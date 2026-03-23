Юрист + бухгалтер: как выстроить партнерство с процентом от клиентов, модели сотрудничества, сколько платить за рекомендации и как оформить безопасную схему работы

Процент за приведенного клиента

Я работаю с бухгалтерами по процентной модели и плачу 10% от фактически полученных денег за каждого клиента, который пришел по рекомендации. Процент может отличаться, но эта планка на практике дает баланс между мотивацией партнера и экономикой.

Как это работает на примере

Бухгалтер передает клиента на сопровождение спора. Клиент оплачивает 200 000 рублей. Вознаграждение бухгалтера составляет 20 000 рублей. Если оплата разбита на этапы, процент считается с каждого платежа.

Плюсы модели

Платеж привязан к фактическому доходу. Партнер заинтересован в клиентах, которые действительно платят. Модель легко масштабируется и не требует сложной настройки.

Минусы модели

Нужно обеспечивать прозрачность расчетов. Требуется ограничивать срок выплат. Не подходит для тех, кто хочет получать деньги сразу.