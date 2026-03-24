Дробление бизнеса: как налоговая доказывает умысел и что делать предпринимателю

Налоговая служба изменила подход: теперь недостаточно просто констатировать факт «дробления» — инспекторы охотятся за умыслом. Они собирают цифровые следы, допрашивают сотрудников и анализируют корпоративную структуру.

В последние три года институт «дробления бизнеса» из сугубо налогового спора превратился в инструмент уголовного преследования. Если раньше налоговики просто снимали расходы и доначисляли налоги, то сегодня перед предпринимателем стоит вопрос не просто сохранения имущества, а свободы. Налоговая служба больше не ищет формальные нарушения — она доказывает умысел. А это меняет правила игры кардинально. Как строится эта линия обвинения и где проходит грань между допустимой оптимизацией и преступлением, — рассказывает адвокат, к.ю.н. Мильский Андрей.

Логика налоговой: от признаков к умыслу

Раньше ФНС руководствовалась закрытым перечнем признаков дробления: один адрес регистрации, одни сотрудники, единый расчетный счет. Сейчас методология иная. Налоговые органы собирают «мозаику» доказательств, чтобы показать главное: бизнес был единым, а разделение носило искусственный характер с единственной целью — получение необоснованной налоговой выгоды.

В арсенале инспекторов теперь не только камеральные проверки, но и:

* Цифровые следы: анализ IP-адресов, с которых управлялись расчетные счета разных юрлиц; совпадение геолокации сотрудников.

* Кадровые перекрестки: допросы рядовых работников, которые не знают, в какой именно из 5–10 фирм они официально оформлены, но четко описывают единую структуру управления.

* Финансовый анализ: транзитные платежи, отсутствие реальной деловой цели в перечислении средств между «связанными» лицами.

Ключевое понятие: налоговая доказывает подконтрольность и номинальность. Если суд установит, что директор «малого» предприятия является номинальным (не принимает решений, не подписывает контракты самостоятельно), а товар или услуга фактически реализованы головной компанией, умысел считается доказанным.

Как выглядит «умысел» в глазах следствия

Для предпринимателя важно понимать: доказывание умысла — это переход из плоскости налогового права в уголовную. Статья 198 (уклонение физлица), 199 (уклонение юрлица) УК РФ требуют установить прямой умысел на неуплату налогов в крупном размере.

Что сейчас является «красными флагами» для инспекции и оперативников:

1. Создание «технических» компаний после предписания налоговой. Если инспекция уже указывала на высокие налоговые риски, а бизнес перераспределил обороты на аффилированных лиц — это расценивается как квалифицирующий признак.

2. Отсутствие деловой цели. Разделение бизнеса должно иметь разумное экономическое обоснование (расширение географии, обособление производственных мощностей, специфика лицензирования). Если цель одна — не платить НДС или оставаться на УСН, умысел налицо.

3. Управление через «казначейские» функции. Когда все счета контролирует одна бухгалтерия, а директора «осколков» бизнеса получают зарплату как рядовые сотрудники, налоговая легко доказывает номинальность.

Что делать предпринимателю: стратегия защиты

В условиях, когда налоговые органы активно используют материалы оперативно-розыскной деятельности (ОРД), пассивное ожидание проверки смерти подобно. Защиту необходимо выстраивать превентивно.

1. Ревизия бизнес-модели

Первый шаг — честный ответ на вопрос: «Почему у меня несколько юрлиц?» Если ответ сводится к экономии на налогах, структуру нужно срочно трансформировать. Если же разделение обусловлено объективными причинами, их нужно задокументировать:

Разные виды деятельности (ОКВЭД);

Обособленные склады и производственные базы;

Независимый штат управленцев (разные генеральные директора, не связанные родством, с реальными полномочиями).

2. Доказательство «деловой цели»

Суды (включая Верховный суд, который в последних обзорах практики занял жесткую позицию) принимают сторону налоговиков, если нет деловой цели. Защита должна строиться на доказательстве того, что объединение компаний в холдинг было бы экономически неэффективно или невозможно в силу регуляторных ограничений.

3. Защита от уголовного преследования

Если проверка уже началась или оперативники изъяли документы, стандартные «налоговые» возражения уже не помогут. На этом этапе критически важно:

Разделить потоки доказательств: не допустить, чтобы показания свидетелей, полученные в рамках ОРД, были автоматически перенесены в акт налоговой проверки без оценки их допустимости.

Оспаривать номинальность: если директора младших компаний реально управляли текущей деятельностью (даже в рамках указаний управляющей компании), это должно быть подтверждено приказами, доверенностями и перепиской.

Выводы

Дробление бизнеса сегодня — это зона повышенного риска, где административный спор перерастает в уголовное дело за считанные месяцы. Главная ошибка предпринимателей — надежда на то, что «откуплюсь доначислениями». Если налоговая доказала умысел, блокируются счета, накладывается арест на имущество, а вопрос решается уже не в кабинете инспектора, а в следственном изоляторе.

Превентивная стратегия защиты должна включать не только налоговый консалтинг, но и юридическую экспертизу корпоративной структуры на предмет наличия признаков подконтрольности. В условиях, когда ФНС получила широкие полномочия по сбору цифровых доказательств, формальное соблюдение закона без понимания того, как вашу структуру увидят в совокупности доказательств, — это риск, который бизнесу больше не стоит принимать.