поэтому уведомление об отказе нельзя писать в логике «сошлемся на все статьи подряд, а суд потом разберется». Избыточная смесь оснований иногда только ухудшает позицию, потому что демонстрирует непоследовательность и затрудняет понимание действительной воли стороны.

Практически заказчику нужно заранее решить, чего он хочет добиться. Если цель именно выйти из договора, не связывая судьбу отказа с доказыванием вины подрядчика, безопаснее прямо просчитывать последствия статьи 717 и, при необходимости, использовать именно этот механизм. Если же заказчик хочет прекратить договор как реакцию на серьезные нарушения подрядчика, ему нужно строить доказательственную базу именно под статьи 715, 723, 405 и 708 ГК РФ, а не надеяться, что при провале этой версии суд сам найдет запасной путь.

Что это означает для подрядчика

Для подрядчика спор об отказе давно перестал быть спором только о законности поведения заказчика. Это еще и спор о правильной квалификации, от которой зависит цена выхода из договора. Поэтому подрядчику важно не ограничиваться возражением «оснований для отказа не было». В сильной позиции обычно присутствует и второй уровень аргументации: если заказчик все равно фактически порвал связь, то при отсутствии доказанных нарушений подрядчика отказ должен оцениваться по модели статьи 717, а значит, возникают обязанности по оплате выполненного объема и по компенсации соответствующих потерь.

При этом подрядчику важно показать и собственную добросовестность. Если просрочка действительно возникла из-за действий заказчика, это нужно подтверждать перепиской, актами, запросами о предоставлении исходных данных, замечаниями к документации, уведомлениями о препятствиях в работе. Чем лучше подрядчик докажет, что заказчик сам создавал препятствия для исполнения, тем слабее выглядит мотивированный отказ по статье 715. А чем слабее он выглядит, тем больше пространства для спора о переквалификации или о незаконности самого отказа.

Можно ли заранее снять этот риск договором

Частично да. Профессиональные участники строительных и подрядных отношений все чаще детально прописывают в договоре последствия досрочного прекращения: что считается выполненной частью работ, как определяется стоимость незавершенного результата, кто и в каком порядке принимает фактически сделанное, как компенсируются материалы, мобилизационные расходы, временные сооружения, техника, проектные доработки и иные затраты. Такой договорный конструктор не отменяет императивных норм ГК РФ, но заметно снижает пространство для судебной неопределенности. Именно к этому выводу часто приходят авторы профессиональных обзоров практики.

Особенно важно заранее согласовать порядок документирования хода работ и препятствий к их выполнению. Во многих спорах вопрос переквалификации упирается не в красивую доктрину, а в банальную доказуемость того, кто именно сорвал сроки и по какой причине. Если в договоре подробно урегулированы уведомления, сроки согласования, процедура выдачи исходных данных, правила приостановки работ и приемки промежуточного результата, спор о воле сторон и о причинах отказа становится гораздо более управляемым.

Вывод

Современный подход к отказу заказчика от договора подряда становится менее формальным и более чувствительным к действительной воле сторон. Сам по себе вывод суда о том, что нарушений подрядчика не было, еще не означает автоматической переквалификации отказа в немотивированный по статье 717 ГК РФ. Для этого обычно нужно установить, что заказчик действительно был готов прекратить договор и на таких условиях тоже. Если такой воли нет, суд не должен подменять ее собственной правовой конструкцией.

Именно поэтому спор о переквалификации сегодня стоит рассматривать не как отвлеченную теорию, а как инструмент перераспределения экономических последствий расторжения. Для заказчика это вопрос о цене выхода из проекта. Для подрядчика, это шанс не только отбиться от обвинений в нарушении, но и перевести спор в более выгодный режим расчетов. А для обеих сторон, это напоминание о том, что уведомление об отказе от договора подряда давно нельзя писать «на всякий случай» и без стратегии на будущий процесс.